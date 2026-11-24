Wekerle Plusz lakástakarék: sokkal szigorúbb lesz, mint gondoltuk, a Tisza-kormány megmutatta a részletes szabályokat – szűkülnek a lehetőségek
Benyújtotta a kormány a Wekerle Plusz lakástakarékról szóló törvényjavaslatot, amely 2027. január 1-jétől ismét állami támogatást biztosítana a lakás-előtakarékossághoz. Az új konstrukció ugyanakkor szűkítené a megtakarítás felhasználási lehetőségeit, és szigorúbb feltételeket szabna a támogatás megtartásához – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.
A kormány az „Egyes építésügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló javaslat részeként terjesztette be a lakástakarék-pénztárakra vonatkozó változtatásokat. A Wekerle Plusz önálló, új szerződéstípus lenne, vagyis a már meglévő lakástakarék-szerződések nem alakulnának át automatikusan. Az állami támogatás kizárólag az új konstrukcióhoz kapcsolódna. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a program elsősorban azoknak lehet kedvező, akik lakásvásárláshoz szükséges önerőt gyűjtenének, későbbi energetikai korszerűsítést terveznek, vagy gyermekük javára takarékoskodnának.
Akár 1,8 millió forintot is adhat az állam
A törvényjavaslat szerint az állami támogatás az első öt évben a befizetések 10 százaléka lenne, évente legfeljebb 120 ezer forint. A hatodik évtől a támogatás 20 százalékra, az éves felső határ pedig 240 ezer forintra emelkedne. A maximális támogatás kihasználásához mindkét időszakban havi átlagosan 100 ezer forintot kellene félretenni. Így tíz év alatt összesen 1,8 millió forint állami támogatás gyűlhetne össze a befizetések és a kamatok mellett.
A megtakarításra legalább 3 százalékos kamat járna, ezt azonban a pénztárak csak az első tíz évre, és legfeljebb a maximális támogatásra jogosító megtakarítási összegig garantálnák.
A szerződés minimális megtakarítási ideje öt év lenne. A támogatásért cserébe tehát hosszú távú elköteleződést várna el az állam. Aki öt éven belül felveszi a pénzét, vagy nem az előírt lakáscélra használja fel, elveszítené az állami támogatást és a garantált kamat kedvezményét is.
Nem lehet majd bármilyen lakásfelújításra elkölteni a pénzt
A Wekerle Plusz egyik legfontosabb újdonsága, hogy a jelenlegi lakástakarékokhoz képest jelentősen szűkülne a felhasználható lakáscélok köre. A megtakarítás lakás, családi ház vagy tanya vásárlására, illetve építésére lenne fordítható, felújításra viszont csak meghatározott esetekben. Az államilag támogatott pénzből elsősorban energiahatékonysági beruházásokat lehetne finanszírozni, például
- hőszigetelést,
- nyílászárócserét,
- fűtéskorszerűsítést,
- napelemek
- vagy hőszivattyúk
telepítését. Emellett akadálymentesítési munkákra is felhasználható lenne az összeg. A hagyományos lakásfelújítás azonban kimaradna a támogatott célok közül. Így például egy konyha vagy fürdőszoba általános korszerűsítésére, festésre vagy burkolásra már nem lehetne elkölteni a Wekerle Pluszban összegyűjtött pénzt. Ugyancsak kizárnák a telekvásárlást és a meglévő lakáshitel előtörlesztését. További korlátozás, hogy az új konstrukcióhoz nem kapcsolódhatna áthidaló kölcsön, és társasházak sem köthetnének ilyen szerződést.
Lakáskölcsön ugyanakkor az ötéves megtakarítási idő után igényelhető lenne.
A jelenlegi, állami támogatás nélküli lakástakarékok jogilag továbbra is elérhetők maradnának. Ezeknél a pénztárak saját kamatbónuszokkal ösztönzik a megtakarítást, amelyek mértéke konstrukciótól függően akár 40 százalék is lehet. A Wekerle Plusz végleges feltételei ugyanakkor még változhatnak a parlamenti tárgyalás során. Gergely Péter szerint ezért a megtakarítóknak elsősorban azt érdemes mérlegelniük, hogy legalább öt évig nélkülözni tudják-e a pénzüket, és a tervezett lakáscéljuk megfelel-e az új szabályoknak.