Gyopáros Alpár: súlyos következményekkel járhat a Tisza-kormány költségvetése a vidéken – a falusi kisboltok és a munkahelyek is veszélybe kerülhetnek
A Magyar falu program és a Versenyképes járások program folytatását is hiányolja a 2027-es költségvetésből Gyopáros Alpár, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki szerda reggel Budapesten tartott sajtótájékoztatót. A politikus szerint nem csupán a jövő évi büdzsé benyújtásával vált világossá a kormány vidékpolitikájának iránya, hanem az elmúlt fél év intézkedései is azt mutatják, hogy a kistelepüléseken élők rosszabb helyzetbe kerülhetnek.
Gyopáros Alpár felidézte, hogy a választási kampányban Magyar Péter és a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjei egyaránt azt ígérték, hogy megtartják a korábbi kormányzat vidéket segítő intézkedéseit, sőt további forrásokat biztosítanak a településeknek. Ennek intézményi garanciája lett volna az önálló Vidékfejlesztési Minisztérium létrehozása.
Nem találja a Magyar falu programot a jövő évi költségvetésben a Fidesz
A képviselő elsőként a Magyar falu program sorsáról beszélt. Felidézte, hogy Magyar Péter és a vidékfejlesztési tárca vezetője korábban többször is arról beszélt, hogy a Szent István-program elindítása nem jelenti a korábbi vidékfejlesztési kezdeményezések megszüntetését. Gyopáros Alpár szerint egészen a 2027-es költségvetés benyújtásáig az volt a kormányzati kommunikáció, hogy a két program egymás mellett működik majd, a törvényjavaslatban azonban már nem szerepel a Magyar falu program.
A politikus ismertetése szerint a 2019-ben elindított kezdeményezés keretében összesen 1300 milliárd forinttal támogatták a magyarországi kistelepüléseket. Ebből több ezer kilométernyi út felújítását finanszírozták, a falusi csoknak köszönhetően pedig 55 ezer család otthonteremtését segítették. Mintegy
- 700 óvodaépület,
- 400 iskola
- és 600 háziorvosi rendelő
újult meg, emellett több ezer önkormányzati tulajdonú épület és közösségi létesítmény fejlesztésére is jutott forrás. Gyopáros Alpár
a Versenyképes járások programot is hiányolja a jövő évi büdzséből.
Mint mondta, a korábbi kormányzat által elindított kezdeményezés keretében több mint 2100 önkormányzatot érintettek a fejlesztések, amelyekre közel 50 milliárd forintot biztosítottak. Szerinte annak ellenére nem jelenik meg a program a 2027-es költségvetésben, hogy az elmúlt fél évben a Tisza-kormány többször is ígéretet tett a folytatására.
Közel háromszázmilliárd forint helyett tízmilliárd juthat a Szent István-programra
A fideszes képviselő a Tisza saját vidékfejlesztési elképzeléseit is bírálta. Számításai szerint az eredeti vállalások teljesítéséhez évente mintegy 290 milliárd forintot kellene biztosítani a Szent István-programra, figyelembe véve az ötezer fő alatti magyarországi települések számát. Ezzel szemben – ismertette Gyopáros Alpár – a jövő évi költségvetésben mindössze tízmilliárd forint szerepel erre a célra, amelyből egy nagyjából száz települést érintő mintaprogramot indítanának el. A képviselő még ennek megvalósulását is bizonytalannak nevezte, mivel szerinte egyelőre a helyi fejlesztési tanácsok felállításáról sem lehet érdemi információkat tudni. Úgy véli,
a korábbi vidékfejlesztési kezdeményezések kivezetésével és az új támogatási rendszer korlátozott elindításával számos magyarországi kistelepülés maradhat fejlesztési lehetőség nélkül.
A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a két korábbi vidékfejlesztési program önálló előirányzata valóban hiányzik a költségvetési tervezetből. A büdzsében ugyanakkor megjelenik a Szent István Fejlesztési Alap, amelynél összesen 70 milliárd forintnyi működési és felhalmozási kiadással számolnak, ám egyelőre nem világos, hogy ebből mekkora összeg jut majd közvetlenül a települések fejlesztésére.
A kormány szeptemberi tájékoztatása szerint az új vidékfejlesztési rendszer országos bevezetése 2027. augusztus 20-án kezdődhet meg, és teljes kiépítése után 2174 települést, valamint 1,85 millió embert érinthet. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter a költségvetés novemberi parlamenti vitájában pedig arról beszélt, hogy a Magyar falu programot megváltozott elnevezéssel folytatják.
Tűzifa: Gyopáros Alpár szerint nem érte el a célját az áfacsökkentés
A vidékfejlesztési források mellett a képviselő több olyan kormányzati intézkedésről is beszélt, amely szerinte közvetlenül érinti a vidéki családok megélhetését. Ezek közül elsőként a tűzifa általános forgalmi adójának 27-ről 5 százalékra történő csökkentését említette. Az intézkedés változatlan nettó árak mellett több mint 17 százalékos árcsökkenést eredményezhetett volna, Gyopáros szerint azonban a vásárlók jelentős része nem tapasztalta ezt a kereskedésekben. Felidézte, hogy már az intézkedés parlamenti vitájában is felhívták a figyelmet arra, hogy semmi sem garantálja:
a kereskedők nem emelik meg a tűzifa nettó árát, részben vagy egészben elnyelve ezzel az adócsökkentés hatását.
