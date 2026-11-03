Nagyot álmodott a kormány a bolti különadóról, de ehhez a vásárlóknak is többet kell költeniük – aztán az egész elhasalhat Brüsszelben
A kiskereskedelmet érintő egyik jelentős változás az egyelőre elfogadás előtt álló 2027-es költségvetésben a korábbi árrésstop teljes kivezetése. Ez némileg módosíthatja a boltok árazási szabadságát és profitmarzsait, miközben a szektort érintő különadó terhei továbbra is fennmaradnak, sőt az egyik adósávban jelentősen emelkednek, s az abból származó adóbevételt a kormány még az idei eredeti előirányzatnál is nagyobbra várja. Így sok múlhat azon, hogyan vásárolnak jövőre a magyarok a boltokban.
Háromszorosára nő az egyik adókulcs a kiskereskedelmi különadónál
Bár az árrésstop eltűnik, a 2026-os állapothoz képest a 2027-es költségvetési és adócsomag megháromszorozza a kiskereskedelmi különadó második adósávjának kulcsát. Miközben a legkisebb boltok adómentessége és a legnagyobb láncokra vonatkozó felső kulcs változatlan marad,
az intézkedés elsősorban az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételi sávba eső vállalkozásokat érinti.
A magasabb árbevételű cégeknek ugyanakkor szintén többet kell fizetniük, hiszen a sávos adózás miatt az első és a második sávba eső árbevételük után is adóznak.
Az alábbi táblázat összehasonlítja az idei és a következő év adósávjait és kulcsait:
A második bevételi sávban megháromszorozódó adókulcs a kormányzati becslések szerint mintegy 3000–3500 vállalkozást érinthet közvetlenül. Nemcsak az ebbe a sávba tartozó középvállalkozások terhei nőnek, hanem minden olyan nagyobb vállalaté is, amelynek árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Az adó ugyanis sávosan, az egyes sávokba eső árbevételrészek után fizetendő: a nagy láncoknak is a megemelt kulccsal kell adózniuk az első 1 és 50 milliárd forint közötti adóalaprész után.
Az adókulcs-emeléstől a szektor szintjén hozzávetőlegesen 20 milliárd forint többletbevételt várnak.
A költségvetési tervezet szerint a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó átalakítása és a reklámadó újbóli bevezetése együttesen 54 milliárd forint költségvetési egyenleghatást eredményezhet. Ezt nem szabad összekeverni a kiskereskedelmi különadó 72 milliárd forintos bevételi növekményével, amely a 2026-os módosított előirányzathoz képest adódik (a 2026-os 263,7 milliárd után 335,7 milliárd forintot vár a kormány jövőre). A két szám eltérő tartalmú: az 54 milliárd három adóintézkedés együttes becsült hatása, a 72 milliárd pedig a kiskereskedelmi adó tervezett bevételei közötti különbség. A 72 milliárd forint nominálisan 6,5 milliárd forinttal nagyobb mint az előző, Orbán-kormány által korábban az idei évre beállított érték.
Fejlesztések helyett a likviditásra kellhet figyelniük a cégeknek
Az új, 0,45 százalékos adókulcsot már a 2027-es adóévre vonatkozó adóelőlegek meghatározásakor is alkalmazni kell. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megemelt adóteher már az év elejétől hatással lehet az érintett vállalkozások likviditására. A jogalkotó ezzel azt biztosítja, hogy az államnak ne kelljen az év végi adóelszámolásig várnia a magasabb kulcsból származó bevételekre. A 2027-es előlegek számításakor tehát már a megváltozott adómértéket kell figyelembe venni. Nem a korábbi, 2026-os tényleges adóösszeget kell egyszerűen bázisként továbbvinni: az előleg meghatározásakor a jogszabályban előírt bázisidőszaki árbevételre már az új kulcsot kell alkalmazni. A megemelt adóteher így már az első 2027-es előlegrészletben megjelenhet.
Az érintett vállalatok nevében természetesen nem lehet nyilatkozni, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) korábbi, a Világgazdaságnak adott tájékoztatása alapján azonban aligha várható, hogy az adóteher növekedése a fejlesztések, új üzletek nyitása vagy a munkaerőállomány bővítése felé tereli a cégeket. A magasabb közteher inkább a vállalatok pénzügyi mozgásterét szűkítheti, és a beruházások elhalasztására, a foglalkoztatási létszám befagyasztására is ösztönözheti a cégeket bővítések helyett.
