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Ferihegyen nagy a tét, tüntetők vonulnak Vitézy Dávid minisztériuma elé – követeléseik vannak, ezért bemutatják "a kialvatlan embert"

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Különleges performansszal egybekötött demonstrációt tartanak repülőgépzajtól szenvedők pénteken. A civilek Vitézy Dávidnak is átadnák a légi közlekedésre vonatkozó követeléseiket.
T. M.
2026.11.10, 13:23
Frissítve: 2026.11.10, 13:30
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Utcaszínházi performansszal egybekötött békés demonstrációt tart a Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület november 13-án pénteken a Közlekedési és Beruházási Minisztérium előtt. A civil szervezet a repülőgépzajtól és alvásmegvonástól szenvedő lakosság nevében petíciót ad át Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek, amelyben azonnali éjszakai repülési tilalmat és a repülőtér-fejlesztés leállítását követelik.

Budapest Airport, Ferihegy repülőtér, reptér, légi kikötő légi közlekedés, légiközlekedés
A légi közlekedés fellendülése nem mindenki számára örömteli, demonstrációt terveznek / Fotó: Budapest Airport

A szervezők közleménye szerint a demonstrációnak különös súlyt ad  az, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a napokban hivatalosan megítélte a kártérítést a magyar állam ellen a 14 éve húzódó repülőzaj perben.

Kiemelték, hogy a mezmozdulás egy különleges utcaszínházi performansz köré épül: a rendezvény alatt egy színész egy tábori ágyon, hangos repülőgép-morajlás kíséretében jeleníti meg a "kialvatlan ember" karakterét. A groteszk és fanyar humorú előadás vizuálisan és hangban is demonstrálja azt a kimerültséget és tehetetlen dühöt, amit a repülőtér és a légifolyosók közelében élők mindennap átélnek.

A közlekedési és beruházási miniszterig is elmennek

„A Strasbourgi Bíróság befogadta a panaszunkat a több mint 14 éve tartó hazai jogi eljárás ésszerűtlen elhúzódása miatt, és megítélte a kártérítést a magyar állam ellen. Ehhez képest felháborítónak tartjuk, hogy Vitézy Dávid a civilek és a károsultak teljes kizárásával, a fejünk felett dönt a repülőtér jövőjéről. A nemzetközi jogi áttörés után az utcán hallatjuk a repülőgép szennyezésben érintettek hangját!” – nyilatkozta Frik Zoltán Gábor, az egyesület elnöke.

A felszólaló lakosok és a vezetőség a rendezvény csúcspontjaként egy 5 pontból álló követeléscsomagot nyújt át a miniszternek (vagy képviselőjének).

A petíció pontos követelései:

  • Tényleges éjszakai repülési tilalmat 23:00 és 06:00 között, európai mintára, a magyar családok egészségének védelmében!
  • Azonnali repülőtér-fejlesztési stopot és új, átfogó környezetvédelmi eljárást!
  • A zajhatárértékek és védőövezetek szigorú felülvizsgálatát, valamint hivatalos levegőmérést!
  • Érdemi vizsgálatot egy Budapest környéki alternatív repülőtér kijelölésére a forgalom eltereléséhez!
  • A sűrűn lakott területeket érintő felszállási és leszállási eljárások független felülvizsgálatát, hogy az útvonalaknál a lakosság nyugalma döntsön, ne a 
    légitársaságok üzemanyag-spórolása!

Simán megakaszthatják a ferihegyi repülőtéri fejlesztéseket: a bécsi példát követnék a magyar természetvédők

Nem a mostani eset az első, hogy a civilek felszólalnak a repülőtér ellen. A légi közlekedés napjainkban aranykorát éli, a 2026-os nyár utasszáma globálisan 12 százalékkal felülmúlta a 2019-es, Covid előtti év utasszámát. Jelentős növekedésről számolt be a Budapest Airport is, a ferihegyi repülőtér forgalma és utasszáma is folyamatosan emelkedik. Emiatt számos fejlesztést terveznek a következő években. A repülőtéri gyorsvasút megépítését már korábban bejelentette (még az előző) kormány, és a harmadik terminál alapkövét is letették 2026 februárjában, a cél pedig az évi 30 milliós utasszám.

Azonan akadnak, akik inkább a repülés negatív hatásait érzékelik, mint a pozitívumokat. Ennek kapcsán tartott műhelykonferenciát és háttérbeszélgetést október elején a Magyar Természetvédők Szövetsége és a bécsi központú Stay Grounded.

„Komoly aggodalomra ad okot, hogy a budapesti repülőtér, amelynek harmadik éve jogilag rendezetlen a környezetvédelmi engedélye, olyan fejlesztéseket tervez, amely lehetővé tenné akár óriásgépek, sőt katonai repülőgépek fogadását is” – mondta Marton Miklós, az MTVSZ programfelelőse aki kijelentette, hogy a szervezet továbbra is ellenzi a budapesti repülőtér további bővítését.

Az eseményen Michaela Leitner, a bécsi repülőtér fejlesztésének leállításában fontos szerepet játszó Stay Gounded munkatársa kiemelte, hogy a repülőterek közelében lakóknál az alvásproblémák és a halláskárosodás is gyakori jelenség, a szennyező anyagok miatt pedig az asthma és tüdőrák kialakulása is gyakoribb. A szakértő hozzátette, hogy ezek a problémák az alacsonyabb jövedelműeket nagyobb arányban érintik, mivel a repülési útvonalak mentén kimutathatóan leesnek az ingatlanárak, így a kevésbé tehetős társadalmi rétegek számára megfizethetőbb a lakhatás a légi folyosók alatt.

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