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Rétvári Bence riadót fújt: hiába emelkedik a fizetés, közel százezer forintot is bukhatnak egyes közszolgálati dolgozók minden hónapban

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A KDNP frakcióvezetője szerint sok érintettnek hiába emelkedik a bére, összességében kevesebb pénze maradhat. Ennek oka, hogy a Tisza-kormány átalakítja a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatását, ám a változtatásnak komoly anyagi következményei lehetnek.
Nemes Tamás
2026.11.04, 16:28
Frissítve: 2026.11.04, 16:44
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Komoly jövedelemkiesést okozhat a közszolgálatban dolgozók egy részének, hogy a kormány az év végével megszünteti az évi egymillió forintos otthonteremtési támogatást. Rétvári Bence szerint a béremelések sem feltétlenül ellensúlyozzák a kiesést, amely havonta több mint 83 ezer forintot jelenthet az érintetteknek.

20261102_140354_HBCP8875 Rétvári Bence szerint a megszűnő lakhatási kedvezmény jelentős összeget vehet ki a közszolgálati dolgozók zsebéből
Rétvári Bence szerint a megszűnő lakhatási kedvezmény jelentős összeget vehet ki a közszolgálati dolgozók zsebéből / Fotó: Hatlaczki Balazs

Havi 83 ezer forinttal is csökkenhet egyes közszolgálati dolgozók jövedelme a következő időszakban, ha a béremelésük nem kompenzálja az egyik fontos juttatás megszüntetését. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán bírálta a kormány döntését, amely szerint az év végével kivezetik az évi egymillió forintos otthonteremtési támogatást.

A politikus számítása szerint a 186 ezer lakáshitellel rendelkező közszférában dolgozót érinti a változás. 

Az éves egymillió forintos támogatás havi szinten mintegy 83 ezer forintot jelentett, amelyet az érintettek a lakáshitelük törlesztésére fordíthattak.

Rétvári szerint ezért a béremelések értékét önmagában nem lehet vizsgálni: a nettó fizetés növekedéséből le kell vonni a kieső lakhatási támogatást is. Aki például 83 ezer forintnál kisebb nettó béremelést kap, annak a korábbi juttatás megszűnésével összességében csökkenhet a havi jövedelme. A KDNP frakcióvezetője külön kiemelte az ápolókat, a tanárokat és a rendőröket, akik közül sokan érintettek lehetnek.

A politikus szerint mindez különösen annak fényében ellentmondásos, hogy a Tisza nagyarányú, átfogó béremeléseket ígért.

Fejre áll a közszolgálati dolgozók támogatási rendszere

Pósfai Gábor belügyminiszter a támogatás megszüntetését azzal indokolta, hogy más típusú lakhatási segítségre van szükség. A kormány az országon belüli mobilitást szeretné ösztönözni, ezért átalakítaná a rendszert. A tervek szerint az új lakhatási támogatás már a munkába állás első napjától járna, nem kellene megvárni a próbaidő végét. A végleges konstrukción azonban még dolgoznak.

A változtatás tehát a lakhatási segítség feltételeit és célját is érintené, de egyelőre nem derült ki, hogy az új rendszer milyen összegű támogatást biztosítana, illetve pontosan hány dolgozó vehetné igénybe.

A jövedelmek tényleges alakulását az adózási változások is befolyásolhatják. A 2027-es tervekről szóló kormányzati tájékoztatás szerint az szja átalakítása és az új adójóváírás 2,5 millió embert érinthet, a kabinet pedig összesen évi 250 milliárd forinttal több elkölthető jövedelemmel számol.

Az adójóváírás azonban nem jelent mindenkinek automatikusan ugyanakkora nettó többletet. A már más jogcímen szja-mentességet élvezők például nem feltétlenül jutnak további kedvezményhez. 

A béremelések értékelésénél ezért a ténylegesen kézhez kapott összeget, az adókedvezményeket és a megszűnő juttatásokat egyaránt figyelembe kell venni.

A közszolgálati dolgozóknál így nem pusztán az lesz a kérdés, hogy mekkora fizetésemelést kapnak, hanem az is, hogy az új lakhatási rendszer mennyit pótol majd az elveszített támogatásból.

Béremelésnek hirdetett adójóváírás mellett nyomhatja agyon a nagyvállalatokat, a kiskerláncokat és a reklámpiaci szereplőket a Tisza-kormány

A 2027-es adócsomagban a lakossági adókedvezmények mellett jelentős vállalati adóemelések is szerepelnek. A kormány 2,5 millió érintettel számol az adójóváírásnál, a nagyvállalatok társasági adóját 15 százalékra emelné, a reklámadót pedig sávosan vezetné vissza. A tervek szerint az állam adóbevételeinek egyenlege több százmilliárd forinttal javulhat, ám ennek ára a vállalkozások költségeinek emelkedése. Ez pedig nem éppen a Tisza-kormány által ígért adócsökkentést jelenti.

 

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