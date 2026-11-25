Iparűzési adó: jövőre szedné be az önkormányzatoktól az idei adótöbblet után járó pénzt a Tisza-kormány – „Nem ezt ígérték a kampányban”
Jövő május végéig halasztaná a Tisza-kormány az önkormányzatok idei helyi iparűzésiadó-többlete után fizetendő hozzájárulását, miközben az elvonás mértékén nem változtatna. Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium államtitkára a 2026-os költségvetési törvény módosításának szerdai parlamenti vitájában arról beszélt, hogy a változtatás egyszerre szolgálja a jogállamiság helyreállítását, a kiszámíthatóságot és az önkormányzatok likviditási helyzetének javítását.
Az államtitkár felidézte, hogy az előző kormány által elfogadott idei költségvetés befizetési kötelezettséget írt elő a gyarapodó településeknek: amennyiben növekedett az iparűzésiadó-bevételük, a szolidaritási hozzájárulás növekményével csökkentett többlet 70 százalékát be kell fizetniük a Területfejlesztési Alapba. Az összeget eredetileg miniszteri rendelet határozta volna meg, az állam pedig az önkormányzatok finanszírozásából vonta volna le a pénzt.
Boda Nikoletta szerint az Alkotmánybíróság októberi határozata nyomán szükségessé vált az eljárás átalakítása. A törvényjavaslat értelmében a fizetendő összeget a Magyar Államkincstár egyedi határozatban állapítaná meg, a szeptemberi előzetes adatok helyett pedig a lezárt éves költségvetési beszámolók alapján számolnák ki a települések kötelezettségét.
„Az önkormányzatok fél évvel tovább gazdálkodhatnak ezzel a pénzzel, és előre pontosan tudni fogják, mennyit kell fizetniük” – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy a területi újraelosztás továbbra is fennmarad. Emlékeztetett arra is, hogy a jövő évi költségvetés alapján átlagosan 15 százalékkal csökkentik a szolidaritási hozzájárulást.
Rétvári Bence: nem ezt ígérte a Tisza a választási kampányban
Rétvári Bence, a KDNP vezérszónoka felszólalásában a Tisza választási ígéreteit kérte számon a kormánypárti képviselőkön. Szerinte a párt a kampányban még a szolidaritási hozzájárulás eltörlését ígérte, ehhez képest több mint fél évvel a választások után a befizetési határidők kitolásáról és a hozzájárulás mérsékléséről tárgyalnak. „Most már itt vagyunk több mint fél évvel később, és most meg határidő kitolásáról beszélünk, meg 15 százalékos szolidaritásihozzájárulás-csökkentésről.”
Nem ezt ígérték a kampányban
– mondta a KDNP politikusa. Rétvári Bence egyúttal megvédte a Versenyképes Járások Programot . Mint mondta, a jelentős beruházásoknak otthont adó települések iparűzésiadó-bevételeinek megtermeléséhez a környező településekről érkező munkavállalók is hozzájárulnak, ezért indokolt, hogy lakóhelyük is részesüljön ezekből a forrásokból. A program szerinte azért is jelentett előrelépést, mert az önkormányzatokat közös fejlesztések megvalósítására ösztönözte. Példaként említette az egészségügyi intézmények és az utak felújítását, a közvilágítás fejlesztését, valamint a közlekedésbiztonságot javító beruházásokat.
A Tisza képviselője az egész önkormányzati finanszírozási rendszert felülvizsgálná
Polgár György, a Tisza vezérszónoka felidézte, hogy az alkotmánybírósági határozat előzménye a budaörsi önkormányzat még 2025-ben benyújtott panasza volt. Hangsúlyozta, hogy a testület nem magának a szolidaritási hozzájárulásnak az intézményét kifogásolta, hanem annak megállapításával és beszedésével kapcsolatban fogalmazott meg alkotmányossági aggályokat. A kormánypárti politikus ugyanakkor ennél messzebbre is menne:
személy szerint szükségesnek tartja az önkormányzati finanszírozási rendszer egészének felülvizsgálatát,
amelyre egy későbbi törvényjavaslat keretében térhetnek vissza. „Az önkormányzatokban nem bevételi forrást kell látni, hanem partnereket” – fogalmazott Polgár György.
