A csütörtök este közzétett Magyar Közlöny szerint a kormány összesen 24,54 milliárd forint költségvetési forrást csoportosít át különböző célokra. A pénzből a rendvédelmi szervek működőképességének fenntartására, víziközmű- és térségi fejlesztésekre, állami intézmények személyi kiadásaira, nemzetpolitikai támogatásokra és kulturális célokra is jut.

A kormány összesen 24,54 milliárd forint költségvetési forrást csoportosít át különböző célokra/Fotó: csikiphoto

17,29 milliárd forinttal pótolja ki a költségvetést a kormány a rendvédelemnél

A rendvédelmi szervek működőképességének fenntartására a kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékból 17,29 milliárd forintot biztosít.

A rendőrség 14,9 milliárd,

a Nemzeti Védelmi Szolgálat 1,19 milliárd,

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 621,2 millió,

a büntetés-végrehajtás 409,1 millió,

a katasztrófavédelem pedig 171,3 millió forintot kap.

A pénz egyszeri támogatás, a belügyminiszternek január 31-ig kell elszámolnia vele, a fel nem használt összeget pedig vissza kell fizetni. A határozat szerint a kormány egyetért a szakmai feladatellátáshoz és a működőképesség fenntartásához szükséges többletforrás biztosításával, azt azonban nem részletezi, pontosan mi tette szükségessé a pótlást.

A belügyminiszter augusztusban arról beszélt, hogy a rendvédelmi dolgozók illetményalapja 2008 óta változatlan, és a tárca bérrendezési csomagot készít elő.

Másra is jut pénz

Ugyancsak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékból csoportosítanak át további 5,22 milliárd forintot. Ennek legnagyobb része, 4,76 milliárd forint víziközművekkel és vízgazdálkodással összefüggő térségi fejlesztésekre jut. Emellett 391 millió forintot a Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatási kiadásaira, 69 millió forintot pedig ipari parki és térségi infrastruktúra-fejlesztésekre fordítanak.

A két döntéssel egyetlen nap alatt 22,5 milliárd forinttal csökken a rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka. Ez az idei költségvetésben 192 milliárd forint volt, míg a 2027-es tervezet már 210 milliárd forintos kerettel számol. Ezen felül a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatására elkülönített keretből 1,53 milliárd forintot csoportosítanak át különböző állami intézményekhez személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó járulékokra. A legnagyobb összeget a Klebelsberg Központ kapja, 332 millió forintot, az egészségügyi ellátás intézményeihez 239 millió, a rendőrséghez pedig 159 millió forint kerül.