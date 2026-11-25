A Magyar falu program és a Versenyképes járások program folytatását is hiányolja a 2027-es költségvetésből Gyopáros Alpár, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki szerda reggel Budapesten tartott sajtótájékoztatót. A politikus szerint nem csupán a jövő évi büdzsé benyújtásával vált világossá a kormány vidékpolitikájának iránya, hanem az elmúlt fél év intézkedései is azt mutatják, hogy a kistelepüléseken élők rosszabb helyzetbe kerülhetnek.

Gyopáros Alpár szerint egészen a 2027-es költségvetés benyújtásáig az volt a kormányzati kommunikáció, hogy megmarad a Magyar Falu Program / Fotó: Vajda János

Gyopáros Alpár felidézte, hogy a választási kampányban Magyar Péter és a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjei egyaránt azt ígérték, hogy megtartják a korábbi kormányzat vidéket segítő intézkedéseit, sőt további forrásokat biztosítanak a településeknek. Ennek intézményi garanciája lett volna az önálló Vidékfejlesztési Minisztérium létrehozása.

Nem találja a Magyar falu programot a jövő évi költségvetésben a Fidesz

A képviselő elsőként a Magyar falu program sorsáról beszélt. Felidézte, hogy Magyar Péter és a vidékfejlesztési tárca vezetője korábban többször is arról beszélt, hogy a Szent István-program elindítása nem jelenti a korábbi vidékfejlesztési kezdeményezések megszüntetését. Gyopáros Alpár szerint egészen a 2027-es költségvetés benyújtásáig az volt a kormányzati kommunikáció, hogy a két program egymás mellett működik majd, a törvényjavaslatban azonban már nem szerepel a Magyar falu program.

A politikus ismertetése szerint a 2019-ben elindított kezdeményezés keretében összesen 1300 milliárd forinttal támogatták a magyarországi kistelepüléseket. Ebből több ezer kilométernyi út felújítását finanszírozták, a falusi csoknak köszönhetően pedig 55 ezer család otthonteremtését segítették. Mintegy

700 óvodaépület,

400 iskola

és 600 háziorvosi rendelő

újult meg, emellett több ezer önkormányzati tulajdonú épület és közösségi létesítmény fejlesztésére is jutott forrás. Gyopáros Alpár

a Versenyképes járások programot is hiányolja a jövő évi büdzséből.

Mint mondta, a korábbi kormányzat által elindított kezdeményezés keretében több mint 2100 önkormányzatot érintettek a fejlesztések, amelyekre közel 50 milliárd forintot biztosítottak. Szerinte annak ellenére nem jelenik meg a program a 2027-es költségvetésben, hogy az elmúlt fél évben a Tisza-kormány többször is ígéretet tett a folytatására.