Óriási lehetőség a fiataloknak: öt évig átvállalják a lakbérük harmadát – rengeteg lakásra nyílik meg a pályázás lehetősége

November 1-jén elindult a Főnix Lakásprogram hivatalos honlapja, amelyen már a munkavállalók is tájékozódhatnak a támogatott bérlakások igénylésének feltételeiről.

A pályázóknak nem lehet Debrecenben lakástulajdonuk vagy lakástulajdoni hányaduk / Fotó: Babits Laszlo

A debreceni önkormányzat októberi döntésének köszönhetően a program jelentősen kibővült: a munkáltatók mellett immár közvetlenül a 35 év alatti dolgozók is pályázhatnak a lakásokra – derült ki Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának vasárnapi közleményéből. A konstrukció legfontosabb eleme változatlan maradt:

az önkormányzat öt éven keresztül a bérleti díj egyharmadát biztosítja támogatásként a bérbeadónak, miközben a fennmaradó összeg megfizetéséhez a munkáltatók is hozzájárulhatnak.

A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy Debrecenben a Főnix Lakásprogram kibővítésére készülnek. Az október közepén még tervezett változtatásokról időközben megszületett a közgyűlési döntés, így a fiatal munkavállalók már nem kizárólag munkáltatójukon keresztül kapcsolódhatnak be a programba.

Kik kaphatnak támogatott bérlakást Debrecenben?

A közvetlen pályázás lehetősége azoknak a munkavállalóknak nyílik meg, akik Debrecenben működő vállalkozásnál, illetve állami vagy önkormányzati feladatot ellátó költségvetési szervnél dolgoznak határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban. A jelentkezőknek további feltételeket is teljesíteniük kell:

A pályázat benyújtásakor még nem tölthették be a 35. életévüket.

Magyar vagy kettős magyar állampolgársággal kell rendelkezniük.

Nem lehet Debrecenben lakástulajdonuk vagy lakástulajdoni hányaduk.

A bérleménybe történő bejelentkezéssel debreceni bejelentett lakcímet kell létesíteniük.

A munkavállalók ugyanabból a lakásállományból választhatnak, mint a programban részt vevő munkáltatók.

Több mint kétszáz lakás érkezhet – már tudni, mikor

A Főnix Lakásprogram keretében összesen 229 lakás rendelkezésre bocsátására érkezett fejlesztői szándéknyilatkozat. A Rent4U Ingatlanfejlesztő Alap a Monostorpályi út 1–3., míg a TERRA Ingatlan Befektetési Alap a Boldogfalva utca 1–6. szám alatti ingatlanokkal vesz részt a konstrukcióban. A Cívis Ház Zrt.-től bérelhető lakások 31 és 47 négyzetméter közötti alapterületűek, légkondicionáltak, bútorozatlanok, ugyanakkor beköltözhető állapotúak. Az ingatlanok azonban nem egyszerre kerülnek a pályázókhoz. A fejlesztői ütemezés szerint:

2026 végén 15 lakás áll rendelkezésre végleges használatbavételi engedéllyel.

2027 első felében további 82 lakás válhat elérhetővé.

2027 második felében újabb 132 lakás kerülhet a programba.

Ez azt jelenti, hogy a teljes lakásállomány várhatóan csak 2027 második felében válhat igényelhetővé.