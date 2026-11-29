Böde Dániel sem hagyta szó nélkül a lex Kubatovként elhíresült összeférhetetlenségi törvény elfogadását. A jelenleg a Paksi FC-ben játszó, 40 éves labdarúgó az Instagram-oldalán egy ferencvárosi mezben készült fotóval üzent – szúrta ki az Index.

Egyre több sportoló áll ki Kubatov Gábor mellett/Fotó: Kubatov Gábor / Facebook

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Böde már korábban is csatlakozott ahhoz a nyílt levélhez, amelyben a Ferencváros egykori sportolói és klublegendái az egyesület önállósága mellett álltak ki. A törvény ellen Lipcsei Péter is felszólalt. 2012 és 2019 között futballozott a Ferencvárosban Böde, ahol 239 mérkőzésen 107 gólt szerzett, és hét trófeát nyert. A támadó jelenleg sérüléséből lábadozik: augusztusban meg kellett műteni, miután beszakadt a bal combfeszítő izma, de már készül a visszatérésre – írja az Index.



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Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az új összeférhetetlenségi törvény nem feltétlenül jelenti azt, hogy Kubatov Gábornak teljesen meg kell szakítania a kapcsolatát a Ferencvárossal. A sportvezető ugyanis akár tanácsadóként is folytatná a munkáját a klubnál, amennyiben elveszítené elnöki tisztségét. Egy ilyen szerepkör jogszerűsége ugyanakkor annak tényleges hatásköreitől függne.

Az Országgyűlés november 24-én 140 igen és 49 nem szavazattal fogadta el a sportot érintő összeférhetetlenségi törvényt. A jogszabály a korábban betöltött politikai tisztség megszűnését követően is négy évig korlátozza az érintettek sportvezetői szerepvállalását. Kubatov Gábor 2006 és 2026 között volt a Fidesz országgyűlési képviselője, a Ferencváros élén pedig 2011 óta áll. Október végén újabb négy évre választották meg az egyesület elnökének.

A törvény az MTK elnökét, Deutsch Tamást, valamint a Budapesti Honvédot vezető Szijjártó Pétert is érinti. A kormányzat indoklása szerint a szabályozás célja, hogy ne a politikai kapcsolatok határozzák meg a sportszervezetek működését és finanszírozását.

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Kubatov Gábor alkotmányossági aggályokra hivatkozva nyílt levélben kérte Baka András köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt. Az FTC elnöke kifogásolja, hogy a törvény a már megszűnt politikai megbízatását is kizáró okként kezeli.