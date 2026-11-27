Hozzányúlt a költségvetési tartalékhoz a Tisza-kormány: egyetlen nap alatt 24 milliárd forintot csoportosított át, a rendőrség kapja a legtöbb pénzt
A csütörtök este közzétett Magyar Közlöny szerint a kormány összesen 24,54 milliárd forint költségvetési forrást csoportosít át különböző célokra. A pénzből a rendvédelmi szervek működőképességének fenntartására, víziközmű- és térségi fejlesztésekre, állami intézmények személyi kiadásaira, nemzetpolitikai támogatásokra és kulturális célokra is jut.
17,29 milliárd forinttal pótolja ki a költségvetést a kormány a rendvédelemnél
A rendvédelmi szervek működőképességének fenntartására a kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékból 17,29 milliárd forintot biztosít.
- A rendőrség 14,9 milliárd,
- a Nemzeti Védelmi Szolgálat 1,19 milliárd,
- az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 621,2 millió,
- a büntetés-végrehajtás 409,1 millió,
- a katasztrófavédelem pedig 171,3 millió forintot kap.
A pénz egyszeri támogatás, a belügyminiszternek január 31-ig kell elszámolnia vele, a fel nem használt összeget pedig vissza kell fizetni. A határozat szerint a kormány egyetért a szakmai feladatellátáshoz és a működőképesség fenntartásához szükséges többletforrás biztosításával, azt azonban nem részletezi, pontosan mi tette szükségessé a pótlást.
A belügyminiszter augusztusban arról beszélt, hogy a rendvédelmi dolgozók illetményalapja 2008 óta változatlan, és a tárca bérrendezési csomagot készít elő.
Másra is jut pénz
Ugyancsak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékból csoportosítanak át további 5,22 milliárd forintot. Ennek legnagyobb része, 4,76 milliárd forint víziközművekkel és vízgazdálkodással összefüggő térségi fejlesztésekre jut. Emellett 391 millió forintot a Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatási kiadásaira, 69 millió forintot pedig ipari parki és térségi infrastruktúra-fejlesztésekre fordítanak.
A két döntéssel egyetlen nap alatt 22,5 milliárd forinttal csökken a rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka. Ez az idei költségvetésben 192 milliárd forint volt, míg a 2027-es tervezet már 210 milliárd forintos kerettel számol. Ezen felül a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatására elkülönített keretből 1,53 milliárd forintot csoportosítanak át különböző állami intézményekhez személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó járulékokra. A legnagyobb összeget a Klebelsberg Központ kapja, 332 millió forintot, az egészségügyi ellátás intézményeihez 239 millió, a rendőrséghez pedig 159 millió forint kerül.
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium személyi juttatásokra szolgáló keretéből 277,3 millió forintot irányítanak át a Bethlen Gábor Alaphoz. Az összeget döntően nemzeti jelentőségű intézmények és egyéb szervezetek támogatására fordítják. A bíróságok emellett legfeljebb 211 millió forinttal túlléphetik azt a keretet, amelyből az elhúzódó polgári perek miatt járó vagyoni elégtételt, valamint az ügyvédi és kamarai jogtanácsosi költségekből és pervesztésből eredő kiadásokat fizetik. A végrehajtásért az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a pénzügyminiszter felel.
A kormány júniusban már engedélyezett egy legfeljebb 82 millió forintos túllépést ugyanezen a költségvetési soron. A két döntés együtt így 293 millió forint többletkiadást tesz lehetővé idén.
A csütörtök este közzétett Magyar Közlönyben emellett több támogatási döntés is megjelent. A kormány 2,1 milliárd forintos országos pályázati programot indít az állatvédő civil szervezetek működésének stabilizálására és fejlesztésére. Emellett 2027-ben 650 millió forintot biztosítanak az Országos Tudományos Diákköri Tanács működésére és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter még októberben ismertette a 2027-es büdzsé tervezetét, amit az „igazságosság és fejlődés” költségvetésének nevezett, azonban ezzel nem mindenki értett egyet. A bejelentésekből kiderült, hogy 2027-ben legalább 603 ezer állami alkalmazott bére emelkedik, ami összesen 677 milliárd forintos költségvetési ráfordítást jelent, de a különböző ágazatokban eltérő mértékben növekednek majd a fizetések. A rendvédelmi dolgozók, úgy tűnt, nem elégedettek a kormány döntésével.