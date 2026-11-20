Összesen 246 módosító indítványt nyújtottak be a képviselők a 2027-es büdzséhez a csütörtök délutáni határidőig. A legtöbb javaslat az ellenzéki pártoktól érkezett, amelyek több százmilliárd forintot csoportosítanának át a költségvetésben. A Fidesz és a KDNP egyebek mellett a kétgyermekes édesanyák adómentességének kiterjesztését, a tizennegyedik havi nyugdíj folytatását és jelentős közlekedési beruházások finanszírozását kezdeményezte.

A Tisza-frakció a költségvetéshez benyújtott módosítóiban több területtől további forrásokat vonna el. / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fidesz elutasítja az adóemeléseket és több pénzt fordítana a családok támogatására a költségvetésben

A parlament honlapján közzétett ütemezés alapján csütörtökön 16 órakor járt le a módosító indítványok benyújtásának határideje. Az Országgyűlés hétfőtől szerdáig, harmincórás időkeretben tárgyalta a jövő évi büdzsét, amelyhez végül 246 módosító javaslat érkezett.

A Fidesz és a KDNP egyik legjelentősebb javaslata a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességének bevezetése. A két ellenzéki párt számításai alapján az intézkedés 250 milliárd forinttal csökkentené a költségvetés adóbevételeit.

A képviselők emellett 155 milliárd forintot különítenének el a tizennegyedik havi nyugdíj második részletének kifizetésére, a lakástámogatásokat pedig 28 milliárd forinttal növelnék.

Az egészségügyi szakdolgozóknak ígért 20 százalékos illetményemelésre a Fidesz 72 milliárd forintot biztosítana. A szükséges összeget a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített keretből csoportosítanák át.

A Fidesz módosító indítványai alapján a párt elutasítja a társasági adó és az innovációs járulék emelését, valamint a reklámadó és a vagyonadó bevezetését is.

A Fidesz és a KDNP közös javaslatai között jelentős infrastrukturális beruházások is szerepelnek:

246 milliárd forintos külön alapot hozna létre az autópályák fejlesztésére;

225 milliárd forintból újraindítaná az Otthoni Energiatároló Programot;

212 milliárd forintot biztosítana a Déli körvasút beruházás folytatására.

A képviselők további 50 milliárd forinttal növelnék az azbesztszennyezés felszámolására fordítható összeget. A határon túli magyar közösségek támogatását is emelnék. Egy módosító indítvány 300 millió forinttal növelné a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatását, hogy segítse a magyar oktatási intézmények felkészülését az ukrajnai nemzetiségi iskolákról szóló törvény alkalmazására.