A kelet-magyarországi kistelepülések boltjai komolyan megszenvedhetik a jövő évi adóemeléseket. Palóc André a 2027-es költségvetésben foglalt adócsomag kapcsán rámutatott, hogy a magyar tulajdonú kiskereskedelmi cégek jóval nehezebb helyzetbe kerülhetnek a nagy láncokkal folytatott versenyben.

A költségvetési tervezetben az idei 9,2 százalék után jövőre 5,6 százalékos bruttó átlagkereset-növekedéssel számol a kormány – emelte ki Palóc André. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A Fidesz 26 adóemelést, illetve új közteher bevezetését azonosította a költségvetésben

Az 1 és 50 milliárd forint közötti forgalmi sávban 0,15-ről 0,45 százalékra emelné a kormány a kiskereskedelmi adó kulcsát – mondta szerdai sajtótájékoztatóján a fideszes országgyűlési képviselő. Ebbe a sávba sok olyan közepes méretű magyar vállalkozás tartozik, amely kisebb településeken is működtet boltokat. Palóc André arra hívta fel a figyelmet, hogy az ott élők egy része nehezen jut el más településre bevásárolni.

Az ellenzéki képviselő a költségvetési tervezetben és a hozzá kapcsolódó törvényjavaslatokban 26 olyan intézkedést számolt össze, amely új adót vezetne be vagy meglévő közterhet emelne. Becslése alapján ezek összesen több mint ezermilliárd forinttal növelnék az adóterheket. A javaslatok többek közt

a katát,

az EKHO-t

a reklámadót,

a cégautóadót

és a pénzügyi tranzakciós illetéket

is érintik. De emelkedik a nagyvállalatok társasági adó kulcsa is, 9-ről 15 százalékra. A fideszes politikus számítása alapján a változás 163 céget érintene, amelyeknél mintegy 128 ezren dolgoznak. Palóc André úgy látja, hogy az emelés gyengítené Magyarország régiós versenyelőnyét, és az érintett cégeknél kevesebb pénz maradhatna béremelésre.

A GKI felmérésére hivatkozva a fideszes politikus aláhúzta, a vállalkozások 14 százaléka tervez létszámcsökkentést.

Palóc André közlése alapján nyár óta 11 olyan esetet rögzítettek, amikor egy gyár bezárt, bejelentették a bezárását vagy jelentős létszámleépítés indult. A már végrehajtott és a bejelentett intézkedések összesen mintegy 5700 munkahelyet érintenek – tette hozzá.

A költségvetési tervezetben az idei 9,2 százalék után jövőre 5,6 százalékos bruttó átlagkereset-növekedéssel számol a kormány – emelte ki Palóc André.