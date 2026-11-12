Egekben a lakásárak, de a bérleti díjaknál furcsa dolog történik – mit hozhat a piacon a Wekerle Plusz?
Országosan 1,1 százalékkal, Budapesten pedig 1,3 százalékkal lettek alacsonyabbak a bérleti díjak szeptemberhez képest. Hasonló mértékű havi csökkenésre a hazai lakáspiacon 2020 decembere óta nem volt példa – derült ki a a KSH–ingatlan.com októberi lakbérindexének adataiból. Habár ősszel rendszerint mérséklődik az albérletpiaci kereslet, az idei visszaesés különösen jelentős: 2024 októberében 0,5 százalékkal, tavaly októberben 0,7 százalékkal csökkentek országosan a lakbérek szeptemberről októberre.
Ugyanakkor éves összevetésben még mindig drágulás látszik, ennek üteme azonban országosan 5,5 százalékra, Budapesten 5 százalékra mérséklődött.
„A lakásárak korábbi gyors emelkedésének megtorpanásával az ingatlanbefektetések egyik fontos vonzereje is gyengült, miközben a bérbeadással elérhető hozamok országos szinten továbbra is csökkennek. A befektetők egy része emiatt elpártolt az ingatlanpiactól, ami hozzájárulhat az éves szinten szűkülő bérlakáskínálathoz. A helyzet látszólag ellentmondásos: hiába van kevesebb kiadó ingatlan, mint tavaly, a lakbérek októberben mégis csökkentek. Ez pedig arra utal, hogy a bérlői kereslet és a fizetőképesség korlátot szab az áremeléseknek, és sokan éltek az első lakásvásárlóknak szóló kamattámogatott hitelekkel” – részletezte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Hozzátette, hogy a lakbérek az év tizedik hónapjában a nyolc vizsgált régió közül hatban mérséklődtek. A legnagyobb, 2,7 százalékos havi csökkenés Dél-Dunántúlon következett be. Eközben az Észak-Alföldön 2,1, a Nyugat-Dunántúlon 1,4 százalékos volt a csökkenés. Budapesten 1,3 százalékkal kerültek lejjebb a bérleti díjak szeptemberhez képest, ami szintén közel hatéves rekordot jelent.
Országos szintű a drágulás
A kiadó ingatlanok száma az egyetemi tanévkezdés után ismét emelkedett, ám még így sem érte el a tavalyi szintet. Az ingatlanközvetítő portál adatai alapján november elején Budapesten 9331 kiadó lakás és ház szerepelt a kínálatban, ami szeptember végéhez képest 2,3 százalékos növekedés, éves összevetésben viszont 9,4 százalékos csökkenés. A megyeszékhelyeken öt hét alatt 2,1 százalékkal bővült, egy év alatt 16,9 százalékkal szűkült a kínálat.
A fővároson belül jelentős különbségek látszanak: a belső kerületekben egy év alatt közel 13 százalékkal csökkent, a külső kerületekben viszont 32 százalékkal nőtt a kiadó ingatlanok száma.
- A megyeszékhelyek közül
- Debrecenben 26 százalékkal,
- Kecskeméten 43 százalékkal,
- Pécsen 23 százalékkal kevesebb hirdetés található,
- míg Szegeden 25 százalékkal több,
mint tavaly ilyenkor.
A tulajdonosok november eleji kínálatában a budapesti lakóingatlanok medián bérleti díja 255 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 260 ezer forinttal. A legmagasabb bérleti díjakkal a II. és az V. kerületben találkozhatnak a bérlők, ahol 364 és 350 ezer forint az átlagos érték, a legalacsonyabb albérletárak pedig a XXIII. kerületben vannak, ahol 160 ezer forint a medián bérleti díj.
A megyeszékhelyeken 185 ezer forint a kiadó lakások és házak bérleti díjának középértéke. Debrecenben 220 ezer, Szegeden és Győrben 200–200 ezer, Kecskeméten 220 ezer, Pécsen 180 ezer forinttal számolhatnak bérlők.
A lakásvásárlás is egyre nehezebb Magyarországon
Nemcsak a bérleti díjaknál figyelhető meg emelkedés, a lakásvásárlás is egyre nehezebb. 2015 és 2025 között Magyarországon 26,5 százalékkal emelkedett a lakásárak és a jövedelmek közti arány, vagyis lényegesen nehezebb lett átlagos jövedelemből átlagos lakáshoz jutni – derül ki az Eurostat most publikált adataiból. Az elmúlt tíz évben csak Portugáliában és Hollandiában emelkedett a magyarnál nagyobb mértékben a lakások átlagos ára a jövedelmek növekedéséhez képest. Az uniós átlag 6,8 százalékos növekedést jelzett tíz év alatt, vagyis kismértékben nőtt a lakásárak és a jövedelmek közti szakadék.
„A fenti számok azt támasztják alá, amiről az elmúlt időszakban többször beszéltünk: a magyar lakások az évtizedes, nagyjából folyamatosan nagy ütemű áremelkedés után látványosan túlértékeltté váltak, Budapesten például sokak számára már megfizethetetlenek” – emelte ki Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Hozzátette, hogy ugyanez tükröződik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból is, a jegybank számításai 2025 végére országosan 22,5 százalékos, Budapesten 20,7 százalékos túlértékeltséget mutattak.
Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint előre tekintve is arra lehet számítani, hogy a magyar lakások túlértékeltsége lassan csökkenni kezd, ebben segíthet az is, hogy a kormány néhány hete bejelentett új lakáspiaci programjai (mint például a Wekerle Plus) sokkal célzottabbak lesznek, mint az eddig szinte bárki számára elérhető Otthon Start. A kedvezményes 3 százalékos hitelkamat például csak az újépítésű lakásokra marad érvényben, a használt ingatlanok esetében meghúzott 5 százalékos határ már közel van a jelenlegi piaci kamatozású hitelek kondícióihoz. Amennyiben ezek a feltételek fennmaradnak, akkor a következő időszakban növekedhet az új lakások részaránya a tranzakciókon belül, ezt segítheti az 5 százalékos áfa határozatlan időre történő meghosszabbítása is.
A Wekerle Plusz ott drágít, ahol a legjobban fáj: a használt lakások miatt az egész lakáshitelpiacon visszaeshet a kereslet
Jelentősen megdrágul a hitelből történő lakásvásárlás az Otthon Start Program megszüntetésével, ami a teljes lakáshitelpiacot visszavetheti. A Wekerle Plusz a használt lakások esetében 3-ról 5 százalékra emeli a támogatott kamatot, holott a lakáshitelek közel 80 százalékát ilyen ingatlanok vásárlására fordítják. A bankok számára új lehetőségeket kínálhat a piaci hitelezés, de kérdéses, hogy ez ellensúlyozhatja-e a támogatott kölcsönök iránti kereslet csökkenését.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 első öt hónapjában a folyósított, közel 1300 milliárd forintnyi lakáshitel 79,9 százalékát, több mint 1034 milliárd forintot használt lakások vásárlására fordították. A Központi Statisztikai Hivatal összesítése alapján 2025 egészében is 81,1 százalék volt ez az arány.
Az Otthon Startnál még nagyobb volt a használt ingatlanok súlya. A Magyar Nemzeti Bank 2026. májusi lakáspiaci jelentése szerint a támogatott hitelek 90 százalékából használt lakást vásároltak, a KSH adatai alapján pedig a program 2025 második felében folyósított hitelösszegének 97 százalékát fordították ilyen célra.