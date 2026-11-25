Ígéretek és valóság: mi valósult meg Tisza választási vállalásaiból a 2027-es költségvetésben? Mérlegen Magyar Péter első büdzséje
Ellenzékből jóval egyszerűbb hangzatos ígéreteket tenni, mint kormányra kerülve előteremteni azok költségvetési fedezetét – legalábbis ez lehet a benyomása annak, aki a 2027-es büdzsét vizsgálja. Magyar Péter már jóval a költségvetés bemutatása előtt, nem sokkal a választási győzelmet követően elkezdte felvázolni, hogy mely korábbi vállalások teljesítésére miért nem nyílhat lehetőség. Pedig a Tisza választási programjának egyik központi eleme volt, hogy több pénz maradjon a magyar családoknál, miközben az állam visszafogja saját kiadásait. A 2027-es költségvetés azonban éppen a kampányban magasra tett léc miatt okozhat sokaknak csalódást.
Ígéretek és valóság: mi valósult meg Tisza választási vállalásaiból a 2027-es költségvetésben? Mérlegen Magyar Péter első büdzséje
A Tisza egyik legtöbbször hangoztatott választási ígérete a munkavállalók adóterheinek mérséklése volt. A párt eredetileg azonban jóval szélesebb körű adócsökkentést helyezett kilátásba, mint amilyen végül a 2027-es költségvetésbe bekerült. Magyar Péter miniszterelnök által meghirdetett Nemzet Hangja elnevezésű szavazáson 2025 tavaszán még az egységes, 9 százalékos személyijövedelemadó-kulcs bevezetéséről kérdezte támogatóit, amelyet elsöprő többség, 81 százalék támogatott.
Ehhez képest a párt végleges választási programjában már csak a minimálbért keresők számára ígért 9 százalékos adóterhelést, a mediánbér alatt keresőknek pedig adókedvezményt.
A 2027-es költségvetésbe végül ez utóbbi, szűkebb körű változat került be. Így a minimálbért keresők személyi jövedelemadó-terhe adójóváírás révén 15-ről 9 százalékra mérséklődik januártól, amivel havonta mintegy 20 ezer, évente 240 ezer forinttal több maradhat az érintetteknél. A kedvezmény a várhatóan bruttó 340 ezer forintos minimálbértől egészen 680 ezer forintos havi keresetig fokozatosan csökken. Az ennél magasabb fizetéssel rendelkezők azonban már nem részesülnek ebből az adócsökkentésből.
A nagyobb problémát az adójóváírás jelenti, amely feketegazdaságot érősíti, illetve béremelkedés gátló hatással bír. Lényegében ez is magyarázhatja, hogy miért csak 5,6 százalékos általános bérnövekedést jósolt a Kármán András-vezette szaktárca jövőre.
Mindenesetre a kormány még így is hivatkozhat arra, hogy a végleges választási programjában szereplő vállalást beépítette a költségvetésbe. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy az eredetileg társadalmi szavazásra bocsátott, egységes 9 százalékos szja elképzelésétől még a választások előtt eltávolodott.
Áfacsökkentés: a gyógyszer és a tűzifa olcsóbb lehet, az élelmiszer még várat magára
A választási kampány egyik legvonzóbb ígérete az általános forgalmi adó mérséklése volt. A Tisza három területen vállalt konkrét változtatást:
- a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlését,
- a tűzifa
- és az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését.
Az első két intézkedés 2026 szeptemberében megvalósult. A vényköteles gyógyszerek áfája 5-ről nullára, a tűzifáé 27-ről 5 százalékra csökkent.
Az élelmiszerek esetében azonban egészen más a helyzet. A zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklése egyelőre várat magára, az intézkedés nem szerepel a 2027-es költségvetésben meghirdetett adócsökkentések között.
Politikai szempontból különösen kellemetlen, hogy éppen az egyik legszélesebb társadalmi réteget érintő intézkedés marad el. Az élelmiszerárak mérséklése a nyugdíjasoknak, a nagycsaládosoknak és az alacsony keresetűeknek egyaránt segítséget jelenthetne. Miközben a Tisza korábban bírálta a fogyasztás megadóztatására épülő gazdaságpolitikát, 27 százalékos általános áfakulcs továbbra is változatlan marad. Csak áfából 9159 milliárd forint befizetést vár a kormány 2027-ben, 491 milliárddal többet, mint idén.
