A következő évek nagyobb útfejlesztéseinek előkészítésére is jut pénz a jövő évi büdzséből. A 2027-es költségvetés jelentősen növeli a Magyar Közút működési forrásait, az autópályák üzemeltetésén ugyanakkor több tízmilliárd forintot takarítana meg a kormány. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a parlamentben a korábbi koncessziós szerződések felülvizsgálatáról és az állami útkezelés megerősítéséről beszélt.

Vitézy Dávid ígéretet tett, hogy a kormány 7 milliárd forintot különít el a Magyar Közút eszközállományának megújítására a 2027-es költségvetésben. / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Vitézy többletforrást ígért a költségvetésből a Magyar Közútnak

A 2027-es költségvetés elsősorban azoknak a nagyobb közúti beruházásoknak az előkészítését finanszírozza, amelyek kivitelezése 2028 és 2030 között kezdődhet meg – közölte Vitézy Dávid az Országgyűlés keddi ülésén. A miniszter szerint több térségben is szükség van a meglévő úthálózat fejlesztésére, a beruházások megindításához azonban előbb a tervezési, engedélyezési és területszerzési feladatokat kell elvégezni.

A tárcavezető Szombathely térségét és a budapesti repülőtér közlekedési kapcsolatainak fejlesztését is megemlítette. Utóbbi esetében a szükséges területszerzések finanszírozását emelte ki, hangsúlyozva, hogy az előkészítés elmaradása a későbbi kivitelezést is hátráltatná. A jövő évi büdzsé a Magyar Közút működési keretét 106 milliárdról 136 milliárd forintra emeli. A többletforrásból

az úthálózat fenntartását,

a kisebb javításokat

és a téli üzemeltetéshez szükséges kapacitások megerősítését

finanszíroznák. Vitézy külön kitért az állami közútkezelő elöregedett gépparkjára, mely kapcsán úgy fogalmazott: egyes munkagépek már 23 évesek, ezért a kormány 7 milliárd forintot különített el az eszközállomány megújítására. A cél, hogy a Magyar Közút több feladatot tudjon saját kapacitással ellátni, és kevésbé szoruljon külső vállalkozókra.

Negyvenmilliárdot spórolnának az autópályákon

A miniszter szerint az autópályák üzemeltetési kiadásait 2027-ben 40 milliárd forinttal fogják csökkenteni. A megtakarítás egyik forrása az M6-os autópályához kapcsolódó korábbi megállapodás felülvizsgálata.

A tárcavezető közölte, hogy a kormány nem engedte hatályba lépni azt a Lázár János korábbi miniszter által aláírt szerződésmódosítást, amely állítása szerint háromszorosára emelte volna az M6-os működtetési költségeit. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a megállapodás elvetésével sikerült megakadályozni az állami kiadások indokolatlan növekedését.