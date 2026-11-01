Erről nem beszélnek: rengeteg pénzt fizet Magyarország az Európai Uniónak, a 2027-es költségvetésben forintra pontosan látszik – nem csak jönnek az EU-s források
Több mint 140 milliárd forinttal emelkedne Magyarország hozzájárulása az Európai Unió költségvetéséhez 2027-ben. A befizetés a 2026-ra előirányzott 821 milliárd forintról 963,5 milliárdra nőne, ami 17,4 százalékos emelkedés. A Költségvetési Tanács arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a növekedést az euróban teljesítendő magyar hozzájárulás változása indokolhatja, a költségvetési tervezet erre nem ad magyarázatot.
Az uniós tagság pénzügyi mérlege azonban nem csupán a befizetésekről szól. A kormány 2027-ben is jelentős összegeket vár az Európai Uniótól, amelyekből vállalkozásfejlesztési, közlekedési, energetikai, digitális és vidékfejlesztési programokat finanszírozna. A költségvetési törvényjavaslat indokolásának melléklete szerint összesen 2126,1 milliárd forintnyi uniós forrással számolnak 2027-ben. Ebben nemcsak a központi költségvetésben megjelenő támogatások szerepelnek, hanem a közvetlenül
- a gazdálkodókhoz kerülő agrárforrások
- és a vámbeszedési költségek
megtérítése is. A tervezett uniós források összege így meghaladja a magyar befizetést, a két tétel különbsége mintegy 1162,6 milliárd forint. Ez azonban nem tekinthető Magyarország teljes nettó uniós pozíciójának, mivel a támogatások és a költségvetési kiadások elszámolása, valamint a pénzek tényleges felhasználása időben eltérhet egymástól.
Kevesebb uniós bevételt terveznek, miközben nő a magyar befizetés
A költségvetés egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben a magyar EU-hozzájárulás emelkedik, az uniós programokhoz kapcsolódó bevételek jelentősen visszaesnének a 2026-os módosított előirányzathoz képest. A Költségvetési Tanács számításai szerint az uniós programok összes bevétele a 2026-ra előirányzott 3706,8 milliárd forintról 1548,5 milliárdra csökkenne 2027-ben. Ez 2159,3 milliárd forintos, több mint 58 százalékos visszaesés. A változás ugyanakkor részben az uniós pénzek beérkezésének időzítésével magyarázható:
a kormány tervei szerint ugyanis egyes, 2027-ben megvalósuló programok finanszírozását már a 2026 végéig lehívott helyreállítási források biztosítanák.
A Költségvetési Tanács külön is kiemeli, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből (RRF) érkező pénzek többek között a bérlakásprogram, a kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a startupvállalkozások finanszírozásának hátterét teremthetik meg. Ez azt jelenti, hogy egy fejlesztésre 2027-ben akkor is költhetnek uniós eredetű pénzt, ha a hozzá kapcsolódó támogatás már az előző évben beérkezett.
A tervezett éves bevételek és kiadások egyszerű összevetése ezért önmagában nem mutatja meg, mennyi uniós forrást használ fel ténylegesen Magyarország. A Költségvetési Tanács arra is rámutatott, hogy az operatív programok kiadásainak növekedésével a hazai költségvetést terhelő önrész is emelkedik. Vagyis
az uniós támogatások felhasználása a magyar állam számára is további finanszírozási kötelezettségekkel jár.
A 2027-es büdzsé alapján tehát kettős folyamat rajzolódik ki: Magyarország közel ezermilliárd forintot fizetne be az Európai Unió közös kasszájába, miközben több ezermilliárd forintnyi támogatás és fejlesztési program megvalósulásával számol. A költségvetés teljesülése szempontjából ezért nemcsak az lesz meghatározó, hogy mekkora összegeket irányoznak elő, hanem az is, hogy az uniós pénzek mikor érkeznek meg, és a tervezett fejlesztések milyen ütemben valósulnak meg.
Több ezer milliárd forintnyi fejlesztés szerepel a költségvetési tervekben
A 2027-es költségvetésben az uniós programokhoz kapcsolódó kiadások összesen 2695,8 milliárd forintot tesznek ki. Ez nem kizárólag Brüsszelből érkező pénz: a programok hazai társfinanszírozást is tartalmaznak. A legnagyobb tételt a 2021–2027-es kohéziós politikai operatív programok jelentik, amelyekre 1864,8 milliárd forintot irányoznak elő. Ez 123,1 milliárd forinttal több a 2026-os módosított előirányzatnál.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) keretében 505,3 milliárd forintos kiadással számolnak. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) 331,4 milliárd forintot kapna, míg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) kiadásai 321,8 milliárd forintra rúgnának. Különösen látványos a digitalizációra fordított összeg növekedése. A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) előirányzata 206,8 milliárdról 318,7 milliárd forintra emelkedne, vagyis csaknem 112 milliárd forinttal nőne egyetlen év alatt.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretében 228,1 milliárd forinttal, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) esetében pedig 128,7 milliárd forinttal számolnak. Az agrár- és halászati alapok programjaira további 671,5 milliárd forint jutna. Ebből a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének vidékfejlesztési intézkedései 650 milliárd forintot képviselnek. Emellett a központi költségvetésen kívül 505,8 milliárd forintnyi agrártámogatással is számolnak, amelynek döntő részét a közvetlen termelői támogatások adják.