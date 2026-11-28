A tartós aszály miatt idén több helyen is előfordult, hogy a vízmérce legalsó tagja már nem ért bele a vízbe. Az OVF ezért a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok bevonásával országos felmérést végzett annak megállapítására, hogy a tartósan alacsony vízállások miatt mely vízrajzi állomásokon vált szükségessé a mérési feltételek javítása.

Meg kell hosszabbítani a mércét a Dunán és a Tiszán is az extrém alacsony vízállás miatt, nem értek be a vízbe az aszály alatt Fotó: Dusanka Ljubojevic

A felmérés alapján 72 vízrajzi állomáson merült fel valamilyen műszaki beavatkozás igénye: a Duna és a Tisza mellett többek között a Rába, a Marcal, a Dráva, a Szamos, a Hernád, a Bodrog, a Berettyó, a Maros, a Zagyva és a Körösök egyes állomásain.

Egyes helyszíneken elegendő a meglévő vízmércék meghosszabbítása, míg máshol új mérceelemek telepítése, a vízállás-érzékelők mélyebbre helyezése, a regisztráló berendezések átalakítása, illetve a mércék megközelítését biztosító kezelőlépcsők meghosszabbítása is szükséges - írták.

Tudatták, az OVF a rendelkezésre álló források felelős és hatékony felhasználása érdekében több lépcsőben rangsorolta a szükséges beavatkozásokat. Első lépésként a Duna és a Tisza vízrendszeréhez kapcsolódó 29 kiemelt vízrajzi állomásnál kezdődhettek meg a munkálatok, elsősorban azokon a helyszíneken, amelyek adatai közvetlenül hozzájárulnak a vízállás-előrejelzések elkészítéséhez.

Ezek közül 20 állomás a Dunán - többek között Komárom, Esztergom, Nagymaros, Vác, Budapest, Dunaújváros, Paks, Baja és Mohács térségében -, további 8 állomás a Tiszán található - Záhony, Tiszadob, Tiszakeszi, Tiszadorogma, Kisköre, Tiszaroff, Szolnok és Martfű térségében. Egy állomás pedig a Maroson, Makón található.

Az OVF tájékoztatása szerint a 29 kiemelt vízrajzi állomáson még folyamatban vannak a beavatkozások. A végleges, 29 állomást tartalmazó lista alapján a tervezett beavatkozások összesített becsült költsége megközelítőleg 119,4 millió forint.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízrajzi monitoring folytonossága a végleges műszaki beavatkozások megvalósításától függetlenül valamennyi érintett helyszínen biztosított. Ahol szükséges volt, ideiglenes műszaki megoldások alkalmazásával gondoskodtak arról, hogy a vízállásadatok gyűjtése az alacsony vízállások idején is folyamatos maradjon.