A kormány ezt egyebek mellett az állami erdészeteken keresztül igyekezett volna ellensúlyozni, versenyhelyzetet teremtve a kereskedelmi piacon. Gyopáros Alpár szerint azonban az erdészetek kapacitása nem elegendő ehhez, ráadásul egyes helyeken a vásárlóknak már csak a következő évre tudnak szállítást vállalni. A családok így kénytelenek a kereskedésekben beszerezni a fűtéshez szükséges tüzelőanyagot, ahol a politikus szerint sok esetben nem csökkentek, sőt helyenként emelkedtek az árak.
A képviselő arról is beszámolt, hogy telefonon érdeklődtek különböző tűzifahirdetésekben szereplő ajánlatokról, és volt olyan eset, amikor az eladó a meghirdetettnél is magasabb árat közölt velük. A szociális tűzifaprogrammal kapcsolatban ugyancsak kritikát fogalmazott meg. Felidézte a támogatási keret ötmilliárdról tízmilliárd forintra történő emelésére vonatkozó kormányzati ígéretet, amely szerinte nem hozta meg a várt eredményt. Állítása szerint számos település vezetője arról számolt be a közösségi médiában, hogy az önkormányzat a tavalyinál kisebb mennyiségű szociális tűzifát oszthat szét, így kevesebb rászoruló család részesülhet segítségben. Gyopáros Alpár Kármán András pénzügyminiszter parlamenti felszólalására is reagált, kifogásolva, hogy szerinte
a kormány által ismertetett árcsökkenés mértéke nincs összhangban a kereskedésekben tapasztalható árakkal.
Milliárdos kiadásokkal szembesülhetnek az azbesztszennyezésben érintett települések
A sajtótájékoztatón szóba került az Ausztriából származó, azbeszttel szennyezett kavics ügye is, amely elsősorban Nyugat-Magyarország településeit érinti. A képviselő emlékeztetett arra, hogy a problémára már tavasszal fény derült, a szennyezett anyagot pedig egyebek mellett utak építésénél és feltöltésénél használták fel. Gyopáros Alpár szerint az egészségügyi kockázatok miatt azonnali beavatkozásra lett volna szükség, amire a kormány részéről is ígéretet kaptak az érintett települések. Ehhez képest – mondta – az önkormányzatok számára meghirdetett pályázat keretösszege mindössze hárommilliárd forint, amely szerinte nem áll arányban a kármentesítés várható költségeivel.
Különösen súlyos problémának nevezte, hogy a pályázathoz 30 százalékos önerőt kell biztosítaniuk az önkormányzatoknak. Az érintett települések között ugyanis olyan kistelepülések is vannak, amelyeknek saját bevételeikből még egy több tízmillió forintos beruházás finanszírozása is nehézséget okozna, miközben a kármentesítés költsége egyes esetekben
- több százmillió forintra,
- akár egymilliárd forintra
is rúghat. Állítása szerint több önkormányzat éppen a szükséges saját forrás hiányában nem tudott pályázni, míg más településeknek további forrásokat kell előteremteniük a munkálatok elvégzéséhez. A Fidesz ezért költségvetési módosító javaslattal kezdeményezi, hogy megfelelő összegű forrás álljon rendelkezésre az azbesztszennyezésben érintett települések kármentesítésére.
Az üzemanyagok drágulása különösen érzékenyen érinti a vidéki családokat
Gyopáros Alpár az üzemanyagárak emelkedését is a vidéki Magyarország egyik legfontosabb megélhetési problémájának nevezte. A politikus felidézte a literenkénti 480 forintos üzemanyagárra vonatkozó kampányígéretet, majd bírálta a választásokat követő intézkedéseket és a hatósági árszabályozás kivezetését. Mint mondta, az üzemanyagok árának alakulása azért is különösen fontos a kistelepüléseken, mert az ott élők jelentős része nem a lakóhelyén dolgozik, hanem valamelyik közeli településre, járásközpontba vagy vármegyeszékhelyre ingázik. Emellett sok családnak
- a gyermekek iskolába szállításához,
- az egészségügyi ellátás igénybevételéhez
- vagy a bevásárláshoz
is szüksége van személyautóra. A drágulás hatásai így szerinte jóval túlmutatnak azon, hogy mennyit fizetnek az autósok a benzinkutakon. Az üzemanyagköltségek emelkedése a vidéki gazdálkodókat, a mezőgazdasági vállalkozásokat és a fuvarozókat is érinti, amelyek a többletkiadások egy részét beépíthetik áraikba. Ennek következményeit pedig végső soron a fogyasztók is megérezhetik. A képviselő szerint ezért
indokolt lenne az üzemanyagokra vonatkozó korábbi védett ár visszavezetése, amit a Fidesz is szorgalmaz.
