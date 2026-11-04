Kármán András letette a tervét: így alakítaná át a magyar gazdaságot 2030-ig – tele van csapdákkal az euró bevezetése, de átárazódhat az államadósság
A következő évek magyar gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb dokumentumát hozta nyilvánosságra a napokban a kormány. A 2027–2030-as középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési program egyszerre irányozza elő az államháztartás egyensúlyának javítását, a gazdasági növekedés felgyorsítását és az államadósság finanszírozási költségeinek mérséklését.
A tervek teljesüléséhez azonban nem elegendő a kedvezőbb gazdasági környezet: jelentős kiadáscsökkentésekre és a pénzügyi piacok bizalmának további erősödésére is szükség lesz. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a lapunk megkeresésére úgy értékelte, hogy a 2027-re tervezett 1465 milliárd forintos állami megtakarítás jelenti a jövő évi költségvetés legnagyobb kockázatát. Bár szerinte jelentős tartalékok találhatók az állami működésben, ekkora összeg előteremtése számos intézkedés sikeres végrehajtásától függ.
Közel 1500 milliárdot spórolna az állam – itt lehet a legnagyobb kockázat
A kormány egyik legfontosabb célkitűzése az állami működés költségeinek jelentős csökkentése. A középtávú program szerint 2027-ben 1465 milliárd forintos további megtakarítással számolnak, amelynek előteremtése meghatározó lehet a költségvetési hiány mérséklésében. Regős Gábor szerint kétségtelen, hogy az állami kiadások között komoly megtakarítási lehetőségek vannak.
Ezek
- egy része a felesleges kiadások megszüntetésével,
- más része a túlárazott szerződések felülvizsgálatával
érhető el. A közgazdász példaként említette a kormányzati kommunikációs kiadásokat, amelyeknél szerinte jelentős összegek takaríthatók meg. Úgy véli, az autópályák üzemeltetésének jelenlegi konstrukciójában is lehetnek olyan költségek, amelyek csökkenthetők lennének. Az állami megtakarítások között az uniós migrációs bírság kérdése is megjelenik. Ennek megszüntetése szintén javíthatná a költségvetési pozíciót, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a kormány ezt a gyakorlatban is el tudja érni.
Összességében is azt mondanám, hogy a legnagyobb kockázatot ez a közel 1500 milliárd forintos megtakarítás jelenti a jövő évi költségvetésben
– fogalmazott Regős Gábor. A szakértő szerint ugyanis ehhez számtalan kiadás visszafogására, különböző megállapodásokra és az állam egészének takarékosabb működésére lesz szükség. Ugyanakkor éppen ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását tartja a legfontosabbnak. Az állami működés hatékonyságának javítása ugyanis lehetőséget teremthet arra, hogy a költségvetési egyensúly érdemi gazdasági áldozatok nélkül javuljon. A megtakarítások elmaradása viszont komoly dilemmát okozhatna: a kormánynak ebben az esetben
- más kiadásokat kellene visszafognia,
- újabb bevételeket kellene keresnie,
- vagy a tervezettnél magasabb hiánnyal kellene számolnia.
Gyorsulhat a magyar gazdaság, de két veszélyre figyelmeztet a közgazdász
A kormány gazdasági programja a következő évekre fokozatosan élénkülő növekedést vetít előre. A tervek szerint 2027-ben 2,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, 2030-ra pedig már 3 százalék fölé gyorsulhat a GDP növekedése. Regős Gábor szerint ez a pálya nem tekinthető eleve irreálisnak. A korábbi években a gazdaságpolitika rendszeresen 4 százalék körüli növekedéssel számolt, amelyből végül jóval szerényebb teljesítmény valósult meg. A mostani, 2,5 százalék körüli növekedési várakozás azonban már közelebb áll az elemzői előrejelzésekhez.
A közgazdász ugyanakkor két meghatározó kockázatra hívta fel a figyelmet:
- Az első a lakossági fogyasztás várható alakulása. Az elmúlt években ugyanis elsősorban a háztartások költései tartották mozgásban a magyar gazdaságot. Az idei évben az alacsony infláció és a jelentős béremelkedés együttesen támogatta a fogyasztás bővülését. A kormány azonban 2027-re már mérsékeltebb bérdinamikával számol. Ebben részben szerepet játszik a fegyverpénz miatt kialakuló magas összehasonlítási alap, ugyanakkor a minimálbér-emelés mértéke is meghatározó lehet. Regős szerint fennáll annak a veszélye, hogy az alacsonyabb keresetűek adóterheinek mérséklése mellett végül a vártnál kisebb minimálbér-emelés valósul meg. Ez azért jelenthet problémát, mert az alacsonyabb jövedelmű háztartások keresetének változása közvetlenül befolyásolhatja a fogyasztást. A szakértő hangsúlyozta, hogy a korábban megállapodásban szereplő 14 százalékos minimálbér-emelés teljesítését nem lehet feltétlenül elvárni, ugyanakkor szükség lenne egy olyan kompromisszumra, amely a vállalkozások teherbíró képességét és a munkavállalók vásárlóerejét egyaránt figyelembe veszi.