Béremelések: több ágazatban is elmaradnak a kampányban meghirdetett számoktól
A közszférában dolgozók bérrendezése hangsúlyos eleme volt a Tisza választási programjának. A 2027-es költségvetés több mint 600 ezer állami dolgozó keresetének emelésével számol, az egyes ágazatokban azonban jelentős eltérések mutatkoznak a korábbi ígéretekhez képest.
- A szociális dolgozóknak a Tisza általános, 25 százalékos béremelést ígért. A költségvetés ezzel szemben 15 százalékos bruttó béremeléssel számol. A kormány által kommunikált 17,8 százalékos nettó keresetnövekedés már az szja-kedvezmény hatását is tartalmazza. A tényleges bruttó emelés tehát tíz százalékponttal marad el a kampányban vállalttól.
- A gyermekvédelemben dolgozóknak még ennél is egyértelműbb ígéretet tett a párt: azonnali, 25 százalékos béremelést és inflációkövető bérezést vállalt. Ehhez képest nemcsak az azonnali intézkedés maradt el, hanem a 2027-re tervezett emelés mértéke is kisebb.
- Az egészségügyi szakdolgozók még 2026-ra vártak bérrendezést, erre azonban 2027-ben kerülhet sor. A meghirdetett bruttó béremelés 15 százalékos, amely az adókedvezménnyel együtt átlagosan 17 százalékos nettó növekedést jelenthet. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kifogásolta az intézkedés halasztását, és a tervezettnél nagyobb forrást szorgalmazott.
- A pedagógiai asszisztenseknek és az oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak a párt 25 százalékos béremelést ígért. A jövő évre bejelentett 21,5 százalékos nettó keresetnövekedés azonban már az adócsökkentéssel együtt értendő. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a bérrendezés elmarad a kampányvállalástól.
- A rendőrök és más rendvédelmi dolgozók esetében a Tisza a bérrendszer megújítását és kiszámítható életpályát ígért. A költségvetésben 15 százalékos béremelés szerepel, ám ez önmagában még nem jelenti a teljes életpályarendszer átalakítását.
- A kulturális és közművelődési ágazatban dolgozók 10,7 százalékos keresetnövekedésre számíthatnak. Esetükben a bérrendezés hosszabb távú eredményessége egyelőre kérdéses.
A béremelések kétségtelenül előrelépést jelentenek. Az azonban vitatható kommunikációs gyakorlat, hogy a kormány több esetben összeadja a munkáltatói béremelés és az adócsökkentés hatását. A választási kampányban meghirdetett bruttó béremeléseket ugyanis nem lehet közvetlenül összehasonlítani az adókedvezménnyel növelt nettó keresetekkel. A valódi eredményt pedig végső soron nem a nominális béremelés, hanem annak vásárlóereje mutatja majd meg, márpedig jövőre minden jel szerint még gyorsul az infláció is.
Nyugdíjasok: a megígért támogatás töredékével indul a SZÉP-kártya
A nyugdíjasoknak tett választási ígéretek közül az egyik legfontosabb a nyugdíjminimum megemelése volt. A költségvetés szerint a hosszú évek óta változatlan, 28 500 forintos minimum 2027 januárjától 120 ezer forintra emelkedik. A legalacsonyabb nyugdíjak emelésére 123 milliárd forintot különítettek el.
Ennél jóval visszafogottabban indulhat el a nyugdíjas SZÉP-kártya programja. A kampányban az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezőknek évi 200 ezer, a magasabb ellátásban részesülőknek 100 ezer forintos juttatást ígértek.
A 2027-es tervekben ezzel szemben egyelőre csak a program első lépcsője szerepel, amely az 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezőket érinti.