A CBA későbbi, a különadó adókulcsának emelése kapcsán lapunknak adott reakciójában „elviselhetetlennek” nevezte a tehernövekedést, ami akár azzal is járhat, hogy kistelepülési boltok működése és ezáltal az ellátásbiztonság kerül veszélybe.
Mi áll a kormány kiskereskedelmi különadós bevételi várakozásai mögött?
A Pénzügyminisztérium várakozásai szerint a kiskereskedelmi különadóból 2027-ben jelentősen több bevétele származhat az államnak, ez az a bizonyos, az idei módosított előirányzathoz képesti 72 milliárd forintos többlet. Ennek három fő oka lehet: az adókulcs emelése, a kiskereskedelmi forgalom növekedése, valamint a költségvetési bevételi célok teljesítésére irányuló törekvés.
1. A nagy láncok is többet fizetnek
Bár a kormányzati kommunikációban elsősorban az jelenik meg, hogy a módosítás a közepes méretű vállalkozásokat érinti, az adó sávos jellege miatt a legnagyobb piaci szereplők terhei is nőnek a sávos alkalmazás miatt. Ez azt jelenti, hogy a 150 milliárd forint feletti forgalmú nagy láncok a bevételük első 1 és 50 milliárd forint közötti része után eddig 0,15 százalékos kulccsal adóztak, 2027-től viszont már 0,45 százalékot kell fizetniük. A legnagyobb szereplők tehát a felső sáv változatlanul hagyása ellenére is magasabb adóterhet viselnek.
Ez magyarázza, hogy az adókulcs emeléséből származó, mintegy 20 milliárd forintos többletbevétel nem kizárólag a közepes méretű vállalkozásoktól folyhat be.
2. Makrogazdasági irányok: reálbér-növekedés és fogyasztásbővülés
A kormányzati várakozás szerint a hazai összterméken belül a fogyasztási ráta magas szinten marad 2027-ben, a gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje pedig a fogyasztás fokozatos bővülése lehet. Ezt a reálbérek emelkedése és az adóváltozások is támogathatják, azaz a lakosságnak tett engedmények és pénzügyi ösztönzések nyomán a kormány arra számít, hogy tovább növekszik a hazai fogyasztás is.
A 2027-es költségvetés 3 százalékos átlagos inflációval számol, míg a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb előrejelzése 3,1 százalékos pénzromlást valószínűsít. Az inflációnak természetesen a fogyasztásra is hatása lesz.
A nominális árbevétel növekedése (ami a kiskereskedelmi külünadó növekményének másik alapja lenne a második sáv kulcsának emelése mellett) önmagában nem feltétlenül jelent nagyobb értékesített árumennyiséget, a kormányzati várakozások alapján azonban a bevételi terv mögött elsősorban a fogyasztás volumenének bővülése állhat.
Ezzel együtt az is elképzelhető, hogy a vásárlók egy része a béremelkedésből származó többletjövedelméből magasabb árfekvésű termékeket tesz a kosarába.
Mivel a különadó alapja nem a nyereség, hanem a nettó árbevétel, a bolti forgalom bővülése az adóalapot is növeli. Az árak emelkedése szintén magasabb nominális árbevételt eredményezhet, így az inflációs hatás is növelheti az adóbevételt. A kormány tehát nem pusztán a megemelt adókulcsból, hanem a fogyasztás élénküléséből is többletbevételt remél.
3. Költségvetési kényszer és hiánycélok
Van egy harmadik vonatkozás is, ami viszont nem specifikusan érinti a különadók közül a kiskereskedelmet sújtót, hanem inkább a konvergenciához és a költségvetési hiány csökkentéséhez van köze a többi különadóval együtt. A kormány a 2027-es költségvetésben a 2026-os magasabb hiány után 4,9 százalékos GDP-arányos deficittel számol. A kiadási oldalon szereplő szociális programok és adókedvezmények jelentős forrásokat igényelnek.
