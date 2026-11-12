Egekben a lakásárak, de a bérleti díjaknál furcsa dolog történik – mit hozhat a piacon a Wekerle Plusz?

Országosan 1,1 százalékkal, Budapesten pedig 1,3 százalékkal lettek alacsonyabbak a bérleti díjak szeptemberhez képest. Hasonló mértékű havi csökkenésre a hazai lakáspiacon 2020 decembere óta nem volt példa – derült ki a a KSH–ingatlan.com októberi lakbérindexének adataiból. Habár ősszel rendszerint mérséklődik az albérletpiaci kereslet, az idei visszaesés különösen jelentős: 2024 októberében 0,5 százalékkal, tavaly októberben 0,7 százalékkal csökkentek országosan a lakbérek szeptemberről októberre.

Közel hat éve nem estek annyit a lakbérek, mint októberben, a lakásárak azonban nem csökkentek / Fotó: Shutterstock

Ugyanakkor éves összevetésben még mindig drágulás látszik, ennek üteme azonban országosan 5,5 százalékra, Budapesten 5 százalékra mérséklődött.

„A lakásárak korábbi gyors emelkedésének megtorpanásával az ingatlanbefektetések egyik fontos vonzereje is gyengült, miközben a bérbeadással elérhető hozamok országos szinten továbbra is csökkennek. A befektetők egy része emiatt elpártolt az ingatlanpiactól, ami hozzájárulhat az éves szinten szűkülő bérlakáskínálathoz. A helyzet látszólag ellentmondásos: hiába van kevesebb kiadó ingatlan, mint tavaly, a lakbérek októberben mégis csökkentek. Ez pedig arra utal, hogy a bérlői kereslet és a fizetőképesség korlátot szab az áremeléseknek, és sokan éltek az első lakásvásárlóknak szóló kamattámogatott hitelekkel” – részletezte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette, hogy a lakbérek az év tizedik hónapjában a nyolc vizsgált régió közül hatban mérséklődtek. A legnagyobb, 2,7 százalékos havi csökkenés Dél-Dunántúlon következett be. Eközben az Észak-Alföldön 2,1, a Nyugat-Dunántúlon 1,4 százalékos volt a csökkenés. Budapesten 1,3 százalékkal kerültek lejjebb a bérleti díjak szeptemberhez képest, ami szintén közel hatéves rekordot jelent.

Országos szintű a drágulás

A kiadó ingatlanok száma az egyetemi tanévkezdés után ismét emelkedett, ám még így sem érte el a tavalyi szintet. Az ingatlanközvetítő portál adatai alapján november elején Budapesten 9331 kiadó lakás és ház szerepelt a kínálatban, ami szeptember végéhez képest 2,3 százalékos növekedés, éves összevetésben viszont 9,4 százalékos csökkenés. A megyeszékhelyeken öt hét alatt 2,1 százalékkal bővült, egy év alatt 16,9 százalékkal szűkült a kínálat.