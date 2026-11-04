Kármán András letette a tervét: így alakítaná át a magyar gazdaságot 2030-ig – tele van csapdákkal az euró bevezetése, de átárazódhat az államadósság

A következő évek magyar gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb dokumentumát hozta nyilvánosságra a napokban a kormány. A 2027–2030-as középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési program egyszerre irányozza elő az államháztartás egyensúlyának javítását, a gazdasági növekedés felgyorsítását és az államadósság finanszírozási költségeinek mérséklését.

A legnehezebb feladatnak jelenleg a költségvetési hiány csökkentése látszik / Fotó: DMZ001

A tervek teljesüléséhez azonban nem elegendő a kedvezőbb gazdasági környezet: jelentős kiadáscsökkentésekre és a pénzügyi piacok bizalmának további erősödésére is szükség lesz. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a lapunk megkeresésére úgy értékelte, hogy a 2027-re tervezett 1465 milliárd forintos állami megtakarítás jelenti a jövő évi költségvetés legnagyobb kockázatát. Bár szerinte jelentős tartalékok találhatók az állami működésben, ekkora összeg előteremtése számos intézkedés sikeres végrehajtásától függ.

Közel 1500 milliárdot spórolna az állam – itt lehet a legnagyobb kockázat

A kormány egyik legfontosabb célkitűzése az állami működés költségeinek jelentős csökkentése. A középtávú program szerint 2027-ben 1465 milliárd forintos további megtakarítással számolnak, amelynek előteremtése meghatározó lehet a költségvetési hiány mérséklésében. Regős Gábor szerint kétségtelen, hogy az állami kiadások között komoly megtakarítási lehetőségek vannak.

Ezek

egy része a felesleges kiadások megszüntetésével,

más része a túlárazott szerződések felülvizsgálatával

érhető el. A közgazdász példaként említette a kormányzati kommunikációs kiadásokat, amelyeknél szerinte jelentős összegek takaríthatók meg. Úgy véli, az autópályák üzemeltetésének jelenlegi konstrukciójában is lehetnek olyan költségek, amelyek csökkenthetők lennének. Az állami megtakarítások között az uniós migrációs bírság kérdése is megjelenik. Ennek megszüntetése szintén javíthatná a költségvetési pozíciót, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a kormány ezt a gyakorlatban is el tudja érni.

Összességében is azt mondanám, hogy a legnagyobb kockázatot ez a közel 1500 milliárd forintos megtakarítás jelenti a jövő évi költségvetésben

– fogalmazott Regős Gábor. A szakértő szerint ugyanis ehhez számtalan kiadás visszafogására, különböző megállapodásokra és az állam egészének takarékosabb működésére lesz szükség. Ugyanakkor éppen ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását tartja a legfontosabbnak. Az állami működés hatékonyságának javítása ugyanis lehetőséget teremthet arra, hogy a költségvetési egyensúly érdemi gazdasági áldozatok nélkül javuljon. A megtakarítások elmaradása viszont komoly dilemmát okozhatna: a kormánynak ebben az esetben

más kiadásokat kellene visszafognia,

újabb bevételeket kellene keresnie,

vagy a tervezettnél magasabb hiánnyal kellene számolnia.

Gyorsulhat a magyar gazdaság, de két veszélyre figyelmeztet a közgazdász

A kormány gazdasági programja a következő évekre fokozatosan élénkülő növekedést vetít előre. A tervek szerint 2027-ben 2,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, 2030-ra pedig már 3 százalék fölé gyorsulhat a GDP növekedése. Regős Gábor szerint ez a pálya nem tekinthető eleve irreálisnak. A korábbi években a gazdaságpolitika rendszeresen 4 százalék körüli növekedéssel számolt, amelyből végül jóval szerényebb teljesítmény valósult meg. A mostani, 2,5 százalék körüli növekedési várakozás azonban már közelebb áll az elemzői előrejelzésekhez.