Újabb hosszú ülésnap vár a képviselőkre, akik kedden a kormány jövő évi gazdasági terveiről vitáznak. A 2027-es költségvetés jelentős szociális kiadásnöveléssel és állami megtakarításokkal számol, a legnagyobb kérdés azonban az, hogy a kormány képes lesz-e tartani a kitűzött hiánycélt.

Kedden folytatják a képviselők a 2027. évi költségvetés általános vitáját. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Hosszú napirend előtti csörte után folytatják a képviselők a 2027. évi költségvetés általános vitáját

Hosszúra nyúló napirend előtti politikai adok-kapok után folytatódott Magyarország 2027-es központi költségvetésének általános vitája az Országgyűlés rendkívüli ülésén. A képviselők a hétfői, hajnali két óráig tartó tanácskozás után újabb tizenkét órás vitakeretben tárgyalhatják a jövő évi büdzsét. A háromnapos parlamenti vita szerdán zárul.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felszólalalásában elmondta, hogy a közösségi közlekedésre fordított források 307 milliárdról 365 milliárd forintra emelkednek, ami jelentős járműbeszerzési programot tesz lehetővé. A MÁV–Volán összesen 815 új autóbusz beszerzését kezdte meg, köztük 105 távolsági és 250 elővárosi, illetve regionális járműét. A miniszter kitért a korábbi visszaélésekre is: közlése szerint a MÁV jogutódként 11,4 milliárd forintos kárigényt jelentett be, a visszaszerzett pénzt pedig a közösségi közlekedés fejlesztésére fordítanák.

Kármán András pénzügyminiszter hétfői expozéjában az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a tervezetet.

A tárcavezető szerint a kormány egyszerre kívánja rendezni az államháztartás helyzetét, javítani az alacsonyabb jövedelműek életkörülményeit és megteremteni a tartós gazdasági növekedés feltételeit.

A legfontosabb vállalások között említette a családi pótlék megduplázása, az öregségi nyugdíjminimum négyszeresére emelése és az alacsony jövedelműek személyi jövedelemadójának csökkentése.

A kiadások növelésével párhuzamosan a kabinet jelentős megtakarításokat is végrehajtana. Az állami működési és felhalmozási kiadások visszafogása, valamint a célzott kiadáscsökkentések összesen mintegy 1465 milliárd forinttal javítanák a költségvetés egyenlegét. Ebből 1018 milliárd forintot tesznek ki a kiemelt kiadáscsökkentési intézkedések.