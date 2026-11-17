Adóemelések sorát hozhatja a 2027-es költségvetés – az ellenzék szerint ez a megszorítások büdzséje
Újabb hosszú ülésnap vár a képviselőkre, akik kedden a kormány jövő évi gazdasági terveiről vitáznak. A 2027-es költségvetés jelentős szociális kiadásnöveléssel és állami megtakarításokkal számol, a legnagyobb kérdés azonban az, hogy a kormány képes lesz-e tartani a kitűzött hiánycélt.
Hosszú napirend előtti csörte után folytatják a képviselők a 2027. évi költségvetés általános vitáját
Hosszúra nyúló napirend előtti politikai adok-kapok után folytatódott Magyarország 2027-es központi költségvetésének általános vitája az Országgyűlés rendkívüli ülésén. A képviselők a hétfői, hajnali két óráig tartó tanácskozás után újabb tizenkét órás vitakeretben tárgyalhatják a jövő évi büdzsét. A háromnapos parlamenti vita szerdán zárul.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felszólalalásában elmondta, hogy a közösségi közlekedésre fordított források 307 milliárdról 365 milliárd forintra emelkednek, ami jelentős járműbeszerzési programot tesz lehetővé. A MÁV–Volán összesen 815 új autóbusz beszerzését kezdte meg, köztük 105 távolsági és 250 elővárosi, illetve regionális járműét. A miniszter kitért a korábbi visszaélésekre is: közlése szerint a MÁV jogutódként 11,4 milliárd forintos kárigényt jelentett be, a visszaszerzett pénzt pedig a közösségi közlekedés fejlesztésére fordítanák.
Kármán András pénzügyminiszter hétfői expozéjában az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a tervezetet.
A tárcavezető szerint a kormány egyszerre kívánja rendezni az államháztartás helyzetét, javítani az alacsonyabb jövedelműek életkörülményeit és megteremteni a tartós gazdasági növekedés feltételeit.
A legfontosabb vállalások között említette a családi pótlék megduplázása, az öregségi nyugdíjminimum négyszeresére emelése és az alacsony jövedelműek személyi jövedelemadójának csökkentése.
A kiadások növelésével párhuzamosan a kabinet jelentős megtakarításokat is végrehajtana. Az állami működési és felhalmozási kiadások visszafogása, valamint a célzott kiadáscsökkentések összesen mintegy 1465 milliárd forinttal javítanák a költségvetés egyenlegét. Ebből 1018 milliárd forintot tesznek ki a kiemelt kiadáscsökkentési intézkedések.
Az ellenzék az adóemelések szerint az adóemelések költségvetése a 2027-es büdzsé
A hétfői vitában a kormánypárti és ellenzéki képviselők elsősorban a tervezett intézkedések gazdasági és társadalmi következményeit értékelték.
- A Fidesz részéről Palóc André 26 új adóintézkedést, illetve adóemelést kifogásolt,
- Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke pedig a megszorítások költségvetésének nevezte az előterjesztést.
- Hargitai János, a KDNP vezérszónoka fenntartásai mellett a tervezet kidolgozottságát is elismerte.
A költségvetés számait az Állami Számvevőszék alapvetően megalapozottnak találta. Windisch László elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bevételi előirányzatok teljesülése a gazdasági várakozások megvalósulásától és a tervezett jogszabályváltozások elfogadásától is függ.
A Költségvetési Tanács szintén megalapozottnak ítélte a 4,9 százalékos hiánycélt, de felhívta a figyelmet a tervezett megtakarítások szigorú végrehajtásának fontosságára.
A parlament kedden a költségvetési törvényjavaslat és az ahhoz kapcsolódó számvevőszéki vélemény tárgyalását folytatja. A képviselőcsoportok összesen harmincórás időkeretben fejthetik ki álláspontjukat a háromnapos általános vitában.
Szerdán a büdzsé általános vitájának lezárása mellett a költségvetést megalapozó törvényjavaslat is napirendre kerül. A képviselők november 19-én 16 óráig nyújthatják be módosító indítványaikat.
A következő szakaszban a parlamenti bizottságok vizsgálják meg a javasolt változtatásokat. A költségvetés végleges elfogadása decemberben várható.