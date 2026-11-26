„Bertalan Zsolt, az MVM vezérigazgatója, lemondta a mai találkozónkat” – közölte csütörtök reggel a Facebook-oldalán Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke. A megbeszélésnek komoly gazdasági tétje lett volna, ugyanis a klub és az állami energetikai vállalat nyolc éve tartó szponzori együttműködésének folytatásáról tárgyaltak volna a felek.

Kubatov Gábor közel 50 milliárd forintos nagyságrendű cégcsoportként jellemezte a Fradit, amely 225 edzőt foglalkoztat / Fotó: ZUMAPRESS.com

Az MVM 2018 óta támogatja a Ferencvárost, a Reuters értesülései szerint a szerződés értéke 2024 és 2026 között évente mintegy 12 millió euró, azaz nagyságrendileg 4,5 milliárd forint volt. Az állami energetikai vállalat a múlt héten a nemzetközi hírügynökség megkeresésére megerősítette, hogy felülvizsgálja a Ferencvárossal kötött szponzori megállapodását. Kubatov Gábor november közepén még videóüzenetben fordult a szurkolókhoz, arra kérve őket, hogy drukkoljanak a szerződés meghosszabbításáért. A klubelnök hangsúlyozta, hogy az együttműködés az energetikai vállalatnak, a Ferencvárosnak és az utánpótlásnak egyaránt előnyös.

A megállapodás ugyanis nem kizárólag a labdarúgócsapatot, hanem az egyesület más szakosztályait is érinti.

A csütörtöki találkozó lemondása különösen érzékeny időpontban érte a Ferencvárost: az Országgyűlés a héten elfogadta a sportvezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szigorítását, szerda este pedig a sportért felelős államtitkár nyilvánosságra hozta, mennyi állami forrást használtak fel a legnagyobb budapesti sportegyesületek az Orbán-kormány utolsó nyolc évében. Egyelőre nem ismert azonban, hogy van-e összefüggés a fejlemények között.

Több mint 300 milliárd forint jutott a legnagyobb budapesti sportegyesületeknek az Orbán-kormány alatt

Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár szerda este tette közzé azt a kimutatást, amelyből kiderül, hogy az elmúlt nyolc évben mekkora közvetlen költségvetési és társaságiadó-támogatást (tao) használt fel hat fővárosi multisportegyesület. A nyilvánosságra hozott adatok alapján valamennyi érintett klub jelentős forrásokhoz jutott az Orbán-kormány idején, a támogatások legnagyobb kedvezményezettje azonban messze a Ferencváros volt. Az államtitkár kimutatása alapján nyolc év alatt

a Ferencváros 131,5 milliárd forintot,

az MTK 61,2 milliárd forintot,

a Vasas 43,2 milliárd forintot,

az UTE 27,6 milliárd forintot,

a BVSC 25,8 milliárd forintot,

a Budapesti Honvéd 22,2 milliárd forintot

használt fel. A hat sportegyesület támogatása összesen 311,5 milliárd forintot tett ki, amelynek több mint 42 százaléka jutott a Ferencvárosnak. Az FTC egymaga több állami és tao-forrást használt fel, mint a támogatási összesítésben utána következő két egyesület, az MTK és a Vasas együttvéve. A számok értelmezésénél azonban fontos figyelembe venni, hogy azok nem kizárólag a professzionális sportolók finanszírozását mutatják. A létesítmények üzemeltetése és fenntartása mellett azoknak a gazdasági társaságoknak a támogatásai is szerepelnek a kimutatásban, amelyekben az egyesületeknek tulajdonrészük van. Azon professzionális futballcsapatokat vagy akadémiákat működtető vállalkozások forrásai ugyanakkor nem jelennek meg az összesítésben, amelyekben az anyaegyesületnek nincs tulajdonrésze. Ez korlátozza a klubok közötti közvetlen összehasonlíthatóságot. Kálnoki-Kiss Attila külön kitért két nagyberuházásra is:

míg az MTK Sportpark megvalósult,

addig a népligeti Fradiváros nem épült meg.

Az államtitkár közlése szerint a Ferencváros 2019-től működési célokra fordította a népligeti ingatlan fejlesztésére biztosított 25,9 milliárd forint jelentős részét.