A 13. havi nyugdíj megmarad, a 14. havi nyugdíj kiépítése azonban nem folytatódik a korábbi ütemben. Az előző kormány menetrendje alapján 2027-ben már kétheti plusznyugdíj járt volna, a Tisza-kormány viszont az egyheti összeg megtartásával számol. A férfiak negyven év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lehetőségéről, valamint a bérek alakulását is figyelembe vevő nyugdíjemelési rendszerről egyelőre nem ismert konkrét bevezetési menetrend.
Megduplázzák a családi pótlékot, de szűkül az anyák adómentessége
A Tisza egyik legegyértelműbben teljesülő választási vállalása lehet a 2008 óta változatlan összegű családi pótlék megduplázása. Egy egygyermekes, két szülős család esetében ez havi 12 200 helyett 24 400 forintos támogatást jelentene. Két gyermek esetében a jelenlegi összesen 26 600 forint helyett 53 200 forintot kaphatnak a családok.
A kampányban meghirdetett, gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás esetében ugyanakkor már 2026-ban szűkült a jogosultak köre. Az eredetileg megcélzott 700 ezer rászoruló gyermek helyett 400 ezren részesültek a támogatásból. Ezzel párhuzamosan az anyák személyijövedelemadó-mentességét havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárhoz kötik, az e feletti keresetrész után már adót kell fizetni. A családpolitika így nem pusztán a támogatások növeléséről, hanem azok átrendezéséről is szól: miközben bizonyos családok több pénzhez jutnak, mások számára szűkülnek a korábbi kedvezmények.
Egészségügy: több pénz jut a rendszerbe, de ettől még nem lesz rövidebb a várólista
A választási kampányban az egészségügy rendbetétele központi szerepet kapott. A Tisza évente legalább 500 milliárd forintos többletfinanszírozást ígért, és vállalta, hogy 2030-ra az egészségügyi kiadások elérik a GDP 7 százalékát.
A 2027-es költségvetés az ideihez képest 510 milliárd forinttal több forrást biztosítana az ágazatnak, vagyis az éves többletforrásra vonatkozó vállalás megjelenik a büdzsében. A párt ugyanakkor konkrét határidőt szabott a várólisták csökkentésére is. A program szerint 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat hónapra, a járóbeteg-ellátásban pedig két hónapra kellene mérsékelni a várakozási időt.
Ennek teljesítése már jóval összetettebb feladat, mint a költségvetési források növelése. A betegek számára az lesz a döntő, hogy valóban könnyebb lesz-e szakorvosi időponthoz jutni, javulnak-e a kórházi körülmények, és mérséklődik-e az egészségügyi dolgozók elvándorlása.
Adócsökkentés az egyik oldalon, adóemelés a másikon
A Tisza kampányának meghatározó eleme volt a milliárdosok fokozottabb bevonása a közteherviselésbe. Az egymilliárd forint feletti vagyonrészre meghirdetett, évi egyszázalékos vagyonadó bevezetése szerepel a kormány terveiben, a 100 milliárd forint feletti vagyonrész esetében pedig másfél százalékos lesz az adó mértéke. Az új adónemtől 200 milliárd forintos bevételt várnak, és a kormány becslése szerint mintegy 15 ezer adózót érinthet.
A költségvetés azonban korántsem kizárólag az adócsökkentésekről szól. A bevételnövelő adóintézkedések összesen 929 milliárd forintot hozhatnak az államnak, ami jóval meghaladja az adócsökkentések összegét. Érthetően elégedetlenek a legnagyobb érdekképviseleti szervezetek.
Emelkednek bizonyos vállalati adóterhek, a dohánytermékek és egyes alkoholos italok adói, valamint több környezetvédelmi jellegű közteher. A reklámadó is visszatérhet, 3,75 százalékos kulccsal. Kérdéses továbbá a kata szélesebb körű visszaállítása. A kisvállalkozók számára fontos kampányígéret teljesítéséről korábban 2027-es bevezetést helyeztek kilátásba, a pontos feltételek és a jogosultak köre azonban még nem tisztázott.
Az új adók esetében pedig az is kérdés, hogy azok mekkora részét hárítják majd át a vállalkozások a fogyasztókra. Hiába csökken ugyanis az szja, ha az így nyert többletjövedelem egy részét más intézkedések közvetett hatása miatt kell elkölteniük a családoknak