Jövő május végéig halasztaná a Tisza-kormány az önkormányzatok idei helyi iparűzésiadó-többlete után fizetendő hozzájárulását, miközben az elvonás mértékén nem változtatna. Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium államtitkára a 2026-os költségvetési törvény módosításának szerdai parlamenti vitájában arról beszélt, hogy a változtatás egyszerre szolgálja a jogállamiság helyreállítását, a kiszámíthatóságot és az önkormányzatok likviditási helyzetének javítását.

Rétvári Bence több dologra is felhívta a figyelmet a költségvetési törvény módosításának szerdai parlamenti vitájában / Fotó: Hatlaczki Balazs

Az államtitkár felidézte, hogy az előző kormány által elfogadott idei költségvetés befizetési kötelezettséget írt elő a gyarapodó településeknek: amennyiben növekedett az iparűzésiadó-bevételük, a szolidaritási hozzájárulás növekményével csökkentett többlet 70 százalékát be kell fizetniük a Területfejlesztési Alapba. Az összeget eredetileg miniszteri rendelet határozta volna meg, az állam pedig az önkormányzatok finanszírozásából vonta volna le a pénzt.

Boda Nikoletta szerint az Alkotmánybíróság októberi határozata nyomán szükségessé vált az eljárás átalakítása. A törvényjavaslat értelmében a fizetendő összeget a Magyar Államkincstár egyedi határozatban állapítaná meg, a szeptemberi előzetes adatok helyett pedig a lezárt éves költségvetési beszámolók alapján számolnák ki a települések kötelezettségét.

„Az önkormányzatok fél évvel tovább gazdálkodhatnak ezzel a pénzzel, és előre pontosan tudni fogják, mennyit kell fizetniük” – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy a területi újraelosztás továbbra is fennmarad. Emlékeztetett arra is, hogy a jövő évi költségvetés alapján átlagosan 15 százalékkal csökkentik a szolidaritási hozzájárulást.

Rétvári Bence: nem ezt ígérte a Tisza a választási kampányban

Rétvári Bence, a KDNP vezérszónoka felszólalásában a Tisza választási ígéreteit kérte számon a kormánypárti képviselőkön. Szerinte a párt a kampányban még a szolidaritási hozzájárulás eltörlését ígérte, ehhez képest több mint fél évvel a választások után a befizetési határidők kitolásáról és a hozzájárulás mérsékléséről tárgyalnak. „Most már itt vagyunk több mint fél évvel később, és most meg határidő kitolásáról beszélünk, meg 15 százalékos szolidaritásihozzájárulás-csökkentésről.”

Nem ezt ígérték a kampányban

– mondta a KDNP politikusa. Rétvári Bence egyúttal megvédte a Versenyképes Járások Programot . Mint mondta, a jelentős beruházásoknak otthont adó települések iparűzésiadó-bevételeinek megtermeléséhez a környező településekről érkező munkavállalók is hozzájárulnak, ezért indokolt, hogy lakóhelyük is részesüljön ezekből a forrásokból. A program szerinte azért is jelentett előrelépést, mert az önkormányzatokat közös fejlesztések megvalósítására ösztönözte. Példaként említette az egészségügyi intézmények és az utak felújítását, a közvilágítás fejlesztését, valamint a közlekedésbiztonságot javító beruházásokat.