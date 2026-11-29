Lex Kubatov: posztolt Böde Dániel is, kemény üzenetet küldött a Fradi egykori kedvence
Böde Dániel sem hagyta szó nélkül a lex Kubatovként elhíresült összeférhetetlenségi törvény elfogadását. A jelenleg a Paksi FC-ben játszó, 40 éves labdarúgó az Instagram-oldalán egy ferencvárosi mezben készült fotóval üzent – szúrta ki az Index.
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Böde már korábban is csatlakozott ahhoz a nyílt levélhez, amelyben a Ferencváros egykori sportolói és klublegendái az egyesület önállósága mellett álltak ki. A törvény ellen Lipcsei Péter is felszólalt. 2012 és 2019 között futballozott a Ferencvárosban Böde, ahol 239 mérkőzésen 107 gólt szerzett, és hét trófeát nyert. A támadó jelenleg sérüléséből lábadozik: augusztusban meg kellett műteni, miután beszakadt a bal combfeszítő izma, de már készül a visszatérésre – írja az Index.
A lex Kubatov ellenére is a Fradinál maradhat a klubelnök
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az új összeférhetetlenségi törvény nem feltétlenül jelenti azt, hogy Kubatov Gábornak teljesen meg kell szakítania a kapcsolatát a Ferencvárossal. A sportvezető ugyanis akár tanácsadóként is folytatná a munkáját a klubnál, amennyiben elveszítené elnöki tisztségét. Egy ilyen szerepkör jogszerűsége ugyanakkor annak tényleges hatásköreitől függne.
Az Országgyűlés november 24-én 140 igen és 49 nem szavazattal fogadta el a sportot érintő összeférhetetlenségi törvényt. A jogszabály a korábban betöltött politikai tisztség megszűnését követően is négy évig korlátozza az érintettek sportvezetői szerepvállalását. Kubatov Gábor 2006 és 2026 között volt a Fidesz országgyűlési képviselője, a Ferencváros élén pedig 2011 óta áll. Október végén újabb négy évre választották meg az egyesület elnökének.
A törvény az MTK elnökét, Deutsch Tamást, valamint a Budapesti Honvédot vezető Szijjártó Pétert is érinti. A kormányzat indoklása szerint a szabályozás célja, hogy ne a politikai kapcsolatok határozzák meg a sportszervezetek működését és finanszírozását.
Már a nemzetközi sportszövetségeket is értesítették
Kubatov Gábor alkotmányossági aggályokra hivatkozva nyílt levélben kérte Baka András köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt. Az FTC elnöke kifogásolja, hogy a törvény a már megszűnt politikai megbízatását is kizáró okként kezeli.
A Ferencváros emellett nemzetközi sportszövetségekhez is fordult. Kubatov szerint a sportszervezetek autonómiájának megsértése akár nemzetközi következményekkel is járhat. Konkrét szankcióról azonban egyelőre nincs tudomás.
A parlamenti szavazást követően a Mi Hazánk részéről is fordulat történt: Apáti István elismerte, hogy pártja hibázott a zárószavazásnál, és bizonyos feltételekkel támogatnák a jogszabály visszaküldését az Országgyűlésnek.
Ahogy beszámoltunk róla, a Fradi szponzorációja is veszélybe került időközben. „Bertalan Zsolt, az MVM vezérigazgatója, lemondta a mai találkozónkat” – közölte csütörtök reggel a Facebook-oldalán Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke. A megbeszélésnek komoly gazdasági tétje lett volna, ugyanis a klub és az állami energetikai vállalat nyolc éve tartó szponzori együttműködésének folytatásáról tárgyaltak volna a felek.