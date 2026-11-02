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930 milliárdos adósokk, megvágott családtámogatások, elmaradó nyugdíjpénzek – Bóka János a teljes 2027-es költségvetés-tervezet visszavonását követeli

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Adóemelések sorozata, elmaradó nyugdíjkifizetések és megnyirbált családtámogatások – az ellenzék szerint ezt kínálja a Tisza-kormány a magyaroknak jövőre. A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, hogy a 2027-es költségvetés az átverés költségvetése, ezért a tervezet visszavonását követeli
VG
2026.11.02, 13:43
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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője hétfői sajtótájékoztatóján élesen bírálta a Tisza-kormány 2027-es költségvetési javaslatát, amely szerinte megszegi a választási ígéreteket, és jelentős többletterheket ró a családokra, a nyugdíjasokra és a vállalkozásokra. Úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter miniszterelnök és kabinetjének tagjai a tervezet benyújtása előtt sokat beszéltek a tervezett intézkedésekről, a konkrét számok nyilvánosságra kerülése óta azonban hallgatnak. 

fidesz bóka jános, költségvetés
A tervezet jelen formájában a teljesítményt és a munkát büntető, tipikus baloldali költségvetés. / Fotó: Bóka János Facebook-oldala

Az adóemelés költségvetése: visszaeső beruházások, tőkekiáramlás, romló életszínvonal

A frakcióvezető szerint a költségvetéshez kapcsolódó törvénymódosítások 26 adóemelést vagy új adónem bevezetését tartalmazzák. Egyebek mellett

  • emelkedik a társasági adó, 
  • az innovációs járulék, 
  • a kiskereskedelmi különadó, 
  • a biztosítási adó, 
  • a reklámadó, 
  • a jövedéki adó 
  • és a cégautóadó, 
  • valamint új szén-dioxid-adót vezetnek be. 

Bóka János rámutatott: az adóemelések visszafogják a beruházásokat, tőkekiáramlást idézhetnek elő, és munkahelyek megszűnéséhez vezethetnek. A béremelések értékét pedig az adóváltozások, valamint az élelmiszer- és üzemanyagárak emelkedése csökkentheti.

Hangsúlyozta: a tervezetet a teljesítményt és a munkát büntető, tipikus baloldali költségvetés. A frakcióvezető kifogásolta a 14. havi nyugdíj második heti részletének elmaradását, ami számításaik szerint átlagosan 66 ezer forint kiesést jelent az időseknek. 

Bóka János kiemelte, hogy a költségvetés nem számol a védett üzemanyagárak visszaállításával, a kormány pedig megszüntetné az élelmiszerek árréskorlátozását. Utóbbi szerinte újabb drágulást idézhet elő.

A frakcióvezető bejelentette, hogy a Fidesz kezdeményezi a 2027-es költségvetési javaslat visszavonását. A párt csak olyan tervezetet támogatna, amely adócsökkentést, a vállalkozások ösztönzését és érdemi béremelést tartalmaz.

930 milliárd forintos többletadó-teher sújtja a vállalkozásokat

Palóc André fideszes országgyűlési képviselő a 2027-es költségvetés részleteit ismertetve aláhúzta: a büdzsé mintegy 930 milliárd forintos többletadó-terhet ró a vállalkozásokra, ami visszafoghatja a béremeléseket és a beruházásokat, valamint munkahelyek megszűnéséhez vezethet.

Kiemelte, hogy a jelenleg 138 ezer katás adóterhe 2027-ben 50, 2028-ban pedig már 100 százalékkal emelkedik, ami utóbbi esetben évi 300 ezer forintos többletkiadást jelent.

A képviselő szerint a bruttó átlagkeresetek növekedési üteme az idei 9 százalék feletti szintről jövőre 5,6 százalékra lassulhat, szemben az elmúlt öt év 12,5 százalékos átlagával.

A minimálbérrel kapcsolatban felidézte Magyar Péter korábbi ígéretét, amely szerint 2027-re megdupláznák a 2024-es összeget. Palóc számításai szerint ez több mint 533 ezer forintos bruttó minimálbért jelentene, amitől a jelenlegi bértárgyalásokon körvonalazódó emelés jelentősen elmarad.

A lakástámogatások átalakításáról elmondta, hogy egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztőrészlete az Otthon Start megszüntetése után 55 ezer forinttal, 292 ezer forintra emelkedhet használt lakás vásárlásakor. A közszolgálati dolgozók esetében az évi egymillió forintos lakhatási támogatás csökkentése miatt a korábbi 153 ezer forintos havi teher csaknem megduplázódhat.

Palóc André hozzátette, hogy a munkáshitel támogatási kerete kevesebb mint felére, a diákhitelé több mint harmadával csökken, és a babaváróra is kevesebb forrás jut.

Az anyák szja-mentességének korlátozása kapcsán közölte: egy negyven év feletti bruttó 400 ezer forintot kereső anya havi 60 ezer, egy 500 ezer forintot kereső pedig 75 ezer forintnyi, korábban kilátásba helyezett adókedvezménytől eshet el.

A képviselő a külhoni magyarok támogatásának csökkentését is bírálta. Közlése szerint a Bethlen Gábor Alap költségvetését több mint negyedével, a Határtalanul programét pedig 9 milliárdról 2 milliárd forintra vágják vissza.

A nyugdíjemelésnek minden nyugdíjasra ki kellene terjednie

Újságírói kérdésre Bóka János a Tisza-kormány sávos nyugdíjemelési tervét is bírálta. A frakcióvezető szerint a Fidesz támogatja az alacsony összegű nyugdíjak emelését, de igazságtalannak tartja, hogy a magasabb nyugdíjban részesülők kimaradjanak az arányos emelésből.

Hangsúlyozta, hogy a nyugdíj biztosítási alapú ellátás, amelynek összege a ledolgozott évekhez és a befizetett járulékokhoz igazodik. Álláspontja szerint a nyugdíjemelésnek arányosan valamennyi nyugdíjasra ki kellene terjednie, amire a 14. havi nyugdíj fokozatos kiterjesztése megfelelő megoldást jelentett volna.

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