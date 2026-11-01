Óriási lehetőség a fiataloknak: öt évig átvállalják a lakbérük harmadát – rengeteg lakásra nyílik meg a pályázás lehetősége
November 1-jén elindult a Főnix Lakásprogram hivatalos honlapja, amelyen már a munkavállalók is tájékozódhatnak a támogatott bérlakások igénylésének feltételeiről.
A debreceni önkormányzat októberi döntésének köszönhetően a program jelentősen kibővült: a munkáltatók mellett immár közvetlenül a 35 év alatti dolgozók is pályázhatnak a lakásokra – derült ki Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának vasárnapi közleményéből. A konstrukció legfontosabb eleme változatlan maradt:
az önkormányzat öt éven keresztül a bérleti díj egyharmadát biztosítja támogatásként a bérbeadónak, miközben a fennmaradó összeg megfizetéséhez a munkáltatók is hozzájárulhatnak.
A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy Debrecenben a Főnix Lakásprogram kibővítésére készülnek. Az október közepén még tervezett változtatásokról időközben megszületett a közgyűlési döntés, így a fiatal munkavállalók már nem kizárólag munkáltatójukon keresztül kapcsolódhatnak be a programba.
Kik kaphatnak támogatott bérlakást Debrecenben?
A közvetlen pályázás lehetősége azoknak a munkavállalóknak nyílik meg, akik Debrecenben működő vállalkozásnál, illetve állami vagy önkormányzati feladatot ellátó költségvetési szervnél dolgoznak határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban. A jelentkezőknek további feltételeket is teljesíteniük kell:
- A pályázat benyújtásakor még nem tölthették be a 35. életévüket.
- Magyar vagy kettős magyar állampolgársággal kell rendelkezniük.
- Nem lehet Debrecenben lakástulajdonuk vagy lakástulajdoni hányaduk.
- A bérleménybe történő bejelentkezéssel debreceni bejelentett lakcímet kell létesíteniük.
- A munkavállalók ugyanabból a lakásállományból választhatnak, mint a programban részt vevő munkáltatók.
Több mint kétszáz lakás érkezhet – már tudni, mikor
A Főnix Lakásprogram keretében összesen 229 lakás rendelkezésre bocsátására érkezett fejlesztői szándéknyilatkozat. A Rent4U Ingatlanfejlesztő Alap a Monostorpályi út 1–3., míg a TERRA Ingatlan Befektetési Alap a Boldogfalva utca 1–6. szám alatti ingatlanokkal vesz részt a konstrukcióban. A Cívis Ház Zrt.-től bérelhető lakások 31 és 47 négyzetméter közötti alapterületűek, légkondicionáltak, bútorozatlanok, ugyanakkor beköltözhető állapotúak. Az ingatlanok azonban nem egyszerre kerülnek a pályázókhoz. A fejlesztői ütemezés szerint:
- 2026 végén 15 lakás áll rendelkezésre végleges használatbavételi engedéllyel.
- 2027 első felében további 82 lakás válhat elérhetővé.
- 2027 második felében újabb 132 lakás kerülhet a programba.
Ez azt jelenti, hogy a teljes lakásállomány várhatóan csak 2027 második felében válhat igényelhetővé.
Már a lakásokat is meg lehet nézni az interneten
A november 1-jén elindult fonixlakasprogram.hu oldalon külön tájékoztatást kapnak a munkáltatók és a munkavállalók. Az érdeklődők megismerhetik a bérleti feltételeket, a szerződéses tudnivalókat és a lakhatással járó további költségeket. A honlapon egyes kiadó lakásokról fényképek és videók is elérhetők, a gyakori kérdések között pedig a pályázással kapcsolatos információkat gyűjtötték össze.
A debreceni program mellett korábban országos szinten is megjelent a fiatal munkavállalók lakhatásának támogatása. Az Orbán-kormány által 2025 januárjában bevezetett munkáltatói lakhatási támogatás keretében a 35 év alatti dolgozók havonta legfeljebb 150 ezer forintos, évente akár 1,8 millió forintos juttatást kaphattak kedvezményes adózás mellett albérleti díjuk vagy lakáshitelük törlesztésére. A debreceni konstrukció ettől abban különbözik, hogy a helyi önkormányzat maga is részt vállal a lakhatási költségek finanszírozásában, méghozzá hosszabb távon, öt éven keresztül.