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Megint örülhet az osztrák multi: fontos közbeszerzést nyert el Magyarországon a magyar vállalatok elől – az övék a ferihegyi repülőtér félmilliárdos útépítése

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Újra komoly súllyal jelennek meg az osztrák építőipari nagyvállalatok a magyar piacon. Az elmúlt időszakban több százmilliós és milliárdos megbízásokhoz jutottak. A közbeszerzéseknél ugyanakkor több esetben is felmerültek kérdések: egy közel négymilliárd forintos beruházásnál például egy magyar versenytárs több mint egymilliárd forinttal olcsóbban vállalta volna a munkát, a Liszt Ferenc repülőtér egyik felújításánál pedig három magyar pályázó ajánlatát nem is vizsgálták meg.
VG
2026.11.04, 06:10
Frissítve: 2026.11.04, 06:25
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Két osztrák építőóriás, a Strabag és a Swietelsky újra jelentős tényező lett a magyar piacon, ahogy az a 2010 előtti időben is jellemző volt. A Swietelsky egy közel négymilliárdos megbízáshoz jutott úgy, hogy a magyar versenytárs 1 milliárd forinttal olcsóbban végezte volna el ugyanazt a feladatot – írja az Ellenpólus megvizsgálva a közbeszerzéseket.

A Strabag és a Swietelsky jelentős közbeszerzéseket nyertek
A Strabag és a Swietelsky jelentős közbeszerzéseket nyertek/Fotó: Swietelsky Magyarország / Facebook

Jelentős összegű közbeszerzések

A Swietelsky elnyerte az uniós értékhatárt meghaladó, Budapest Airport-tól, a Liszt Ferenc Repülőtér megbízásából, a Repülőgép kiszolgálási területre közvetlenül vezető út (T2B  szervízút) betonfelületének felújítási munkálatait. Ennek összege 1,582,753 euró, azaz 577.176.205,-Ft lesz. A megbízás első olvasatra is kulcsfontosságúnak hangzik, hiszen magában foglalja a szervízutat. "A szervizút a T2B terminál előtér előtti felület betonburkolatának részét képezi. A szervizút ezen szakasza igen nagy forgalmú, valamint a gépkiszolgálások, földi kiszolgálási egységek parkolói és GSE területek miatt sok keresztirányú mozgás történik." 

Ebben az eljárásban is három magyar vállalkozás előtt nyerte meg a beruházást az osztrák óriás. Hiszen a három másik induló, 

  • a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., 
  • a Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság 
  • és a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Társaság volt. 

Az eljárást kiíró Budapest Airport viszont még csak nem is vizsgálta a többi induló ajánlatát, a közbeszerzésekről szóló törvény 81. § (4) - (5) bekezdésére hivatkozással. 

De október végén egy újabb, sok százmilliós lehetőséghez jutott a Strabag is, méghozzá a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetétől. A közbeszerzés tárgya: "Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek, illetve műtárgyaknak (híd) folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására, illetve átépítésére ." A megbízás itt is egy jelentősebb összeg: 706,027,617 Forint volt.

De Esztergom városától is hozzájutottak egy hasonló útfelújításhoz. A beszerzés tárgya: Útépítési, útfelújítási, közműépítési munkák elvégzése Esztergom város közigazgatási területén belül, keretmegállapodás keretében. Ennek összege 56,261,379,-Ft-ra rúgott. 

Nyertek a vasút- és útépítéseken is

Közel 46 milliárd forintnyi vasúti munkát nyert el a SWIETELSKY néhány hónap alatt. Ebben benne volt a Almásfüzitő–Komárom közötti vasúti vonalszakasz átépítése. A Városliget elágazás, és a Kőbánya-Teher közötti mintegy 2,5 kilométeres, kétvágányú és villamosított vasúti szakasz felújítása. Itt is a magyar versenyzők elől, ráadásul egy Közbeszerzési Döntőbizottsági döntés után jutott a megbízásokhoz az osztrák cég. Különösen érdekes volt a "A 100 számú Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony vasútvonal, Városliget elágazás – Kőbánya-Teher szakasza ~ 2,5 km hosszúságú, villamosított, kétvágányú vasútvonal felújítása." Ahol elsőként egy magyar vállalkozást hozott ki győztesnek a MÁV, aztán a KDB döntése után, mégis a Swietelsky végezheti el a beruházást. 

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