Költségvetés 2027: furcsa módosítást nyújtott be a Tisza, a kínaiaknak nagyon nem fog tetszeni – rengeteg pénzt vennének el a magyar gyáruktól
Összesen 246 módosító indítványt nyújtottak be a képviselők a 2027-es büdzséhez a csütörtök délutáni határidőig. A legtöbb javaslat az ellenzéki pártoktól érkezett, amelyek több százmilliárd forintot csoportosítanának át a költségvetésben. A Fidesz és a KDNP egyebek mellett a kétgyermekes édesanyák adómentességének kiterjesztését, a tizennegyedik havi nyugdíj folytatását és jelentős közlekedési beruházások finanszírozását kezdeményezte.
A Fidesz elutasítja az adóemeléseket és több pénzt fordítana a családok támogatására a költségvetésben
A parlament honlapján közzétett ütemezés alapján csütörtökön 16 órakor járt le a módosító indítványok benyújtásának határideje. Az Országgyűlés hétfőtől szerdáig, harmincórás időkeretben tárgyalta a jövő évi büdzsét, amelyhez végül 246 módosító javaslat érkezett.
A Fidesz és a KDNP egyik legjelentősebb javaslata a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességének bevezetése. A két ellenzéki párt számításai alapján az intézkedés 250 milliárd forinttal csökkentené a költségvetés adóbevételeit.
A képviselők emellett 155 milliárd forintot különítenének el a tizennegyedik havi nyugdíj második részletének kifizetésére, a lakástámogatásokat pedig 28 milliárd forinttal növelnék.
Az egészségügyi szakdolgozóknak ígért 20 százalékos illetményemelésre a Fidesz 72 milliárd forintot biztosítana. A szükséges összeget a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített keretből csoportosítanák át.
A Fidesz módosító indítványai alapján a párt elutasítja a társasági adó és az innovációs járulék emelését, valamint a reklámadó és a vagyonadó bevezetését is.
A Fidesz és a KDNP közös javaslatai között jelentős infrastrukturális beruházások is szerepelnek:
- 246 milliárd forintos külön alapot hozna létre az autópályák fejlesztésére;
- 225 milliárd forintból újraindítaná az Otthoni Energiatároló Programot;
- 212 milliárd forintot biztosítana a Déli körvasút beruházás folytatására.
A képviselők további 50 milliárd forinttal növelnék az azbesztszennyezés felszámolására fordítható összeget. A határon túli magyar közösségek támogatását is emelnék. Egy módosító indítvány 300 millió forinttal növelné a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatását, hogy segítse a magyar oktatási intézmények felkészülését az ukrajnai nemzetiségi iskolákról szóló törvény alkalmazására.
A KDNP további 22,8 milliárd forintot biztosítana az egyházi támogatások növelésére, valamint 100 millió forintból hozna létre éjjel-nappal ingyenesen hívható segélyvonalat a krízishelyzetbe került várandós nők és édesanyák számára.
A CATL és a Magyarságkutató Intézet támogatását is megvágná a Tisza
A kormánypárti Tisza-frakció négy módosító indítványt nyújtott be; Tompa Enikő egymilliárd forinttal csökkentené a debreceni CATL akkumulátorgyár állami támogatását. A Debrecenben megválasztott képviselő, aki egyben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára, azzal indokolta kezdeményezését, hogy a támogatás mértéke nem felel meg a közpénzek hatékony és felelős felhasználásával szembeni követelményeknek. A felszabaduló összeget a határon túli magyarság támogatására fordítaná.
Tompa Enikő Szűcs Dórával és Hende Mátéval közösen két kutatóintézet személyi kiadásait is mérsékelné. A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár 402 millió forintos keretét 250 millióval csökkentenék, a pénzt pedig közgyűjteményi szakmai feladatokra fordítanák.
A Magyarságkutató Intézet 769 millió forintos személyi juttatási előirányzatából ugyancsak 250 millió forintot vonnának el. Ebből az összegből a színházi, tánc- és zenei előadó-művészeti szervezetek támogatását növelnék.
Radnai Márk további 1,7 milliárd forintot csoportosítana át a rendkívüli kormányzati intézkedések 210 milliárd forintos keretéből a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozására. Az új intézmény feladatai között a társadalmi részvétel erősítése is szerepelne. Az alapításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását jövő héten kezdi meg az Országgyűlés.
A Mi Hazánk a Nők 40 mintájára a férfiak korábbi nyugdíjba vonulását lehetővé tevő szabályozás bevezetését kezdeményezi
A Mi Hazánk a családi adókedvezmény 10 százalékos emelését javasolta, valamint több közszolgálati ágazatban is jelentős bérrendezést kezdeményezett.
A párt 25 százalékkal növelné az egészségügyben, a kultúrában, a rendvédelemben, a szociális szférában, valamint a nevelést és oktatást segítő munkakörökben dolgozók bérét.
A Mi Hazánk emellett lépcsőzetesen bevezetné a férfiak negyven év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lehetőségét, illetve a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák adómentességének kiterjesztését is támogatja.
Az ellenzéki képviselők számos helyi beruházáshoz is többletforrást kértek; a módosító indítványok között útfejlesztések, iskolaépítések, mentőállomások korszerűsítése, szennyvízelvezetési beruházások és idősotthonok létesítése egyaránt szerepel.
A javaslatok fedezetét a képviselők leggyakrabban a rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből vagy a költségvetési céltartalékból biztosítanák. Egyes indítványok az uniós költségvetési befizetésekre előirányzott összeget is csökkentenék.