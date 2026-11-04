Rétvári Bence riadót fújt: hiába emelkedik a fizetés, közel százezer forintot is bukhatnak egyes közszolgálati dolgozók minden hónapban

Komoly jövedelemkiesést okozhat a közszolgálatban dolgozók egy részének, hogy a kormány az év végével megszünteti az évi egymillió forintos otthonteremtési támogatást. Rétvári Bence szerint a béremelések sem feltétlenül ellensúlyozzák a kiesést, amely havonta több mint 83 ezer forintot jelenthet az érintetteknek.

Rétvári Bence szerint a megszűnő lakhatási kedvezmény jelentős összeget vehet ki a közszolgálati dolgozók zsebéből / Fotó: Hatlaczki Balazs

Havi 83 ezer forinttal is csökkenhet egyes közszolgálati dolgozók jövedelme a következő időszakban, ha a béremelésük nem kompenzálja az egyik fontos juttatás megszüntetését. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán bírálta a kormány döntését, amely szerint az év végével kivezetik az évi egymillió forintos otthonteremtési támogatást.

A politikus számítása szerint a 186 ezer lakáshitellel rendelkező közszférában dolgozót érinti a változás.

Az éves egymillió forintos támogatás havi szinten mintegy 83 ezer forintot jelentett, amelyet az érintettek a lakáshitelük törlesztésére fordíthattak.

Rétvári szerint ezért a béremelések értékét önmagában nem lehet vizsgálni: a nettó fizetés növekedéséből le kell vonni a kieső lakhatási támogatást is. Aki például 83 ezer forintnál kisebb nettó béremelést kap, annak a korábbi juttatás megszűnésével összességében csökkenhet a havi jövedelme. A KDNP frakcióvezetője külön kiemelte az ápolókat, a tanárokat és a rendőröket, akik közül sokan érintettek lehetnek.

A politikus szerint mindez különösen annak fényében ellentmondásos, hogy a Tisza nagyarányú, átfogó béremeléseket ígért.

Fejre áll a közszolgálati dolgozók támogatási rendszere

Pósfai Gábor belügyminiszter a támogatás megszüntetését azzal indokolta, hogy más típusú lakhatási segítségre van szükség. A kormány az országon belüli mobilitást szeretné ösztönözni, ezért átalakítaná a rendszert. A tervek szerint az új lakhatási támogatás már a munkába állás első napjától járna, nem kellene megvárni a próbaidő végét. A végleges konstrukción azonban még dolgoznak.

A változtatás tehát a lakhatási segítség feltételeit és célját is érintené, de egyelőre nem derült ki, hogy az új rendszer milyen összegű támogatást biztosítana, illetve pontosan hány dolgozó vehetné igénybe.