- A második jelentős kockázat az export teljesítménye. Az elmúlt évek nagyberuházásai ugyan új kapacitásokat hozhatnak a magyar gazdaságba, de a gyenge külső kereslet továbbra is akadályozhatja a szélesebb körű ipari fellendülést. Ez különösen fontos annak fényében, hogy a magyar beruházások az elmúlt években jelentősen visszaestek, így a növekedés tartós gyorsulásához nem elegendő kizárólag a fogyasztásra támaszkodni. A mezőgazdaság jövőre az alacsony idei bázis miatt javíthatja a GDP-adatokat, de Regős szerint a harmadik negyedév gyenge gazdasági teljesítménye óvatosságra int.
Ezermilliárdokat nyerhetne Magyarország az olcsóbb államadósságon
A kormány programjának másik meghatározó eleme az államadósság finanszírozási költségeinek csökkentése. A Pénzügyminisztérium középtávon 2000 milliárd forinttal alacsonyabb adósságszolgálatot tart elérhetőnek. Ez rendkívül jelentős költségvetési mozgásteret teremthetne, ugyanakkor a cél teljesülése nagymértékben függ a hazai és a nemzetközi kamatkörnyezettől. Regős Gábor emlékeztetett arra, hogy Magyarország GDP-arányos kamatkiadása 2025-ben 3,8 százalékot tett ki, ami már érdemi javulás az egy évvel korábbi 4,9 százalékhoz képest.
A magyar kamatteher azonban így is rendkívül magas nemzetközi összehasonlításban. A szakértő szerint 2025-ben Magyarország Olaszországgal holtversenyben az Európai Unió legmagasabb GDP-arányos kamatkiadásával rendelkezett. Mindez arra utal, hogy van tér a további csökkenésre, különösen azért, mert több olyan uniós ország is létezik, amely Magyarországnál magasabb államadósság-ráta mellett képes kedvezőbb feltételekkel finanszírozni magát.
A magyar állampapírhozamok alakulásában a rövid és hosszú lejáratok esetében eltérő tényezők játszanak szerepet. A rövid oldalon az idei kamatcsökkentések már hozzájárultak a finanszírozási költségek mérsékléséhez, és a következő időszakban további javulás következhet. A hosszú lejáratú állampapíroknál azonban különösen fontos Magyarország nemzetközi kockázati megítélése. Regős szerint a választásokat követően ebben érdemi javulás történt, amelyhez az euróbevezetés iránti elkötelezettség és az uniós forrásokhoz való hozzáférés is hozzájárult.
Az euróbevezetéshez való további közeledés ezért újabb hozamcsökkenést eredményezhetne.
Csakhogy közben a nemzetközi kötvénypiacokon kedvezőtlen folyamatok is zajlanak. A fejlett országok állampapírhozamainak emelkedése a magyar finanszírozási költségekre is nyomást gyakorol. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy az államadósság átárazódása hosszú folyamat. Hiába csökkennek ugyanis az újonnan kibocsátott állampapírok kamatai, a korábban magasabb hozammal kibocsátott, hosszú lejáratú kötvények költségei csak fokozatosan tűnnek el a költségvetésből. Ez azt jelenti, hogy a kedvezőbb piaci környezet hatása nem feltétlenül jelenik meg azonnal az állami kamatkiadásokban.
Drágább hitelek, kevesebb lakásvásárló: a családok is megérezhetik a változásokat
A költségvetési megtakarítások nem kizárólag az állami működést érintik. A középtávú program a lakossági és vállalati kamattámogatások felülvizsgálatát is előirányozza, amelynek következményeit a hitelfelvevők közvetlenül is megérezhetik. Regős Gábor szerint erre már konkrét példák is láthatók.
A vállalati oldalon a Széchenyi-kártya egyes, nem beruházási célú konstrukcióinál történt változás, míg a lakossági hitelezésben az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz program jelenti az egyik legfontosabb fordulatot.
Utóbbinál a használt lakások vásárlására elérhető támogatott hitel kamata a korábbi 3 százalékról 5 százalékra emelkedik. Ez a költségvetésnek megtakarítást jelenthet, a lakásvásárlók számára viszont magasabb havi törlesztőrészletet és nagyobb teljes visszafizetendő összeget eredményez.
