Ellenzékből jóval egyszerűbb hangzatos ígéreteket tenni, mint kormányra kerülve előteremteni azok költségvetési fedezetét – legalábbis ez lehet a benyomása annak, aki a 2027-es büdzsét vizsgálja. Magyar Péter már jóval a költségvetés bemutatása előtt, nem sokkal a választási győzelmet követően elkezdte felvázolni, hogy mely korábbi vállalások teljesítésére miért nem nyílhat lehetőség. Pedig a Tisza választási programjának egyik központi eleme volt, hogy több pénz maradjon a magyar családoknál, miközben az állam visszafogja saját kiadásait. A 2027-es költségvetés azonban éppen a kampányban magasra tett léc miatt okozhat sokaknak csalódást.

Ígéretek és a valóság: mit valósult a Tisza a választási vállalásaiból a 2027-es költségvetésben? Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Ígéretek és valóság: mi valósult meg Tisza választási vállalásaiból a 2027-es költségvetésben? Mérlegen Magyar Péter első büdzséje

A Tisza egyik legtöbbször hangoztatott választási ígérete a munkavállalók adóterheinek mérséklése volt. A párt eredetileg azonban jóval szélesebb körű adócsökkentést helyezett kilátásba, mint amilyen végül a 2027-es költségvetésbe bekerült. Magyar Péter miniszterelnök által meghirdetett Nemzet Hangja elnevezésű szavazáson 2025 tavaszán még az egységes, 9 százalékos személyijövedelemadó-kulcs bevezetéséről kérdezte támogatóit, amelyet elsöprő többség, 81 százalék támogatott.

Ehhez képest a párt végleges választási programjában már csak a minimálbért keresők számára ígért 9 százalékos adóterhelést, a mediánbér alatt keresőknek pedig adókedvezményt.

A 2027-es költségvetésbe végül ez utóbbi, szűkebb körű változat került be. Így a minimálbért keresők személyi jövedelemadó-terhe adójóváírás révén 15-ről 9 százalékra mérséklődik januártól, amivel havonta mintegy 20 ezer, évente 240 ezer forinttal több maradhat az érintetteknél. A kedvezmény a várhatóan bruttó 340 ezer forintos minimálbértől egészen 680 ezer forintos havi keresetig fokozatosan csökken. Az ennél magasabb fizetéssel rendelkezők azonban már nem részesülnek ebből az adócsökkentésből.

A nagyobb problémát az adójóváírás jelenti, amely feketegazdaságot érősíti, illetve béremelkedés gátló hatással bír. Lényegében ez is magyarázhatja, hogy miért csak 5,6 százalékos általános bérnövekedést jósolt a Kármán András-vezette szaktárca jövőre.