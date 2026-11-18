Az alapellátás átalakításáról, a családok támogatásáról, a fogorvosi körzetekről, valamint a lehetséges megszorításokról is beszéltek a felszólalók a 2027-es költségvetési javaslat szerdai parlamenti vitájában.

Folytatódik a 2027-es költségvetés parlamenti vitája / Fotó: OrszággyűlésÉLŐ YouTube-csatorna

Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője elöljáróban elismerően szólt a családi pótlék megduplázásáról. „Az elmúlt 16 évben felépült egy hungarikumnak tekinthető családpolitikai rendszer, ami azt az üzenetet hordozta, hogy van értelme dolgozni és gyermeket nevelni” – jelentette ki a Fidesz-KDNP-kormányok intézkedéseit felsoroló képviselő. Hozzátette, hogy súlyos méltánytalanság lenne azt mondani, hogy nem is volt itt semmiféle családpolitika.

Az ellenzéki képviselő az anyák szja-mentességének egymillió forintos plafonjáról azt mondta: a kormány beismerte, hogy 40-60 ezer család kifejezetten rosszabbul jár. További problémának látta, hogy az indítvány nem veszi figyelembe, hány gyermek él egy családban.

Máthé Zsuzsa azt kérdezte, megnézte-e a kormány, hogy milyen hatással van a gyermekvállalásra, ha korlátozzák a negyven év feletti kétgyermekes édesanyák adómentességét. Kiemelte, hogy egy olyan módosító javaslatot nyújtott be, amely érdemi segítséget nyújtana a krízishelyzetbe került várandós anyák számára.

Az egészségügy is fontos eleme lesz a költségvetésnek

Gurzó Mária, a Tisza parlamenti képviselője arról beszélt, hogy Magyarországon minden tizedik alapellátáshoz tartozó fogorvosi körzet üres, ez mintegy 800 ezer embert érint. Hozzátette, hogy Békés megyében még rosszabb a helyzet, minden hetedik körzet üres. Eközben a fogorvosi társadalom is elöregedett, és problémás az utánpótlás.

A kormánypárti képviselő kiemelte, hogy a Tisza-kormány 194 iskolafogorvos és 110 fogászati szakrendelésben dolgozó fogorvos bérét a legmagasabb bértámogatási szintre emeli, mintegy ötéves bérrendezési adósságot törlesztve. Emellett minden közfinanszírozott fogorvosi rendelő a háziorvosi praxisokkal megegyező, havi 520 ezer forintos alapilletményt kap.

A politikus kitért arra is, hogy a büdzsé az egészségügyre 510 milliárd forintos többletforrást biztosít, ebből 1,75 milliárd a közös házi- és fogorvosi keret, illetve 192 milliárd forint jut a szakdolgozói béremelésére.