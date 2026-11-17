„Az ingatlan.com adatai alapján az idén is csökkent a külföldi vevők aránya a hazai lakáspiacon. Az év első tíz hónapjában 147,5 ezer érdeklődés érkezett külföldről az eladó ingatlanokra, ami éves összevetésben 28 százalékos visszaesést jelent. Ráadásul az idei év minden hónapjában alacsonyabb volt a külföldről érkező érdeklődések száma, mint 2025 azonos időszakában” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Fontos azonban, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a vásárlók állampolgársága alapján készíti el statisztikáját, az ingatlan.com adataiból pedig az derül ki, hogy melyik országból érdeklődnek a külföldi vásárlók a hazai ingatlanok iránt. Utóbbiak között tehát a külföldön élő magyarok is szerepelnek, míg a Magyarországon élő és itthonról érdeklődő külföldi állampolgárok nem.

Mérséklődött a külföldi vásárlók aktivitása a hazai ingatlanpiacon az adásvételeken belüli arányukat tekintve (illusztráció)

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A fővárosban a belvárosi kerületeket kedvelik inkább a külföldi vásárlók

Budapesten az adásvételek 4,4 százalékában szerepeltek külföldiek vevőként, a belső pesti kerületekben azonban minden tizedik lakásvásárlás külföldiekhez kötődött, az ottani forgalom értékéből pedig 13 százalékkal részesedtek – derül ki az ingatlan.com hivatalos és saját adatokon alapuló elemzéséből, amely a külföldiek lakáspiaci szerepét mutatja be.

A külföldi vevők aránya három ok miatt csökken: a tavalyi drágulás európai szinten is kiemelkedő tempója miatt a hazai lakásárak már regionális viszonylatban sem tekinthetők annyira olcsónak.

Ráadásul a forint idén több mint 5 százalékkal erősödött az euróval szemben, ami a lakásdráguláson felül szintén növelte a hazai ingatlanok árát a külföldiek számára. Harmadrészt pedig Budapesten is egyre több belvárosi kerület korlátozza a rövid távú lakáskiadást, másnéven az airbnb-zést, ami korábban sok külföldi számára tette vonzóvá a magyar fővárost. 2024-ben még minden negyedik-ötödik vásárló külföldi volt a pesti belvárosi kerületekben a KSH adatai alapján, tavaly már csak minden tizedik.” – foglalta össze a változás okait az ingatlan.com szakértője.

Külföldi nyugdíjasok és hatszoros árkülönbség

A külföldiek körében jelentős különbségek láthatók mind a célpontokat, mind a lakásvásárlásra fordított összegeket tekintve.

A német állampolgárok tavaly is vezették a rangsort: több mint 1400 lakóingatlant vásároltak, elsősorban dunántúli községekben, átlagosan 33,4 millió forintért.

A második helyen a román, a harmadikon a szlovák vevők végeztek 760, illetve 661 lakóingatlan-vásárlással, mindkét ország esetében elsősorban a határ közelében lévő lokációk voltak a fókuszban.

Ezzel szemben a kínai és a vietnami vevők vásárlásainak legalább 90 százaléka Budapestre koncentrálódott.

Méretes eltérés látszik a külföldiek tavalyi vásárlásai között: míg a román állampolgárok átlagosan 15,7 millió forintot költöttek egy-egy magyarországi lakóingatlanra, addig az oroszok közel hatszor ennyit, 91,2 millió forintot. A nyugdíjas korú külföldiek is jelentős szerepet játszanak a magyarországi lakásvásárlásokban. A német vevők 30 százaléka legalább 65 éves volt, ugyanez az arány a svájciak esetében 27,4, a hollandoknál 26,6, az osztrákoknál pedig 20,3 százalékot tett ki.