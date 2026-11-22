A tavalyi roham után idén a második negyedévben már minden településtípusban kevesebb lakás cserélt gazdát, mint egy évvel korábban. A használtlakás-árak a vizsgált 18 vármegyeszékhelyből 12-ben így is gyorsabban emelkedtek, mint a vármegyei nettó átlagkeresetek.

Egy 50 négyzetméteres használt lakás becsült vételára 2026 második negyedévében összevetve a megyeszékhelyen mért átlagkeresettel.

Óriási különbségek: Debrecenben 106, Salgótarjánban 36 havi fizetésbe kerül egy lakás

Egy 50 négyzetméteres használt lakás a második negyedévi átlagos négyzetméterárral számolva Győrben 46,4 millió, Szegeden 45,8 millió forintba került. A vételárak között mindössze 600 ezer forint volt az eltérés. Győr-Moson-Sopronban havi 544 ezer, Csongrád-Csanádban 469 ezer forintot tett ki a nettó átlagkereset az első félévben. Így a győri lakás ára 85, a szegedié közel 98 havi fizetésnek felelt meg.

A fizetésekhez mérve Kecskeméten nőtt a legtöbbet a vételár; a használt lakások átlagos négyzetméterára 24,4 százalékkal, 801 ezer forintra emelkedett egy év alatt, a Bács-Kiskun vármegyei nettó átlagkereset pedig 14,1 százalékkal nőtt.

Egy 50 négyzetméteres lakás ára így a tavalyi 79 helyett már 86 havi átlagbérnek felelt meg. Kaposváron ennél is nagyobb, 26,8 százalékos drágulást mértek. Ott a vételár 60,3-ról 66,5 havi átlagkeresetre nőtt, így a növekmény kisebb volt a kecskemétinél.

Debrecenben javult a legtöbbet a megfizethetőség, ahol a vármegyeszékhelyek közül lépte át elsőként az egymillió forintot a használt lakások átlagos négyzetméterára. A drágulás 8,6 százalékos volt, a hajdú-bihari nettó átlagbér ennél gyorsabban, 13,7 százalékkal emelkedett. Az 50 négyzetméteres lakás ára így 111-ről 106 havi keresetre mérséklődött. Ez továbbra is a rangsor legmagasabb értéke, míg annak másik végén Salgótarján áll, ahol a vételár 21,1 százalékos drágulás után is 36 havi átlagbérnek felelt meg.

Az Otthon Start indulásának negyedévében a vármegyeszékhelyeken ugrott meg leginkább a forgalom

Országosan 150 100 lakás cserélt gazdát 2025-ben, 19 ezerrel több, mint az előző évben. Az adásvételek összértéke 36 százalékkal, 6591 milliárd forintra nőtt. A program 2025. szeptemberi indulását magában foglaló harmadik negyedévben a vármegyeszékhelyeken 47 százalékkal nőtt az eladások száma éves alapon. A kisebb városokban 28, Budapesten 21, a községekben 20 százalékos volt a bővülés.

A forgalom már 2025 utolsó negyedévében mérséklődött az előző három hónaphoz képest. A 2026. második negyedévi adatok lezárásáig a KSH 29 300 adásvételt regisztrált, a satisztikai hivatal az összes adat beérkezése után országosan mintegy 10 százalékos éves visszaesést vár.

Az MNB a 2026 márciusának végéig kibocsátott 1161 milliárd forintnyi Otthon Start-hitel nagyjából kétharmadát, mintegy 770 milliárd forintot becsült többletnek. Ebben olyan hitelek is szerepelhetnek, amelyek felvételét a vásárlók későbbről hozták előre.