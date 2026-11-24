Benyújtotta a kormány a Wekerle Plusz lakástakarékról szóló törvényjavaslatot, amely 2027. január 1-jétől ismét állami támogatást biztosítana a lakás-előtakarékossághoz. Az új konstrukció ugyanakkor szűkítené a megtakarítás felhasználási lehetőségeit, és szigorúbb feltételeket szabna a támogatás megtartásához – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.

A Wekerle Plusz egyik legfontosabb újdonsága, hogy a jelenlegi lakástakarékokhoz képest jelentősen szűkülne a felhasználható lakáscélok köre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kormány az „Egyes építésügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló javaslat részeként terjesztette be a lakástakarék-pénztárakra vonatkozó változtatásokat. A Wekerle Plusz önálló, új szerződéstípus lenne, vagyis a már meglévő lakástakarék-szerződések nem alakulnának át automatikusan. Az állami támogatás kizárólag az új konstrukcióhoz kapcsolódna. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a program elsősorban azoknak lehet kedvező, akik lakásvásárláshoz szükséges önerőt gyűjtenének, későbbi energetikai korszerűsítést terveznek, vagy gyermekük javára takarékoskodnának.

Akár 1,8 millió forintot is adhat az állam

A törvényjavaslat szerint az állami támogatás az első öt évben a befizetések 10 százaléka lenne, évente legfeljebb 120 ezer forint. A hatodik évtől a támogatás 20 százalékra, az éves felső határ pedig 240 ezer forintra emelkedne. A maximális támogatás kihasználásához mindkét időszakban havi átlagosan 100 ezer forintot kellene félretenni. Így tíz év alatt összesen 1,8 millió forint állami támogatás gyűlhetne össze a befizetések és a kamatok mellett.

A megtakarításra legalább 3 százalékos kamat járna, ezt azonban a pénztárak csak az első tíz évre, és legfeljebb a maximális támogatásra jogosító megtakarítási összegig garantálnák.

A szerződés minimális megtakarítási ideje öt év lenne. A támogatásért cserébe tehát hosszú távú elköteleződést várna el az állam. Aki öt éven belül felveszi a pénzét, vagy nem az előírt lakáscélra használja fel, elveszítené az állami támogatást és a garantált kamat kedvezményét is.

Fotó: Simol1407

Nem lehet majd bármilyen lakásfelújításra elkölteni a pénzt

A Wekerle Plusz egyik legfontosabb újdonsága, hogy a jelenlegi lakástakarékokhoz képest jelentősen szűkülne a felhasználható lakáscélok köre. A megtakarítás lakás, családi ház vagy tanya vásárlására, illetve építésére lenne fordítható, felújításra viszont csak meghatározott esetekben. Az államilag támogatott pénzből elsősorban energiahatékonysági beruházásokat lehetne finanszírozni, például

hőszigetelést,

nyílászárócserét,

fűtéskorszerűsítést,

napelemek

vagy hőszivattyúk

telepítését. Emellett akadálymentesítési munkákra is felhasználható lenne az összeg. A hagyományos lakásfelújítás azonban kimaradna a támogatott célok közül. Így például egy konyha vagy fürdőszoba általános korszerűsítésére, festésre vagy burkolásra már nem lehetne elkölteni a Wekerle Pluszban összegyűjtött pénzt. Ugyancsak kizárnák a telekvásárlást és a meglévő lakáshitel előtörlesztését. További korlátozás, hogy az új konstrukcióhoz nem kapcsolódhatna áthidaló kölcsön, és társasházak sem köthetnének ilyen szerződést.

Lakáskölcsön ugyanakkor az ötéves megtakarítási idő után igényelhető lenne.

A jelenlegi, állami támogatás nélküli lakástakarékok jogilag továbbra is elérhetők maradnának. Ezeknél a pénztárak saját kamatbónuszokkal ösztönzik a megtakarítást, amelyek mértéke konstrukciótól függően akár 40 százalék is lehet. A Wekerle Plusz végleges feltételei ugyanakkor még változhatnak a parlamenti tárgyalás során. Gergely Péter szerint ezért a megtakarítóknak elsősorban azt érdemes mérlegelniük, hogy legalább öt évig nélkülözni tudják-e a pénzüket, és a tervezett lakáscéljuk megfelel-e az új szabályoknak.