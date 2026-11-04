Megint örülhet az osztrák multi: fontos közbeszerzést nyert el Magyarországon a magyar vállalatok elől – az övék a ferihegyi repülőtér félmilliárdos útépítése

Két osztrák építőóriás, a Strabag és a Swietelsky újra jelentős tényező lett a magyar piacon, ahogy az a 2010 előtti időben is jellemző volt. A Swietelsky egy közel négymilliárdos megbízáshoz jutott úgy, hogy a magyar versenytárs 1 milliárd forinttal olcsóbban végezte volna el ugyanazt a feladatot – írja az Ellenpólus megvizsgálva a közbeszerzéseket.

A Strabag és a Swietelsky jelentős közbeszerzéseket nyertek/Fotó: Swietelsky Magyarország / Facebook

Jelentős összegű közbeszerzések

A Swietelsky elnyerte az uniós értékhatárt meghaladó, Budapest Airport-tól, a Liszt Ferenc Repülőtér megbízásából, a Repülőgép kiszolgálási területre közvetlenül vezető út (T2B szervízút) betonfelületének felújítási munkálatait. Ennek összege 1,582,753 euró, azaz 577.176.205,-Ft lesz. A megbízás első olvasatra is kulcsfontosságúnak hangzik, hiszen magában foglalja a szervízutat. "A szervizút a T2B terminál előtér előtti felület betonburkolatának részét képezi. A szervizút ezen szakasza igen nagy forgalmú, valamint a gépkiszolgálások, földi kiszolgálási egységek parkolói és GSE területek miatt sok keresztirányú mozgás történik."

Ebben az eljárásban is három magyar vállalkozás előtt nyerte meg a beruházást az osztrák óriás. Hiszen a három másik induló,

a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.,

a Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság

és a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Társaság volt.

Az eljárást kiíró Budapest Airport viszont még csak nem is vizsgálta a többi induló ajánlatát, a közbeszerzésekről szóló törvény 81. § (4) - (5) bekezdésére hivatkozással.

De október végén egy újabb, sok százmilliós lehetőséghez jutott a Strabag is, méghozzá a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetétől. A közbeszerzés tárgya: "Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek, illetve műtárgyaknak (híd) folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására, illetve átépítésére ." A megbízás itt is egy jelentősebb összeg: 706,027,617 Forint volt.

De Esztergom városától is hozzájutottak egy hasonló útfelújításhoz. A beszerzés tárgya: Útépítési, útfelújítási, közműépítési munkák elvégzése Esztergom város közigazgatási területén belül, keretmegállapodás keretében. Ennek összege 56,261,379,-Ft-ra rúgott.