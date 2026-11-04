Rétvári Bence riadót fújt: hiába emelkedik a fizetés, közel százezer forintot is bukhatnak egyes közszolgálati dolgozók minden hónapban
Komoly jövedelemkiesést okozhat a közszolgálatban dolgozók egy részének, hogy a kormány az év végével megszünteti az évi egymillió forintos otthonteremtési támogatást. Rétvári Bence szerint a béremelések sem feltétlenül ellensúlyozzák a kiesést, amely havonta több mint 83 ezer forintot jelenthet az érintetteknek.
Havi 83 ezer forinttal is csökkenhet egyes közszolgálati dolgozók jövedelme a következő időszakban, ha a béremelésük nem kompenzálja az egyik fontos juttatás megszüntetését. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán bírálta a kormány döntését, amely szerint az év végével kivezetik az évi egymillió forintos otthonteremtési támogatást.
A politikus számítása szerint a 186 ezer lakáshitellel rendelkező közszférában dolgozót érinti a változás.
Az éves egymillió forintos támogatás havi szinten mintegy 83 ezer forintot jelentett, amelyet az érintettek a lakáshitelük törlesztésére fordíthattak.
Rétvári szerint ezért a béremelések értékét önmagában nem lehet vizsgálni: a nettó fizetés növekedéséből le kell vonni a kieső lakhatási támogatást is. Aki például 83 ezer forintnál kisebb nettó béremelést kap, annak a korábbi juttatás megszűnésével összességében csökkenhet a havi jövedelme. A KDNP frakcióvezetője külön kiemelte az ápolókat, a tanárokat és a rendőröket, akik közül sokan érintettek lehetnek.
A politikus szerint mindez különösen annak fényében ellentmondásos, hogy a Tisza nagyarányú, átfogó béremeléseket ígért.
Fejre áll a közszolgálati dolgozók támogatási rendszere
Pósfai Gábor belügyminiszter a támogatás megszüntetését azzal indokolta, hogy más típusú lakhatási segítségre van szükség. A kormány az országon belüli mobilitást szeretné ösztönözni, ezért átalakítaná a rendszert. A tervek szerint az új lakhatási támogatás már a munkába állás első napjától járna, nem kellene megvárni a próbaidő végét. A végleges konstrukción azonban még dolgoznak.
A változtatás tehát a lakhatási segítség feltételeit és célját is érintené, de egyelőre nem derült ki, hogy az új rendszer milyen összegű támogatást biztosítana, illetve pontosan hány dolgozó vehetné igénybe.
A jövedelmek tényleges alakulását az adózási változások is befolyásolhatják. A 2027-es tervekről szóló kormányzati tájékoztatás szerint az szja átalakítása és az új adójóváírás 2,5 millió embert érinthet, a kabinet pedig összesen évi 250 milliárd forinttal több elkölthető jövedelemmel számol.
Az adójóváírás azonban nem jelent mindenkinek automatikusan ugyanakkora nettó többletet. A már más jogcímen szja-mentességet élvezők például nem feltétlenül jutnak további kedvezményhez.
A béremelések értékelésénél ezért a ténylegesen kézhez kapott összeget, az adókedvezményeket és a megszűnő juttatásokat egyaránt figyelembe kell venni.
A közszolgálati dolgozóknál így nem pusztán az lesz a kérdés, hogy mekkora fizetésemelést kapnak, hanem az is, hogy az új lakhatási rendszer mennyit pótol majd az elveszített támogatásból.
Béremelésnek hirdetett adójóváírás mellett nyomhatja agyon a nagyvállalatokat, a kiskerláncokat és a reklámpiaci szereplőket a Tisza-kormány
A 2027-es adócsomagban a lakossági adókedvezmények mellett jelentős vállalati adóemelések is szerepelnek. A kormány 2,5 millió érintettel számol az adójóváírásnál, a nagyvállalatok társasági adóját 15 százalékra emelné, a reklámadót pedig sávosan vezetné vissza. A tervek szerint az állam adóbevételeinek egyenlege több százmilliárd forinttal javulhat, ám ennek ára a vállalkozások költségeinek emelkedése. Ez pedig nem éppen a Tisza-kormány által ígért adócsökkentést jelenti.