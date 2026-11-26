Milliárdok forognak kockán a Fradinál: lemondta a találkozót Kubatov Gáborral az MVM vezérigazgatója – új korszak kezdődik a magyar sportban
„Bertalan Zsolt, az MVM vezérigazgatója, lemondta a mai találkozónkat” – közölte csütörtök reggel a Facebook-oldalán Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke. A megbeszélésnek komoly gazdasági tétje lett volna, ugyanis a klub és az állami energetikai vállalat nyolc éve tartó szponzori együttműködésének folytatásáról tárgyaltak volna a felek.
Az MVM 2018 óta támogatja a Ferencvárost, a Reuters értesülései szerint a szerződés értéke 2024 és 2026 között évente mintegy 12 millió euró, azaz nagyságrendileg 4,5 milliárd forint volt. Az állami energetikai vállalat a múlt héten a nemzetközi hírügynökség megkeresésére megerősítette, hogy felülvizsgálja a Ferencvárossal kötött szponzori megállapodását. Kubatov Gábor november közepén még videóüzenetben fordult a szurkolókhoz, arra kérve őket, hogy drukkoljanak a szerződés meghosszabbításáért. A klubelnök hangsúlyozta, hogy az együttműködés az energetikai vállalatnak, a Ferencvárosnak és az utánpótlásnak egyaránt előnyös.
A megállapodás ugyanis nem kizárólag a labdarúgócsapatot, hanem az egyesület más szakosztályait is érinti.
A csütörtöki találkozó lemondása különösen érzékeny időpontban érte a Ferencvárost: az Országgyűlés a héten elfogadta a sportvezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szigorítását, szerda este pedig a sportért felelős államtitkár nyilvánosságra hozta, mennyi állami forrást használtak fel a legnagyobb budapesti sportegyesületek az Orbán-kormány utolsó nyolc évében. Egyelőre nem ismert azonban, hogy van-e összefüggés a fejlemények között.
Több mint 300 milliárd forint jutott a legnagyobb budapesti sportegyesületeknek az Orbán-kormány alatt
Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár szerda este tette közzé azt a kimutatást, amelyből kiderül, hogy az elmúlt nyolc évben mekkora közvetlen költségvetési és társaságiadó-támogatást (tao) használt fel hat fővárosi multisportegyesület. A nyilvánosságra hozott adatok alapján valamennyi érintett klub jelentős forrásokhoz jutott az Orbán-kormány idején, a támogatások legnagyobb kedvezményezettje azonban messze a Ferencváros volt. Az államtitkár kimutatása alapján nyolc év alatt
- a Ferencváros 131,5 milliárd forintot,
- az MTK 61,2 milliárd forintot,
- a Vasas 43,2 milliárd forintot,
- az UTE 27,6 milliárd forintot,
- a BVSC 25,8 milliárd forintot,
- a Budapesti Honvéd 22,2 milliárd forintot
használt fel. A hat sportegyesület támogatása összesen 311,5 milliárd forintot tett ki, amelynek több mint 42 százaléka jutott a Ferencvárosnak. Az FTC egymaga több állami és tao-forrást használt fel, mint a támogatási összesítésben utána következő két egyesület, az MTK és a Vasas együttvéve. A számok értelmezésénél azonban fontos figyelembe venni, hogy azok nem kizárólag a professzionális sportolók finanszírozását mutatják. A létesítmények üzemeltetése és fenntartása mellett azoknak a gazdasági társaságoknak a támogatásai is szerepelnek a kimutatásban, amelyekben az egyesületeknek tulajdonrészük van. Azon professzionális futballcsapatokat vagy akadémiákat működtető vállalkozások forrásai ugyanakkor nem jelennek meg az összesítésben, amelyekben az anyaegyesületnek nincs tulajdonrésze. Ez korlátozza a klubok közötti közvetlen összehasonlíthatóságot. Kálnoki-Kiss Attila külön kitért két nagyberuházásra is:
- míg az MTK Sportpark megvalósult,
- addig a népligeti Fradiváros nem épült meg.
Az államtitkár közlése szerint a Ferencváros 2019-től működési célokra fordította a népligeti ingatlan fejlesztésére biztosított 25,9 milliárd forint jelentős részét.
Nemcsak kapott az államtól a Fradi: 47 milliárd forintnyi adót és közterhet is befizetett
A sportegyesületek gazdasági teljesítményének megítéléséhez ugyanakkor önmagában nem elegendő azt vizsgálni, hogy mennyi támogatást kaptak az államtól. A működésük révén keletkező adóbevételek, a foglalkoztatás, a nemzetközi versenysorozatokból származó bevételek, valamint a hazai sportgazdaság más szereplőinél jelentkező jövedelmek ugyancsak hozzátartoznak a teljes képhez. Kubatov Gábor szeptemberben arról beszélt, hogy a Ferencváros Magyarország legnagyobb adófizető sportklubja.