A szakértő szerint emiatt csökkenhet a lakáspiaci tranzakciók száma, mivel a magasabb hitelköltségek mellett kevesebben engedhetik meg maguknak a vásárlást. Elméletileg a változás az új építésű lakások felé is terelhetné a keresletet, hiszen ezeknél kedvezőbb kamatozás marad elérhető. Csakhogy az új lakások jellemzően drágábbak a használtaknál, így sok háztartás számára továbbra sem jelentenek reális alternatívát. A kereslet mérséklődése ugyan lassíthatja a használt ingatlanok áremelkedését, de ez nem feltétlenül ellensúlyozza a magasabb hitelkamatokat.
Regős szerint így azok közül, akik csak hitelfelvétellel tudnának lakást vásárolni, többen későbbre halaszthatják a döntésüket. A vállalati hiteleknél összetettebb lehet a helyzet. Azoknak a cégeknek, amelyek a napi működésük finanszírozására támaszkodnak a kedvezményes kölcsönökre, a kamattámogatások csökkentése közvetlen költségnövekedést okozhat. Más vállalkozások esetében ugyanakkor elsősorban a finanszírozási lehetőségekből származó többletprofit mérséklődhet. A támogatások visszafogása tehát javíthatja az államháztartás helyzetét, de közben fékezheti a hitelkeresletet, és egyes vállalkozásoknál a beruházási döntéseket is befolyásolhatja.
Euró 2030-ra: a költségvetési hiány lehet a legnehezebb akadály
A középtávú gazdaságpolitikai program egyik stratégiai célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Ez azonban nem azonos azzal, hogy az ország 2030-ban már be is vezetheti a közös európai fizetőeszközt. A maastrichti kritériumok teljesítése mellett további intézményi és árfolyam-politikai feltételeknek is teljesülniük kell. Regős Gábor szerint a 2030-as cél elérése nem elképzelhetetlen, de egyelőre semmiképpen sem garantálható. A közgazdász úgy látja, hogy az euróbevezetési feltételek teljesítése részben politikai elhatározás, részben megfelelő gazdaságpolitika, részben pedig a külső körülmények függvénye.
Egy váratlan gazdasági sokk ugyanis ismét megemelheti az inflációt vagy a költségvetési hiányt, még akkor is, ha a gazdaságpolitika egyébként a kitűzött céloknak megfelelően működik. A legnehezebb feladatnak jelenleg a költségvetési hiány csökkentése látszik. A kormány 2027-re 4,9 százalékos GDP-arányos deficittel számol. Ha ezt sikerül teljesíteni, Regős szerint már elérhető közelségbe kerülhet a maastrichti kritériumokban szereplő 3 százalékos hiányküszöb. A másik jelentős kihívás az infláció tartós leszorítása. Bár Magyarország jelenleg kedvező inflációs adatokat mutat, a szakértő szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ebben a forint erősödése mellett az árrésstop és a hatósági energiaárak is szerepet játszanak.
Ezeknek az intézkedéseknek a változása újabb árnyomást eredményezhet, ami megnehezítheti az euróbevezetéshez szükséges árstabilitás tartós teljesítését. Ha azonban az infláció alacsony marad, és a költségvetési egyensúly is javul, a hosszú lejáratú állampapírhozamokra vonatkozó feltétel teljesítése már kisebb akadályt jelenthet.
A következő év döntheti el a gazdasági program mozgásterét
A kormány 2027–2030-as programjának megvalósítása több, egymással szorosan összefüggő folyamaton múlik. Az állami kiadások csökkentése nélkül nehezebben teljesülhet a hiánycél, a magasabb költségvetési hiány pedig ronthatja az ország finanszírozási feltételeit. Ez tovább növelhetné az államadósság kamatterheit, és megnehezíthetné az euróbevezetéshez szükséges kritériumok teljesítését. A másik oldalon a kamattámogatások visszafogása és az esetleg mérsékeltebb bérnövekedés a fogyasztás és a beruházások élénkülését is lassíthatja.
Regős Gábor elemzéséből ezért az rajzolódik ki, hogy a következő évek gazdaságpolitikai céljai közül a 2027-es állami megtakarítások végrehajtása lehet az egyik legfontosabb próbatétel. Ha a kormány valóban képes a működési kiadásokat érdemi gazdasági veszteség nélkül mérsékelni, az egyszerre javíthatja a költségvetési egyensúlyt és teremthet mozgásteret a későbbi gazdaságpolitikai intézkedéseknek. Ha azonban a tervezett megtakarítások nem valósulnak meg, a hiánycsökkentés, a növekedési célok és az euróbevezetéshez vezető pálya között jóval nehezebb kompromisszumokra lehet szükség.