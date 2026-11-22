Kiderítettük, hány havi fizetés egy használt lakás – két vidéki nagyvárosban szinte ugyanaz a vételár, az egyikben mégis jóval tovább kell törleszteni
A tavalyi roham után idén a második negyedévben már minden településtípusban kevesebb lakás cserélt gazdát, mint egy évvel korábban. A használtlakás-árak a vizsgált 18 vármegyeszékhelyből 12-ben így is gyorsabban emelkedtek, mint a vármegyei nettó átlagkeresetek.
Óriási különbségek: Debrecenben 106, Salgótarjánban 36 havi fizetésbe kerül egy lakás
Egy 50 négyzetméteres használt lakás a második negyedévi átlagos négyzetméterárral számolva Győrben 46,4 millió, Szegeden 45,8 millió forintba került. A vételárak között mindössze 600 ezer forint volt az eltérés. Győr-Moson-Sopronban havi 544 ezer, Csongrád-Csanádban 469 ezer forintot tett ki a nettó átlagkereset az első félévben. Így a győri lakás ára 85, a szegedié közel 98 havi fizetésnek felelt meg.
A fizetésekhez mérve Kecskeméten nőtt a legtöbbet a vételár; a használt lakások átlagos négyzetméterára 24,4 százalékkal, 801 ezer forintra emelkedett egy év alatt, a Bács-Kiskun vármegyei nettó átlagkereset pedig 14,1 százalékkal nőtt.
Egy 50 négyzetméteres lakás ára így a tavalyi 79 helyett már 86 havi átlagbérnek felelt meg. Kaposváron ennél is nagyobb, 26,8 százalékos drágulást mértek. Ott a vételár 60,3-ról 66,5 havi átlagkeresetre nőtt, így a növekmény kisebb volt a kecskemétinél.
Debrecenben javult a legtöbbet a megfizethetőség, ahol a vármegyeszékhelyek közül lépte át elsőként az egymillió forintot a használt lakások átlagos négyzetméterára. A drágulás 8,6 százalékos volt, a hajdú-bihari nettó átlagbér ennél gyorsabban, 13,7 százalékkal emelkedett. Az 50 négyzetméteres lakás ára így 111-ről 106 havi keresetre mérséklődött. Ez továbbra is a rangsor legmagasabb értéke, míg annak másik végén Salgótarján áll, ahol a vételár 21,1 százalékos drágulás után is 36 havi átlagbérnek felelt meg.
Az Otthon Start indulásának negyedévében a vármegyeszékhelyeken ugrott meg leginkább a forgalom
Országosan 150 100 lakás cserélt gazdát 2025-ben, 19 ezerrel több, mint az előző évben. Az adásvételek összértéke 36 százalékkal, 6591 milliárd forintra nőtt. A program 2025. szeptemberi indulását magában foglaló harmadik negyedévben a vármegyeszékhelyeken 47 százalékkal nőtt az eladások száma éves alapon. A kisebb városokban 28, Budapesten 21, a községekben 20 százalékos volt a bővülés.
A forgalom már 2025 utolsó negyedévében mérséklődött az előző három hónaphoz képest. A 2026. második negyedévi adatok lezárásáig a KSH 29 300 adásvételt regisztrált, a satisztikai hivatal az összes adat beérkezése után országosan mintegy 10 százalékos éves visszaesést vár.
Az MNB a 2026 márciusának végéig kibocsátott 1161 milliárd forintnyi Otthon Start-hitel nagyjából kétharmadát, mintegy 770 milliárd forintot becsült többletnek. Ebben olyan hitelek is szerepelhetnek, amelyek felvételét a vásárlók későbbről hozták előre.
A program előtt a lakások 35–40 százalékát vették meg hitelből az MNB becslése alapján. Ez az arány 2026 első negyedévében 60 százalék fölé emelkedett. Az Otthon Start-hitelek mintegy 90 százaléka használt lakás vásárlását finanszírozta. Az első lakásukat megvásárlók aránya a forgalom visszaesése után is magas maradt. A Duna House által 2026 harmadik negyedévében közvetített vidéki ügyletek 38 százalékában elsőlakás-vásárló volt a vevő.
Ugyanakkor, mint ismert: az Otthon Start utódprogramjában magasabb kamattal kell számolniuk azoknak, akik első otthonként használt lakást vennének. Ennek kapcsán korábban lapunk megírta, egy használt lakásra felvett 30 millió forintos, 25 éves hitel havi törlesztője az Otthon Starttal mintegy 142 ezer forint volt, a Wekerle Plusz 5 százalékos kamatával számolva viszont meghaladja a 175 ezer forintot. Az MBH Elemzési Centrum arra számít, hogy a Wekerle Plusz keretében 2027-ben vásárlásra és építésre kihelyezett hitelek összege az idei Otthon Start-kölcsönök összegének felét sem éri el.
A panelek drágultak a leggyorsabban
Az országos lakásárindex 2026 második negyedévében 1,4 százalékkal csökkent az előző három hónaphoz képest. Az árak 11 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, az inflációt kiszűrve 8,5 százalékkal.
- A használt lakások éves drágulása a 2025 harmadik negyedévi 25 százalékról 12 százalékra lassult, az újaké 15-ről 3 százalékra.
- A vármegyeszékhelyeken a panelek ára 17, az egyéb társasházi lakásoké 14, a családi házaké 11 százalékkal nőtt egy év alatt.
Az új lakások súlya nőtt az adásvételeken belül; a 2025-ös 6,8 százalékos részesedés után 2026 első félévében 7,7 százalékot adtak a forgalomból. Az első hat hónapban 26 százalékkal több lakás épült értékesítésre, mint egy évvel korábban.
A második negyedévben az eladott új lakások átlagára 79,3 millió forintra csökkent az előző negyedévhez képest. A kisebb lakásméretek miatt az átlagos négyzetméterár közel 5 százalékkal emelkedett, és megközelítette az 1,4 millió forintot.
A vidéki újlakáskínálat jóval nagyobb hányada fért bele az Otthon Start feltételeibe, mint a budapesti kínálaté. Az MNB 2026 harmadik negyedévében a budapesti új lakások 16,5 százalékát találta megvásárolhatónak a programmal. Vidéken a projektek átlagos négyzetméterára alapján a jegybank 67 százalékra becsülte ezt az arányt. A fővárosban főként a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon szűkítette a választékot.