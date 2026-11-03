Nagyot álmodott a kormány a bolti különadóról, de ehhez a vásárlóknak is többet kell költeniük – aztán az egész elhasalhat Brüsszelben

A kiskereskedelmet érintő egyik jelentős változás az egyelőre elfogadás előtt álló 2027-es költségvetésben a korábbi árrésstop teljes kivezetése. Ez némileg módosíthatja a boltok árazási szabadságát és profitmarzsait, miközben a szektort érintő különadó terhei továbbra is fennmaradnak, sőt az egyik adósávban jelentősen emelkednek, s az abból származó adóbevételt a kormány még az idei eredeti előirányzatnál is nagyobbra várja. Így sok múlhat azon, hogyan vásárolnak jövőre a magyarok a boltokban.

Kiskereskedelmi különadó: 2027-ben is sokat vár attól a kormány (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Háromszorosára nő az egyik adókulcs a kiskereskedelmi különadónál

Bár az árrésstop eltűnik, a 2026-os állapothoz képest a 2027-es költségvetési és adócsomag megháromszorozza a kiskereskedelmi különadó második adósávjának kulcsát. Miközben a legkisebb boltok adómentessége és a legnagyobb láncokra vonatkozó felső kulcs változatlan marad,

az intézkedés elsősorban az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételi sávba eső vállalkozásokat érinti.

A magasabb árbevételű cégeknek ugyanakkor szintén többet kell fizetniük, hiszen a sávos adózás miatt az első és a második sávba eső árbevételük után is adóznak.

Az alábbi táblázat összehasonlítja az idei és a következő év adósávjait és kulcsait:

Forrás: VG grafika

A második bevételi sávban megháromszorozódó adókulcs a kormányzati becslések szerint mintegy 3000–3500 vállalkozást érinthet közvetlenül. Nemcsak az ebbe a sávba tartozó középvállalkozások terhei nőnek, hanem minden olyan nagyobb vállalaté is, amelynek árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Az adó ugyanis sávosan, az egyes sávokba eső árbevételrészek után fizetendő: a nagy láncoknak is a megemelt kulccsal kell adózniuk az első 1 és 50 milliárd forint közötti adóalaprész után.

Az adókulcs-emeléstől a szektor szintjén hozzávetőlegesen 20 milliárd forint többletbevételt várnak.

A költségvetési tervezet szerint a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó átalakítása és a reklámadó újbóli bevezetése együttesen 54 milliárd forint költségvetési egyenleghatást eredményezhet. Ezt nem szabad összekeverni a kiskereskedelmi különadó 72 milliárd forintos bevételi növekményével, amely a 2026-os módosított előirányzathoz képest adódik (a 2026-os 263,7 milliárd után 335,7 milliárd forintot vár a kormány jövőre). A két szám eltérő tartalmú: az 54 milliárd három adóintézkedés együttes becsült hatása, a 72 milliárd pedig a kiskereskedelmi adó tervezett bevételei közötti különbség. A 72 milliárd forint nominálisan 6,5 milliárd forinttal nagyobb mint az előző, Orbán-kormány által korábban az idei évre beállított érték.