Falusi kisboltok százai kerülhetnek veszélybe a Fidesz szerint
A kistelepüléseken működő élelmiszerüzletek helyzetéről is részletesen beszélt Gyopáros Alpár. Felidézte, hogy a Magyar falu program keretében az elmúlt években évente több ezer vidéki kisbolt részesült fejlesztési, illetve működési támogatásban, amelyek összességében több tízmilliárd forintnyi segítséget jelentettek az ágazatnak. Hangsúlyozta, hogy ezek az üzletek jellemzően olyan kisebb családi vállalkozások, amelyek egy vagy néhány településen működtetnek boltot, és tőkeerejük nem mérhető a multinacionális kereskedelmi láncokéhoz. A támogatások szerinte elsősorban azt szolgálták, hogy ezeken a településeken egyáltalán fennmaradhasson a helyi élelmiszer-ellátás. Egy falusi kisbolt bezárása ugyanis nem csupán az adott vállalkozásnak jelent veszteséget:
Az ott élőknek, köztük az időseknek, más településre kell utazniuk a mindennapi bevásárláshoz, ami további kiadásokkal, idő- és energiaveszteséggel jár.
Gyopáros Alpár ebben az összefüggésben az árrésstop karácsony előtti kivezetését is kifogásolta. Úgy véli, az üzemanyagok drágulásával és a falusi kisboltok működési támogatásának jövő évi bizonytalanságával együtt mindez olyan helyzetet teremthet, amelyben vidéki üzletek százai, akár ezrei is bezárásra kényszerülhetnek. A politikus szerint a folyamat a nagyobb kereskedelmi láncok versenyhelyzetét is javíthatja, mivel a kisebb helyi versenytársak eltűnésével egyre több vásárló kényszerülhet arra, hogy a városokban szerezze be a szükséges élelmiszereket. Mindez szerinte hozzájárulhat az árak további emelkedéséhez is.
Gyárbezárások, leépítések és elmaradó beruházások miatt aggódik a Fidesz
A foglalkoztatás helyzete ugyancsak fontos szerepet kapott a sajtótájékoztatón. Gyopáros Alpár szerint ma nehéz olyan vármegyét vagy vidéki térséget találni Magyarországon, ahol ne lehetne találkozni gyárbezárásokkal, létszámleépítésekkel, bércsökkentésekkel vagy a korábban kilátásba helyezett beruházások leállításával. Arra hívta fel a figyelmet, hogy egy-egy munkahely megszűnése a kisebb településeken és a kevésbé fejlett térségekben súlyosabb következményekkel járhat, mint a nagyvárosokban, ahol több alternatív munkalehetőség áll rendelkezésre. Felidézte a 2010 előtti időszakot, amikor az országos munkanélküliségi ráta 11–12 százalék körül alakult, egyes hátrányos helyzetű falvakban azonban ennél lényegesen rosszabb volt a helyzet.
A képviselő attól tart, hogy az országos foglalkoztatási mutatók elfedhetik az egyes vidéki térségekben kialakuló problémák súlyosságát. Szerinte a források szűkülése, a beruházások elmaradása, valamint az építőiparban, a turizmusban és az iparban megszűnő munkahelyek elsősorban a vidéki Magyarországot sújthatják.
A vidékfejlesztési miniszter munkáját is élesen bírálta Gyopáros Alpár
A fideszes politikus végül az önálló Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium működésére tért ki. Mint mondta, az önálló tárca létrehozása akár lehetőséget is teremthetett volna arra, hogy több fejlesztési forrás érkezzen a vidékre, illetve hatékonyabban hangolják össze a különböző beruházásokat és támogatásokat. Gyopáros Alpár szerint azonban ennek éppen az ellenkezője történik. A minisztériumban tapasztalható
- személyi változásokról,
- magas rangú vezetők távozásáról,
- valamint olyan szakemberek elbocsátásáról
beszélt, akik hosszú évek, esetenként évtizedek óta dolgoztak a területfejlesztésben. Álláspontja szerint a gyakori vezetőváltások és a szakmai tapasztalat elvesztése egyaránt hátráltathatja a tárca munkáját.
Kifogásolta a kormány és az önkormányzatok közötti párbeszéd hiányát is. Beszédes példának nevezte, hogy mind a nyolc országos önkormányzati érdekképviseleti szövetség aláírta azt a közös kiáltványt, amelyben érdemi egyeztetést sürgettek a kormánnyal, különösen a vidékfejlesztési tárcával. Kiemelte, hogy az aláírók között olyan érdekképviseletek is szerepelnek, amelyek politikailag nem köthetők a Fideszhez, köztük a Gémesi György vezette Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Gyopáros Alpár alkalmatlannak nevezte Lőrincz Viktóriát a vidékfejlesztési tárca vezetésére. Szerinte az önálló minisztérium az eddigi működése alapján nem tudta beváltani a vidéki települések hozzá fűzött reményeit, miközben a 2027-es költségvetés további bizonytalanságokat teremt az önkormányzatok és a vidéki vállalkozások számára.