Bajban a 8000 fős város, most közölték a lakossággal: nincs pénz korcsolyapályára, az idén nem építik fel – az NKA már nem ad rá forrást
Hiába volt az előző téli szezon egyik legnépszerűbb programja, idén már nem nyit ki Tamási belvárosi korcsolyapályája. A Tolna vármegyei település önkormányzata részletes pénzügyi számítások után döntött úgy, hogy nem vállalja a létesítmény több mint 22 millió forintos üzemeltetési költségét, amelynek jelentős részére sem pályázati forrás, sem támogatói felajánlás nem áll rendelkezésre. A városvezetés szerint a fennmaradó több mint 15,5 millió forintos hiány saját forrásból történő finanszírozása már a közszolgáltatásokat és a szociális támogatásokat veszélyeztetné.
Nem lesz korcsolyapálya Tamási városközpontjában a 2026–2027-es téli szezonban – jelentette be szerdán a település önkormányzata. A döntést annak ellenére hozták meg, hogy a tavalyi pálya kifejezetten népszerű volt a helyiek körében, és a városvezetés idén is szerette volna biztosítani a téli sportolási lehetőséget.
A korábbi szezonban közel hatezren látogatták meg a korcsolyapályát,
köztük mintegy ezer helyi diák, akik ingyenesen használhatták a létesítményt. Az önkormányzat ezért megvizsgálta, hogy december közepétől január végéig ismét megnyithatja-e a pályát, a pénzügyi számítások azonban végül keresztülhúzták a terveket.
Több mint 22 millió forintba kerülne a jégpálya, de alig lenne bevétel
A városnak a korábbi évhez képest annyi könnyebbsége lett volna, hogy az alapvető infrastrukturális fejlesztésekre már nem kell újra költenie. Tavaly ugyanis kiépítették a szükséges áramellátást, és átalakították a pályát kiszolgáló faházakat is.
Mindez azonban nem bizonyult elegendőnek. Az önkormányzat számításai szerint
a pálya bérlése, energiaellátása, karbantartása és a működtetéshez szükséges alkalmi dolgozók bére egy szűk két hónapos időszak alatt is több mint nettó 22 millió forintba kerülne.
Ezzel szemben a tervezett december közepi nyitástól január végéig mindössze 6,5 millió forint körüli jegy- és bérleti bevétellel számoltak. A becslésnél figyelembe vették a tavalyi látogatószámokat, valamint azt is, hogy a tamási lakosoknak hétköznap továbbra is kedvezményes belépést biztosítottak volna. A bevételek tehát még a működtetési költségek harmadát sem fedezték volna. A fennmaradó, több mint 15,5 millió forintos különbséget az önkormányzatnak kellett volna előteremtenie.
Tavaly még volt állami támogatás, idén már nincs miből kifizetni a különbséget
A város hivatalos közleményéből kiderült, hogy a tavalyi korcsolyapálya megvalósítását jelentős külső forrás tette lehetővé. A Tamási Városért Közalapítvány a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatán nyert támogatást, amelyből finanszírozni tudták a program költségeinek egy részét. Az idei szezonra azonban sem az önkormányzat, sem a közalapítvány nem rendelkezik hasonló támogatással. Ráadásul vállalkozók és magánszemélyek részéről sem érkezett akkora felajánlás, amely fedezné a hiányzó összeget.
A városvezetés ezért úgy ítélte meg, hogy a korcsolyapálya saját forrásból történő fenntartása már aránytalanul nagy terhet jelentene a költségvetésnek.
Az önkormányzat szerint a több mint 15,5 millió forintos veszteséget csak úgy tudnák kigazdálkodni, ha azzal a település alapvető működését, a közszolgáltatások színvonalát vagy a szociális támogatások rendszerét veszélyeztetnék.
Tamásiban ugyanakkor nem mondtak le végleg a téli korcsolyázás lehetőségéről. Az önkormányzat abban bízik, hogy a következő években ismét elérhetők lesznek olyan pályázati források, amelyek segítségével újranyithatják a pályát.
Januárban még a Balaton jegén is lehetett korcsolyázni
Az idei tél elején egészen más volt a helyzet a Tamásitól mintegy 50–60 kilométerre fekvő Balatonnál. Januárban a tó szinte teljes partszakaszán kellően megvastagodott a jég ahhoz, hogy több helyen korcsolyázni lehessen. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, január 21-én a déli parton 13–19, az északi parton 10–15 centiméteres jégvastagságot mértek. A rendőrség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy csak a megfelelő állapotú és engedélyezett jégfelületekre szabad lépni, a szabályok megszegéséért pedig akár 200 ezer forintos bírság is járhat.