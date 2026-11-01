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Óriási lehetőség a fiataloknak: öt évig átvállalják a lakbérük harmadát – rengeteg lakásra nyílik meg a pályázás lehetősége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új szakaszába lépett a debreceni Főnix Lakásprogram, amely a fiatal munkavállalók lakhatási költségeinek csökkentését célozza. A korábban bejelentett változtatások életbe léptek, és mostantól egy helyen érhetők el a támogatott bérlakásokkal kapcsolatos tudnivalók.
VG
2026.11.01, 20:53
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November 1-jén elindult a Főnix Lakásprogram hivatalos honlapja, amelyen már a munkavállalók is tájékozódhatnak a támogatott bérlakások igénylésének feltételeiről.

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 A pályázóknak nem lehet Debrecenben lakástulajdonuk vagy lakástulajdoni hányaduk / Fotó: Babits Laszlo

A debreceni önkormányzat októberi döntésének köszönhetően a program jelentősen kibővült: a munkáltatók mellett immár közvetlenül a 35 év alatti dolgozók is pályázhatnak a lakásokra – derült ki Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának vasárnapi közleményéből. A konstrukció legfontosabb eleme változatlan maradt:

az önkormányzat öt éven keresztül a bérleti díj egyharmadát biztosítja támogatásként a bérbeadónak, miközben a fennmaradó összeg megfizetéséhez a munkáltatók is hozzájárulhatnak.

A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy Debrecenben a Főnix Lakásprogram kibővítésére készülnek. Az október közepén még tervezett változtatásokról időközben megszületett a közgyűlési döntés, így a fiatal munkavállalók már nem kizárólag munkáltatójukon keresztül kapcsolódhatnak be a programba.

Kik kaphatnak támogatott bérlakást Debrecenben?

A közvetlen pályázás lehetősége azoknak a munkavállalóknak nyílik meg, akik Debrecenben működő vállalkozásnál, illetve állami vagy önkormányzati feladatot ellátó költségvetési szervnél dolgoznak határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban. A jelentkezőknek további feltételeket is teljesíteniük kell:

  • A pályázat benyújtásakor még nem tölthették be a 35. életévüket.
  • Magyar vagy kettős magyar állampolgársággal kell rendelkezniük.
  • Nem lehet Debrecenben lakástulajdonuk vagy lakástulajdoni hányaduk.
  • A bérleménybe történő bejelentkezéssel debreceni bejelentett lakcímet kell létesíteniük.
  • A munkavállalók ugyanabból a lakásállományból választhatnak, mint a programban részt vevő munkáltatók.

Több mint kétszáz lakás érkezhet – már tudni, mikor

A Főnix Lakásprogram keretében összesen 229 lakás rendelkezésre bocsátására érkezett fejlesztői szándéknyilatkozat. A Rent4U Ingatlanfejlesztő Alap a Monostorpályi út 1–3., míg a TERRA Ingatlan Befektetési Alap a Boldogfalva utca 1–6. szám alatti ingatlanokkal vesz részt a konstrukcióban. A Cívis Ház Zrt.-től bérelhető lakások 31 és 47 négyzetméter közötti alapterületűek, légkondicionáltak, bútorozatlanok, ugyanakkor beköltözhető állapotúak. Az ingatlanok azonban nem egyszerre kerülnek a pályázókhoz. A fejlesztői ütemezés szerint:

  • 2026 végén 15 lakás áll rendelkezésre végleges használatbavételi engedéllyel.
  • 2027 első felében további 82 lakás válhat elérhetővé.
  • 2027 második felében újabb 132 lakás kerülhet a programba.

Ez azt jelenti, hogy a teljes lakásállomány várhatóan csak 2027 második felében válhat igényelhetővé.

Már a lakásokat is meg lehet nézni az interneten

A november 1-jén elindult fonixlakasprogram.hu oldalon külön tájékoztatást kapnak a munkáltatók és a munkavállalók. Az érdeklődők megismerhetik a bérleti feltételeket, a szerződéses tudnivalókat és a lakhatással járó további költségeket. A honlapon egyes kiadó lakásokról fényképek és videók is elérhetők, a gyakori kérdések között pedig a pályázással kapcsolatos információkat gyűjtötték össze.

A debreceni program mellett korábban országos szinten is megjelent a fiatal munkavállalók lakhatásának támogatása. Az Orbán-kormány által 2025 januárjában bevezetett munkáltatói lakhatási támogatás keretében a 35 év alatti dolgozók havonta legfeljebb 150 ezer forintos, évente akár 1,8 millió forintos juttatást kaphattak kedvezményes adózás mellett albérleti díjuk vagy lakáshitelük törlesztésére. A debreceni konstrukció ettől abban különbözik, hogy a helyi önkormányzat maga is részt vállal a lakhatási költségek finanszírozásában, méghozzá hosszabb távon, öt éven keresztül.

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