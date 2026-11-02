930 milliárdos adósokk, megvágott családtámogatások, elmaradó nyugdíjpénzek – Bóka János a teljes 2027-es költségvetés-tervezet visszavonását követeli

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője hétfői sajtótájékoztatóján élesen bírálta a Tisza-kormány 2027-es költségvetési javaslatát, amely szerinte megszegi a választási ígéreteket, és jelentős többletterheket ró a családokra, a nyugdíjasokra és a vállalkozásokra. Úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter miniszterelnök és kabinetjének tagjai a tervezet benyújtása előtt sokat beszéltek a tervezett intézkedésekről, a konkrét számok nyilvánosságra kerülése óta azonban hallgatnak.

A tervezet jelen formájában a teljesítményt és a munkát büntető, tipikus baloldali költségvetés. / Fotó: Bóka János Facebook-oldala

Az adóemelés költségvetése: visszaeső beruházások, tőkekiáramlás, romló életszínvonal

A frakcióvezető szerint a költségvetéshez kapcsolódó törvénymódosítások 26 adóemelést vagy új adónem bevezetését tartalmazzák. Egyebek mellett

emelkedik a társasági adó,

az innovációs járulék,

a kiskereskedelmi különadó,

a biztosítási adó,

a reklámadó,

a jövedéki adó

és a cégautóadó,

valamint új szén-dioxid-adót vezetnek be.

Bóka János rámutatott: az adóemelések visszafogják a beruházásokat, tőkekiáramlást idézhetnek elő, és munkahelyek megszűnéséhez vezethetnek. A béremelések értékét pedig az adóváltozások, valamint az élelmiszer- és üzemanyagárak emelkedése csökkentheti.

Hangsúlyozta: a tervezetet a teljesítményt és a munkát büntető, tipikus baloldali költségvetés. A frakcióvezető kifogásolta a 14. havi nyugdíj második heti részletének elmaradását, ami számításaik szerint átlagosan 66 ezer forint kiesést jelent az időseknek.

Bóka János kiemelte, hogy a költségvetés nem számol a védett üzemanyagárak visszaállításával, a kormány pedig megszüntetné az élelmiszerek árréskorlátozását. Utóbbi szerinte újabb drágulást idézhet elő.

A frakcióvezető bejelentette, hogy a Fidesz kezdeményezi a 2027-es költségvetési javaslat visszavonását. A párt csak olyan tervezetet támogatna, amely adócsökkentést, a vállalkozások ösztönzését és érdemi béremelést tartalmaz.

930 milliárd forintos többletadó-teher sújtja a vállalkozásokat

Palóc André fideszes országgyűlési képviselő a 2027-es költségvetés részleteit ismertetve aláhúzta: a büdzsé mintegy 930 milliárd forintos többletadó-terhet ró a vállalkozásokra, ami visszafoghatja a béremeléseket és a beruházásokat, valamint munkahelyek megszűnéséhez vezethet.

Kiemelte, hogy a jelenleg 138 ezer katás adóterhe 2027-ben 50, 2028-ban pedig már 100 százalékkal emelkedik, ami utóbbi esetben évi 300 ezer forintos többletkiadást jelent.

A képviselő szerint a bruttó átlagkeresetek növekedési üteme az idei 9 százalék feletti szintről jövőre 5,6 százalékra lassulhat, szemben az elmúlt öt év 12,5 százalékos átlagával.