Költségvetés: háromszoros adóemelés sújthatja a vidéki boltokat – a Fidesz szerint munkahelyek ezrei kerülhetnek veszélybe
A kelet-magyarországi kistelepülések boltjai komolyan megszenvedhetik a jövő évi adóemeléseket. Palóc André a 2027-es költségvetésben foglalt adócsomag kapcsán rámutatott, hogy a magyar tulajdonú kiskereskedelmi cégek jóval nehezebb helyzetbe kerülhetnek a nagy láncokkal folytatott versenyben.
A Fidesz 26 adóemelést, illetve új közteher bevezetését azonosította a költségvetésben
Az 1 és 50 milliárd forint közötti forgalmi sávban 0,15-ről 0,45 százalékra emelné a kormány a kiskereskedelmi adó kulcsát – mondta szerdai sajtótájékoztatóján a fideszes országgyűlési képviselő. Ebbe a sávba sok olyan közepes méretű magyar vállalkozás tartozik, amely kisebb településeken is működtet boltokat. Palóc André arra hívta fel a figyelmet, hogy az ott élők egy része nehezen jut el más településre bevásárolni.
Az ellenzéki képviselő a költségvetési tervezetben és a hozzá kapcsolódó törvényjavaslatokban 26 olyan intézkedést számolt össze, amely új adót vezetne be vagy meglévő közterhet emelne. Becslése alapján ezek összesen több mint ezermilliárd forinttal növelnék az adóterheket. A javaslatok többek közt
- a katát,
- az EKHO-t
- a reklámadót,
- a cégautóadót
- és a pénzügyi tranzakciós illetéket
is érintik. De emelkedik a nagyvállalatok társasági adó kulcsa is, 9-ről 15 százalékra. A fideszes politikus számítása alapján a változás 163 céget érintene, amelyeknél mintegy 128 ezren dolgoznak. Palóc André úgy látja, hogy az emelés gyengítené Magyarország régiós versenyelőnyét, és az érintett cégeknél kevesebb pénz maradhatna béremelésre.
A GKI felmérésére hivatkozva a fideszes politikus aláhúzta, a vállalkozások 14 százaléka tervez létszámcsökkentést.
Palóc André közlése alapján nyár óta 11 olyan esetet rögzítettek, amikor egy gyár bezárt, bejelentették a bezárását vagy jelentős létszámleépítés indult. A már végrehajtott és a bejelentett intézkedések összesen mintegy 5700 munkahelyet érintenek – tette hozzá.
A költségvetési tervezetben az idei 9,2 százalék után jövőre 5,6 százalékos bruttó átlagkereset-növekedéssel számol a kormány – emelte ki Palóc André.
Egyúttal felidézte Magyar Péter 2024. szeptemberi ígéretét is, amely az akkori minimálbér megduplázásáról, azaz 533 600 forintra emeléséről szólt. A képviselő arra számít, hogy a hároméves bérmegállapodásban 2027-re rögzített 14 százalékos emelésnek is csak nagyjából a fele valósulhat meg.
Egy használt lakás hitelére havi 55 ezer forinttal több mehet el
Palóc egy 50 millió forintos, 25 éves lakáshitelen mutatta be a különbséget a két támogatott konstrukció között. A Wekerle Plusz 5 százalékos kamata mellett egy használt lakásra felvett hitel törlesztője havonta mintegy 55 ezer forinttal magasabb, mint a 3 százalékos Otthon Startnál. Ez a teljes futamidő alatt nagyjából 16,5 millió forint többletkiadást jelent. A közszférában dolgozók évi egymillió forintos lakhatási támogatása korábban havi mintegy 83 ezer forinttal csökkenthette a hitelfelvevő saját kiadását – mondta.
A képviselő által idézett előirányzatok alapján a diákhitelre szánt keret 12,2 milliárdról 7,6 milliárd forintra, a munkáshitelé 32,7 milliárdról 14,8 milliárdra csökkenne, a babaváróra pedig 23 százalékkal kevesebb pénz juthat.
Palóc André kiemelte: átlagosan 66 ezer forinttól esnének el a nyugdíjasok, ha jövőre elmarad a 14. havi nyugdíj következő részlete. Az előző kormány döntése alapján 2027-től a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák is szja-mentességet kaptak volna, a Tisza-kormány azonban leállította a kedvezmény kiterjesztését.
Palóc André ennek kapcsán közölte, hogy emiatt jövőre több mint 120 ezer édesanya esik el az átlagosan havi 110 ezer forintos adómegtakarítástól. A teljes ciklus alatt 450-460 ezer nőt érinthet a döntés.
A külhoni magyarokat támogató Bethlen Gábor Alap kapcsaán az ellenzéki képviselő kiemelte, hogy a szervezet a jelenlegi tervezet szerint 26 milliárd forinttal kevesebbet kapna. A határon túli tanulmányutakat finanszírozó Határtalanul program kerete peidg 9 milliárdról 2 milliárd forintra csökkenne.
A Fidesz a védett üzemanyagárat is visszaállítaná, ezzel összefüggésben a fideszes politikus arról beszélt, hogy ugyan a benzin ára mérséklődött, ám a gázolajé továbbra is a korábbi védett ár felett van.
„Ami ma a teherszállításban költségnövekmény, az holnap a családoknak infláció” – húzta alá. A párt az árrésstopot is fenntartaná, és használt lakásokra továbbra is biztosítaná a 3 százalékos kedvezményes hitelt.