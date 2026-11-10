Ferihegyen nagy a tét, tüntetők vonulnak Vitézy Dávid minisztériuma elé – követeléseik vannak, ezért bemutatják "a kialvatlan embert"
Utcaszínházi performansszal egybekötött békés demonstrációt tart a Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület november 13-án pénteken a Közlekedési és Beruházási Minisztérium előtt. A civil szervezet a repülőgépzajtól és alvásmegvonástól szenvedő lakosság nevében petíciót ad át Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek, amelyben azonnali éjszakai repülési tilalmat és a repülőtér-fejlesztés leállítását követelik.
A szervezők közleménye szerint a demonstrációnak különös súlyt ad az, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a napokban hivatalosan megítélte a kártérítést a magyar állam ellen a 14 éve húzódó repülőzaj perben.
Kiemelték, hogy a mezmozdulás egy különleges utcaszínházi performansz köré épül: a rendezvény alatt egy színész egy tábori ágyon, hangos repülőgép-morajlás kíséretében jeleníti meg a "kialvatlan ember" karakterét. A groteszk és fanyar humorú előadás vizuálisan és hangban is demonstrálja azt a kimerültséget és tehetetlen dühöt, amit a repülőtér és a légifolyosók közelében élők mindennap átélnek.
A közlekedési és beruházási miniszterig is elmennek
„A Strasbourgi Bíróság befogadta a panaszunkat a több mint 14 éve tartó hazai jogi eljárás ésszerűtlen elhúzódása miatt, és megítélte a kártérítést a magyar állam ellen. Ehhez képest felháborítónak tartjuk, hogy Vitézy Dávid a civilek és a károsultak teljes kizárásával, a fejünk felett dönt a repülőtér jövőjéről. A nemzetközi jogi áttörés után az utcán hallatjuk a repülőgép szennyezésben érintettek hangját!” – nyilatkozta Frik Zoltán Gábor, az egyesület elnöke.
A felszólaló lakosok és a vezetőség a rendezvény csúcspontjaként egy 5 pontból álló követeléscsomagot nyújt át a miniszternek (vagy képviselőjének).
A petíció pontos követelései:
- Tényleges éjszakai repülési tilalmat 23:00 és 06:00 között, európai mintára, a magyar családok egészségének védelmében!
- Azonnali repülőtér-fejlesztési stopot és új, átfogó környezetvédelmi eljárást!
- A zajhatárértékek és védőövezetek szigorú felülvizsgálatát, valamint hivatalos levegőmérést!
- Érdemi vizsgálatot egy Budapest környéki alternatív repülőtér kijelölésére a forgalom eltereléséhez!
- A sűrűn lakott területeket érintő felszállási és leszállási eljárások független felülvizsgálatát, hogy az útvonalaknál a lakosság nyugalma döntsön, ne a
légitársaságok üzemanyag-spórolása!
Simán megakaszthatják a ferihegyi repülőtéri fejlesztéseket: a bécsi példát követnék a magyar természetvédők
Nem a mostani eset az első, hogy a civilek felszólalnak a repülőtér ellen. A légi közlekedés napjainkban aranykorát éli, a 2026-os nyár utasszáma globálisan 12 százalékkal felülmúlta a 2019-es, Covid előtti év utasszámát. Jelentős növekedésről számolt be a Budapest Airport is, a ferihegyi repülőtér forgalma és utasszáma is folyamatosan emelkedik. Emiatt számos fejlesztést terveznek a következő években. A repülőtéri gyorsvasút megépítését már korábban bejelentette (még az előző) kormány, és a harmadik terminál alapkövét is letették 2026 februárjában, a cél pedig az évi 30 milliós utasszám.
Azonan akadnak, akik inkább a repülés negatív hatásait érzékelik, mint a pozitívumokat. Ennek kapcsán tartott műhelykonferenciát és háttérbeszélgetést október elején a Magyar Természetvédők Szövetsége és a bécsi központú Stay Grounded.
„Komoly aggodalomra ad okot, hogy a budapesti repülőtér, amelynek harmadik éve jogilag rendezetlen a környezetvédelmi engedélye, olyan fejlesztéseket tervez, amely lehetővé tenné akár óriásgépek, sőt katonai repülőgépek fogadását is” – mondta Marton Miklós, az MTVSZ programfelelőse aki kijelentette, hogy a szervezet továbbra is ellenzi a budapesti repülőtér további bővítését.
Az eseményen Michaela Leitner, a bécsi repülőtér fejlesztésének leállításában fontos szerepet játszó Stay Gounded munkatársa kiemelte, hogy a repülőterek közelében lakóknál az alvásproblémák és a halláskárosodás is gyakori jelenség, a szennyező anyagok miatt pedig az asthma és tüdőrák kialakulása is gyakoribb. A szakértő hozzátette, hogy ezek a problémák az alacsonyabb jövedelműeket nagyobb arányban érintik, mivel a repülési útvonalak mentén kimutathatóan leesnek az ingatlanárak, így a kevésbé tehetős társadalmi rétegek számára megfizethetőbb a lakhatás a légi folyosók alatt.