Nemcsak a pályán vagyunk sikeresek, hanem a közteherviselésben is
– fogalmazott a klubelnök, aki közölte, hogy az általa hivatkozott vizsgált időszakban a Ferencváros gazdasági társaságai közel 47 milliárd forint adót és egyéb közterhet fizettek be a magyar államkasszába. Kubatov emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a Ferencváros nemzetközi labdarúgó-szereplésének köszönhetően az UEFA szolidaritási kifizetésein keresztül mintegy 7 milliárd forinthoz jutottak a magyar élvonalbeli futballklubok.
A Ferencváros napjainkra jóval több lett egy hagyományos sportegyesületnél: Kubatov Gábor az Indexnek adott friss interjújában közel 50 milliárd forintos nagyságrendű cégcsoportként jellemezte a Fradit, amely 225 edzőt foglalkoztat. A finanszírozási rendszer átalakításának következményei így messze túlmutathatnak a professzionális labdarúgáson.
Már hozzáláttak a költségek lefaragásához a Ferencvárosnál
A klub vezetése hónapok óta készül arra, hogy a kormányváltást követően megváltozhatnak a finanszírozási körülmények. Kubatov Gábor már nyáron 30 százalékos költségcsökkentésről beszélt, szeptemberben pedig Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy a futballisták bérköltségét erre az idényre ugyancsak 30 százalékkal mérsékelték. A klubelnök korábbi nyilatkozatai alapján a takarékossági intézkedések az egyesület többi szakosztályát is érinthetik. Ahogy az Index cikkéből is kiderült, a költségcsökkentés egyelőre nem ment a labdarúgócsapat teljesítményének rovására. A Ferencváros futballcsapata az elmúlt években a rendszeres nemzetközi kupaszereplésnek köszönhetően olyan bevételi lehetőségekhez jutott, amelyekkel a legtöbb magyar sportegyesület nem rendelkezik
- az UEFA pénzdíjai,
- a televíziós bevételek,
- a jegyértékesítés,
- a játékoseladások
- és a kereskedelmi szponzoráció
együttesen jelentős bevételi forrást jelentenek. Más a helyzet ugyanakkor azoknál a szakosztályoknál, amelyek mögött nincs a labdarúgáshoz hasonló méretű nemzetközi szórakoztatóipari piac. Az állami finanszírozás visszafogása ezért eltérő mértékben érintheti az egyes sportágakat, és a kevésbé piacképes szakosztályok működésére akár nagyobb nyomást is helyezhet. A több milliárd forintos MVM-szerződés esetleges kiesése azért is jelentene komoly kihívást a Ferencváros számára, mert az állami vállalattal kötött együttműködés értékének megfelelő piaci szponzoráció megszerzése korántsem magától értetődő a magyar sportgazdaságban.
A meg nem épült Fradiváros miatt is milliárdos a tét
A Fradiváros ügye további pénzügyi kockázatot jelent a Ferencváros számára. A Belügyminisztérium augusztusban feljelentést tett a beruházásra eredetileg biztosított támogatás felhasználása miatt. Kubatov Gábor szeptemberben azzal érvelt, hogy
a beruházás külső körülmények miatt nem valósulhatott meg, a pénzt pedig a vonatkozó kormányhatározatoknak megfelelően, a Ferencváros működésére fordították.
A klubelnök szerint a teljes összeggel elszámoltak, és minden forintot az egyesület érdekében használtak fel. A Ferencváros ezt követően nyilvánosságra hozta a Belügyminisztériumtól kapott leveleket, valamint az egyesület utóellenőrzési kérelmeit is. A klubelnök tisztességes, politikai szempontoktól mentes elbírálást kért. Az ügy lezárása a 24.hu beszámolója szerint akár 2027 őszéig is elhúzódhat. A feljelentés önmagában nem jelent megállapított büntetőjogi felelősséget.
Miközben milliárdokról tárgyalna, az elnöki tisztsége is veszélybe került Kubatov Gábornak
A finanszírozási bizonytalanságot tovább fokozza, hogy az Országgyűlés kedden 140 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a sporttörvény összeférhetetlenségi szabályait módosító jogszabályt. Az új rendelkezések értelmében az érintett politikai tisztségviselők nem tölthetnek be elnöki vagy elnökségi tisztséget az ötszáznál több igazolt sportolóval rendelkező egyesületeknél, illetve az országos sportszövetségeknél. Az összeférhetetlenség a politikai tisztség megszűnését követően még négy évig fennállna.
Ahogyan arról a Világgazdaság beszámolt, Kubatov Gábor levélben fordult Baka András köztársasági elnökhöz, arra kérve az államfőt, hogy alkotmányossági aggályaira tekintettel ne írja alá a törvényt. A kormányzati kezdeményezés mögött a politika és a sportvezetés szétválasztásának szándéka áll, a ferencvárosi klubelnök szerint azonban a szabályozás sérti az egyesületi autonómiát. A kérdés jogi megítélése korántsem egyértelmű, ráadásul az sem zárható ki, hogy Kubatov más szerepkörben továbbra is részt vehet a Ferencváros irányításában. Időközben a törvényt megszavazó Mi Hazánk részéről is megfogalmazódtak aggályok.
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