A bevételi oldalon ezért fontos szerep jut a szektorális különadóknak, amelyek a kiskereskedelem mellett a banki és az energetikai ágazatot is érintik. Ezek az adók gyorsan és viszonylag jól tervezhető bevételt biztosíthatnak az államnak, ám a magasabb közterhek a vállalatok beruházási és működési döntéseire is hatással lehetnek, nem csak a kiskereskedelemben.
A vállalatok fizetik be a kiskereskedelmi különadót, de kinek a pénze lesz?
Marada a kiskereskedelmi különadónál, annak élelmiszer-üzletláncokat, drogériákat sújtó vonatkozásainak értékelése kapcsán hajlamosak lehetünk elsiklani afölött a körülmény fölött, hogy alapvetően egy forgalmi alapú adófajtáról van szó. Ez egy fontos körülmény, mert felveti annak kérdését, hogy a különadót ténylegesen ki fizeti meg amellett, hogy arra az érintett kereskedelmi vállalatok kötelezettek.
Láttuk már az imént, hogy a második bevételi sávot érintő adókulcs-növekedésből 20 milliárd forinttal remél többletet a kormány. Ez a 20 milliárd forint azon a mintegy 72 milliárd forintos várt többleten belül helyezkedik el, amit a kiskereskedelmi különadóból vár a kormány (mint említettük, a 2026-os 263,7 milliárd után 335,7 milliárd forintról van szó).
A képhez azonban hozzátartozik, hogy 2026-ra eredetileg az Orbán-kormány a jövő évinél kevesebb, 329,2 milliárd forintos bevételt állított be kiskereskedelmi különadóból. Az idei költségvetés újrahangolásánál a jelentős csökkenést Kármán Andrásék a piaci körülmények megváltozásával – például az élelmiszerárak csökkenésével – indokolhatták. Adódik tehát a kérdés, hogy mi szól a jövő évi megugrás mögött az adókulcs-emeléshez köthető 20 milliárdos összegen túl.
A 72 milliárd forintos növekmény ugyanis a 2026-os módosított előirányzathoz képest ilyen jelentős, bár az eredeti, 329,2 milliárd forintos 2026-os tervhez mérten a 2027-re várt 335,7 milliárd így is 6,5 milliárd forintos emelkedést jelent. Másképpen fogalmazva: a 72 milliárdos ugrás jelentős része abból adódik, hogy a 2026-os bevételi várakozást év közben 65,5 milliárd forinttal csökkentették. Ezért a 72 milliárd forintot nem lehet teljes egészében az új adókulcs hatásának tekinteni, de meghagyása, sőt az idei eredeti tervhez képesti 6,5 milliárdos többlete azt mutatja: a kormány igenis számít rá.
A többletbevétel mögött ugyanakkor makrogazdasági tényezők is állhatnak: a lakossági fogyasztás bővülése, a béremelések nyomán növekvő bolti költések és az árak emelkedése egyaránt növelhetik a kereskedők adóalapját, vagyis árbevételét.
Vásárlói oldalról nézve ezekből a béremelkedés tűnhet jó hírnek, de a költségvetési várakozás szempontjából ez azt jelenti, hogy a kormány a bolti különadóból származó többletbevétel egy részét a vásárlói költések növekedésétől reméli.
Nem lenne azonban pontos azt állítani, hogy a különadó emelését automatikusan a vásárlók fizetik meg. A vállalatok többféleképpen reagálhatnak a tehernövekedésre:
- dönthetnek az árak emelése mellett, amivel a többletteher egy részét átháríthatják a fogyasztókra, de
- az is elképzelhető, hogy a kisebb profitból gazdálkodnak, visszafogják a beruházásaikat, vagy
- más működési költségeken takarékoskodnak.
Hogy melyik megoldás milyen arányban jelenik meg, azt előre nem lehet pontosan megmondani: az áthárítás lehetősége fennáll, annak mértéke azonban a piaci körülményektől, a versenytől és a fogyasztói kereslettől is függ.
Mindennek tükrében nem tűnik megalapozatlannak arra utalni, hogy bár az 1 és 50 milliárd forint közötti bevételi sávban az adókulcs-emelés is jelentősen lök a várt adóbevételen, a bevételi növekményt a kormány alapvetően a forgalom bővülésétől várja.
