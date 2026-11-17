Költségvetés 2027: 40 milliárdot spórolna a kormány az autópályákon, Vitézy Dávid azt is elárulta, hogyan
A következő évek nagyobb útfejlesztéseinek előkészítésére is jut pénz a jövő évi büdzséből. A 2027-es költségvetés jelentősen növeli a Magyar Közút működési forrásait, az autópályák üzemeltetésén ugyanakkor több tízmilliárd forintot takarítana meg a kormány. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a parlamentben a korábbi koncessziós szerződések felülvizsgálatáról és az állami útkezelés megerősítéséről beszélt.
Vitézy többletforrást ígért a költségvetésből a Magyar Közútnak
A 2027-es költségvetés elsősorban azoknak a nagyobb közúti beruházásoknak az előkészítését finanszírozza, amelyek kivitelezése 2028 és 2030 között kezdődhet meg – közölte Vitézy Dávid az Országgyűlés keddi ülésén. A miniszter szerint több térségben is szükség van a meglévő úthálózat fejlesztésére, a beruházások megindításához azonban előbb a tervezési, engedélyezési és területszerzési feladatokat kell elvégezni.
A tárcavezető Szombathely térségét és a budapesti repülőtér közlekedési kapcsolatainak fejlesztését is megemlítette. Utóbbi esetében a szükséges területszerzések finanszírozását emelte ki, hangsúlyozva, hogy az előkészítés elmaradása a későbbi kivitelezést is hátráltatná. A jövő évi büdzsé a Magyar Közút működési keretét 106 milliárdról 136 milliárd forintra emeli. A többletforrásból
- az úthálózat fenntartását,
- a kisebb javításokat
- és a téli üzemeltetéshez szükséges kapacitások megerősítését
finanszíroznák. Vitézy külön kitért az állami közútkezelő elöregedett gépparkjára, mely kapcsán úgy fogalmazott: egyes munkagépek már 23 évesek, ezért a kormány 7 milliárd forintot különített el az eszközállomány megújítására. A cél, hogy a Magyar Közút több feladatot tudjon saját kapacitással ellátni, és kevésbé szoruljon külső vállalkozókra.
Negyvenmilliárdot spórolnának az autópályákon
A miniszter szerint az autópályák üzemeltetési kiadásait 2027-ben 40 milliárd forinttal fogják csökkenteni. A megtakarítás egyik forrása az M6-os autópályához kapcsolódó korábbi megállapodás felülvizsgálata.
A tárcavezető közölte, hogy a kormány nem engedte hatályba lépni azt a Lázár János korábbi miniszter által aláírt szerződésmódosítást, amely állítása szerint háromszorosára emelte volna az M6-os működtetési költségeit. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a megállapodás elvetésével sikerült megakadályozni az állami kiadások indokolatlan növekedését.
Ennél is jelentősebb változást hozhat az autópálya-koncessziós rendszer átalakítása. Vitézy Dávid bejelentette, hogy 2027. április 1-jétől a Magyar Közút veszi át a koncesszióba adott autópályák üzemeltetését.
A miniszter állítása szerint a korábbi szerződés megszüntetésével összesen 21 ezer milliárd forintnyi jövőbeni kötelezettségvállalástól szabadulhat meg a magyar állam.
Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az autópályák fenntartása az állami átvételt követően sem szűnik meg, a feladatokat azonban a Magyar Közút láthatja el. A kormány számításai szerint az új működtetési rendszer lényegesen kisebb költségvetési terhet jelenthet.
A tárcavezető egy másik nagyberuházás szerződéses feltételeinek módosításáról is beszámolt. Közlése szerint a műszaki tartalom felülvizsgálatával 75 milliárd forinttal csökkentették a beruházás költségét, a kivitelezőnek fizetendő előleg arányát pedig 98 százalékról 20 százalékra mérsékelték.
A miniszter szerint a megtakarítások és az állami útkezelés megerősítése lehetővé teszi, hogy a következő években több forrás jusson az úthálózat fejlesztésére és fenntartására.