Hiába volt az előző téli szezon egyik legnépszerűbb programja, idén már nem nyit ki Tamási belvárosi korcsolyapályája. A Tolna vármegyei település önkormányzata részletes pénzügyi számítások után döntött úgy, hogy nem vállalja a létesítmény több mint 22 millió forintos üzemeltetési költségét, amelynek jelentős részére sem pályázati forrás, sem támogatói felajánlás nem áll rendelkezésre. A városvezetés szerint a fennmaradó több mint 15,5 millió forintos hiány saját forrásból történő finanszírozása már a közszolgáltatásokat és a szociális támogatásokat veszélyeztetné.

Bajban a 8000 fős város, most közölték a lakossággal: nincs pénz korcsolyapályára, az idén nem építik fel – az NKA már nem ad rá forrást / Fotó: Tamási Város Hivatalos Oldala

Nem lesz korcsolyapálya Tamási városközpontjában a 2026–2027-es téli szezonban – jelentette be szerdán a település önkormányzata. A döntést annak ellenére hozták meg, hogy a tavalyi pálya kifejezetten népszerű volt a helyiek körében, és a városvezetés idén is szerette volna biztosítani a téli sportolási lehetőséget.

A korábbi szezonban közel hatezren látogatták meg a korcsolyapályát,

köztük mintegy ezer helyi diák, akik ingyenesen használhatták a létesítményt. Az önkormányzat ezért megvizsgálta, hogy december közepétől január végéig ismét megnyithatja-e a pályát, a pénzügyi számítások azonban végül keresztülhúzták a terveket.

Több mint 22 millió forintba kerülne a jégpálya, de alig lenne bevétel

A városnak a korábbi évhez képest annyi könnyebbsége lett volna, hogy az alapvető infrastrukturális fejlesztésekre már nem kell újra költenie. Tavaly ugyanis kiépítették a szükséges áramellátást, és átalakították a pályát kiszolgáló faházakat is.

Mindez azonban nem bizonyult elegendőnek. Az önkormányzat számításai szerint

a pálya bérlése, energiaellátása, karbantartása és a működtetéshez szükséges alkalmi dolgozók bére egy szűk két hónapos időszak alatt is több mint nettó 22 millió forintba kerülne.

Ezzel szemben a tervezett december közepi nyitástól január végéig mindössze 6,5 millió forint körüli jegy- és bérleti bevétellel számoltak. A becslésnél figyelembe vették a tavalyi látogatószámokat, valamint azt is, hogy a tamási lakosoknak hétköznap továbbra is kedvezményes belépést biztosítottak volna. A bevételek tehát még a működtetési költségek harmadát sem fedezték volna. A fennmaradó, több mint 15,5 millió forintos különbséget az önkormányzatnak kellett volna előteremtenie.