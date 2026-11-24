Az évek óta nem tapasztalt nyári szárazság miatt több millió tonnával kevesebb kukorica termett hazánkban annál, mint amennyire szükség lenne, ezért a kormány ukrán segítséggel oldja meg a helyzetet. Erről beszélt Magyar Péter a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján Beregszászon.

Hamarosan érkezhet az ukrán kukorica / Fotó: Imaginechina via AFP

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kukoricahiány rendkívüli nehézségeket okoz az állattartóknak, ezért a sertéstenyésztők, valamint a gabonatermelők is arra kérték a kormányt, hogy szabályozott keretek között nyissák meg az utat az ukrán import előtt.

Hamarosan érkezhet az ukrán kukorica

Magyar Péter közölte, hogy a magyar és ukrán szaktárcavezetők hamarosan egyeztetnek majd az ügyben. Leszögezte, hogy kizárólag akkora mennyiségről van szó, amely garantálni tudja a bioetanol-üzemek, illetve az állattartók szükségleteit. A politikus úgy véli, az import a hazai sertéstenyésztők versenyképességét is javítja majd, akik jelenleg drágábban vásárolhatnak takarmányt nyugat-európai versenytársaiknál.

Ukrajna nagyon sok európai országba exportál gabonákat

− mutatott rá a kormányfő.

A termelőkre negatív hatással lehet az ukrán import

Magyar Péter egy parlamenti felszólalásában már korábban is felvetette az ukrán gabona hazai felhasználásának ötletét, azonban október végén az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium azt közölte, hogy nem tervezik a tranzitszabályok módosítását, és adminisztratív könnyítések bevezetését sem.

Mindeközben az idei rendkívül gyenge kukoricatermés miatt a téma különösen nagy figyelmet kap. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke a Világgazdaság október 19-i elemzésében arról beszélt, hogy a magyar kukoricatermés mindössze 1,5 millió tonna körül alakulhatott, miközben a hazai felhasználás 3,2–3,4 millió tonnát igényelne. Ebből adódóan a hazai piac jelentős importra szorul.

Másrészről problémát okozhat, hogy a behozatal lenyomhatja a hazai árakat, ami a kukoricatermelőket hátrányosan érintheti.

Petőházi Tamás szerint ezért az ukrán kukorica behozatali korlátozásának feloldásáról legkorábban 2027 tavaszán lenne érdemes tárgyalni, amikorra a magyar készletek jelentősen megfogyatkozhatnak. A magyar gazdálkodók számára ugyanakkor nem kizárólag az jelenthet problémát, ha az ukrán gabona közvetlenül megjelenik a hazai piacon. Ahogy a Világgazdaság korábban bemutatta, az Ukrajnából érkező búza és kukorica a magyar importtilalom fenntartása mellett is versenyt támaszthat a hazai termelőknek. Az ukrán szállítmányok ugyanis jórészt ugyanazokat a nyugat- és dél-európai piacokat célozzák meg, amelyek hagyományosan a magyar gabona fontos exportcélpontjai.