Akár az adóbevétel-növekedés több mint háromnegyede is az államhoz kerülhet
A törvényjavaslat nem változtatna az iparűzésiadó-többlet után fizetendő hozzájárulás mértékén. A 2026-ban befolyt helyi iparűzésiadó-bevételeket összehasonlítják a tavalyiakkal, a növekményből levonják a szolidaritási hozzájárulás emelkedését, majd a fennmaradó pozitív összeg 70 százalékát kell befizetni a Területfejlesztési Alapba. Egy elméleti példával szemléltetve: amennyiben egy város iparűzésiadó-bevétele 10 milliárdról 12 milliárd forintra, szolidaritási hozzájárulása pedig egymilliárdról másfél milliárd forintra emelkedik, akkor a kétmilliárd forintos többletbevétel a következőképpen oszlik meg:
- 500 millió forintot tesz ki a szolidaritási hozzájárulás növekedése;
- 1,05 milliárd forint kerül a Területfejlesztési Alapba;
- 450 millió forint marad az önkormányzatnál.
Ebben az esetben tehát a helyi iparűzésiadó-bevétel növekményének 77,5 százaléka kerülne az államhoz a két jogcímen együttesen.
Inkasszózhatják az önkormányzatok számláját, ha nem fizetnek, módosítás a költségvetésben
A kormány immár másodszor halasztaná el az önkormányzatok befizetését. Az eredetileg májusra tervezett első befizetést az augusztusi törvénymódosítással novemberre ütemezték át, a mostani előterjesztés alapján azonban idén már egyáltalán nem kellene teljesíteniük ezt a kötelezettséget a településeknek. A Magyar Államkincstár 2027. április 30-ig állapítaná meg a fizetendő összeget, amelyet május 31-ig egy összegben kellene átutalniuk az önkormányzatoknak. Amennyiben ezt elmulasztják, a kincstár a határidő lejártát követő ötödik munkanapig hatósági átutalási megbízást nyújtana be a település fizetési számlájára, amelyet a számlavezető bank okirat csatolása nélkül köteles lenne teljesíteni.
A módosítás annak fényében különösen érdekes, hogy a kormány a 2027-es költségvetés benyújtásakor már bejelentette az önkormányzatok iparűzésiadó-növekménye után fizetendő hozzájárulás kivezetését. A mostani előterjesztés alapján azonban az idei fizetési kötelezettséget nem törölnék el, hanem éppen arra az évre ütemeznék át, amelytől megszüntetnék ezt az elvonást.
Akkor is inkasszózhatják az önkormányzatok számláját, ha bírósághoz fordulnak?
Apáti István, a Mi Hazánk vezérszónoka arra hívta fel a figyelmet, hogy a törvényjavaslatban szereplő határidők a gyakorlatban komoly problémákat okozhatnak. A Magyar Államkincstár határozatának meghozatala és a befizetési határidő között ugyanis mindössze egy hónap telne el, ennyi idő alatt pedig aligha születhet bírósági döntés, amennyiben valamelyik önkormányzat vitatja a fizetési kötelezettség jogalapját vagy összegét. A képviselő szerint ezért tisztázni kellene, hogy a jogorvoslati eljárás idejére kaphatnak-e fizetési haladékot az önkormányzatok, vagy a folyamatban lévő per ellenére is beszedhetik a számlájukról a megállapított összeget. Apáti István azt javasolta, hogy a kincstár 15 vagy 30 nappal korábban hozza meg a határozatokat, vagy a kormány biztosítson hosszabb fizetési határidőt.
A Mi Hazánk politikusa azt is kifogásolta, hogy a szabályozás kizárólag az iparűzésiadó-bevételek növekményére összpontosít, miközben nem veszi figyelembe az önkormányzatok kötelező feladataival és folyamatban lévő beruházásaival járó kiadásokat. Apáti István szerint a Versenyképes Járások Program forrásainak elosztása ráadásul a kormánypárton belül is feszültséget okozhat, ugyanis az erősebb érdekérvényesítő képességű országgyűlési képviselők több támogatást szerezhetnek saját választókerületüknek, mint kevésbé befolyásos társaik.