Ez persze több körülmény együttes teljesülését feltételezi, és optimista annak ellenére, hogy a kiskereskedelmi bizalom némileg lassabban épülhet vissza a vártnál, a helyzetbe pedig az energiaáraktól nem független infláció is bekavarhat.
S ezen a ponton csak a különadóról beszéltünk, az élelmiszerek áfatartalmáról nem.
A Költségvetési Tanács is kockázatokat lát
A Költségvetési Tanács a jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményezte a 2027. évi központi költségvetés tervezetét. A különadókkal kapcsolatban alkotott véleményét – hangsúlyozni kell, hogy itt számos más ágazati különadó-teherről is szó van, nem csak a kiskereskedelmi különadó tartozik ide – érdemes szó szerint idézni. A Tanács által közölt számok ugyanis megmutatják, mekkora szerepet szán a kormány az ágazati különadóknak a költségvetésben.
„A különadók 2027 során továbbra is jelentős bevételi forrásai a költségvetésnek. Ezen belül a gazdálkodó szervezetek befizetései között találhatóak: pénzügyi szervezetek befizetései (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója), ökoadó (ezen belül környezetterhelési díj és szén-dioxid-adó), bányajáradék, játékadó, energia ágazat befizetései, kiskereskedelmi adó, reklámadó. A fogyasztáshoz kapcsolt adók között találhatóak a távközlési adó, pénzügyi tranzakciós illeték, biztosítási adó és turizmusfejlesztési hozzájárulás. A megnevezett különadók összesen 2 377,4 milliárd forint bevételt tesznek ki 2027-ben, amely a GDP 2,4 százalékát jelenti a tervezet alapján. A különadók súlya GDP-arányosan kismértékben növekszik annak fényében, hogy 2025 során a különadók a GDP 2,3 százalékát tették ki, illetve 2026-ra az elfogadott módosított költségvetési törvény a GDP 2,2 százalékát tartalmazza különadóbevétel formájában.”
A Költségvetési Tanács tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy a különadók GDP-arányos súlya a 2026-os 2,2 százalékról 2027-re 2,4 százalékra emelkedhet. Ez ugyan nem kizárólag a kiskereskedelmi különadó következménye, de azt mutatja, hogy a kormány továbbra is jelentős bevételi szerepet szán az ágazati terheknek.
Brüsszel döntése is veszélyeztetheti a bevételi tervet
A kiskereskedelmi különadóval kapcsolatban két külön uniós fejleményt is érdemes figyelembe venni, melyek növelik nem teljesülésének kockázatát. Az egyik az osztrák SPAR újabb panasza: a vállalat október 12-én ismét Brüsszelhez fordult, arra hivatkozva, hogy a nyár végén végrehajtott törvénymódosítás ellenére a külföldi kiskereskedelmi láncokat továbbra is hátrányos megkülönböztetés éri.
Ettől különálló ügy az Európai Bizottság által indított eljárás, amelynek keretében a testület 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága elé vitte a magyar kiskereskedelmi adó ügyét.
Magyarország emellett a helyreállítási tervében vállalta a különadó fokozatos kivezetését.
A vállalás teljesítése azért is fontos, mert az uniós helyreállítási forrásokhoz való hozzáférés is összefügg a terv végrehajtásával.
A Költségvetési Tanács arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a kormány a különadó augusztusi módosításával valamelyest enyhített a szabályozás szigorán, az adókulcs változtatása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az ügyben elmarasztaló döntés szülessen. A testület megfogalmazása szerint „az adónem teljesülésével kapcsolatosan kockázatok azonosíthatóak”.
Magyarán: a 2027-re tervezett, 335,7 milliárd forintos kiskereskedelmiadó-bevétel teljesülése korántsem biztos.
Amennyiben az uniós eljárásban Magyarország számára kedvezőtlen, elmarasztaló döntés születik, az akár a különadóból várt bevétel beszedését is veszélyeztetheti, vagyis a költségvetés bevételi terve is borulhat ezen a ponton.
A kormány tehát úgy számol jelentős többletbevétellel, hogy annak teljesülését nemcsak a fogyasztás és a bolti forgalom alakulása, hanem egy folyamatban lévő uniós jogvita kimenetele is befolyásolhatja.