Erről nem beszélnek: rengeteg pénzt fizet Magyarország az Európai Uniónak, a 2027-es költségvetésben forintra pontosan látszik – nem csak jönnek az EU-s források

Több mint 140 milliárd forinttal emelkedne Magyarország hozzájárulása az Európai Unió költségvetéséhez 2027-ben. A befizetés a 2026-ra előirányzott 821 milliárd forintról 963,5 milliárdra nőne, ami 17,4 százalékos emelkedés. A Költségvetési Tanács arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a növekedést az euróban teljesítendő magyar hozzájárulás változása indokolhatja, a költségvetési tervezet erre nem ad magyarázatot.

Ursula von der Leyen és Magyar Péter. A költségvetésből kiderült, hogy az uniós pénzek felhasználása és beérkezése között komoly különbségek mutatkoznak / Fotó: AFP

Az uniós tagság pénzügyi mérlege azonban nem csupán a befizetésekről szól. A kormány 2027-ben is jelentős összegeket vár az Európai Uniótól, amelyekből vállalkozásfejlesztési, közlekedési, energetikai, digitális és vidékfejlesztési programokat finanszírozna. A költségvetési törvényjavaslat indokolásának melléklete szerint összesen 2126,1 milliárd forintnyi uniós forrással számolnak 2027-ben. Ebben nemcsak a központi költségvetésben megjelenő támogatások szerepelnek, hanem a közvetlenül

a gazdálkodókhoz kerülő agrárforrások

és a vámbeszedési költségek

megtérítése is. A tervezett uniós források összege így meghaladja a magyar befizetést, a két tétel különbsége mintegy 1162,6 milliárd forint. Ez azonban nem tekinthető Magyarország teljes nettó uniós pozíciójának, mivel a támogatások és a költségvetési kiadások elszámolása, valamint a pénzek tényleges felhasználása időben eltérhet egymástól.

Kevesebb uniós bevételt terveznek, miközben nő a magyar befizetés

A költségvetés egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben a magyar EU-hozzájárulás emelkedik, az uniós programokhoz kapcsolódó bevételek jelentősen visszaesnének a 2026-os módosított előirányzathoz képest. A Költségvetési Tanács számításai szerint az uniós programok összes bevétele a 2026-ra előirányzott 3706,8 milliárd forintról 1548,5 milliárdra csökkenne 2027-ben. Ez 2159,3 milliárd forintos, több mint 58 százalékos visszaesés. A változás ugyanakkor részben az uniós pénzek beérkezésének időzítésével magyarázható:

a kormány tervei szerint ugyanis egyes, 2027-ben megvalósuló programok finanszírozását már a 2026 végéig lehívott helyreállítási források biztosítanák.

A Költségvetési Tanács külön is kiemeli, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből (RRF) érkező pénzek többek között a bérlakásprogram, a kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a startupvállalkozások finanszírozásának hátterét teremthetik meg. Ez azt jelenti, hogy egy fejlesztésre 2027-ben akkor is költhetnek uniós eredetű pénzt, ha a hozzá kapcsolódó támogatás már az előző évben beérkezett.