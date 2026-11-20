Akár több millió forinttal is nőhet az alacsonyabb keresetű munkavállalók hitelkerete a jövő évi béremelésnek köszönhetően. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, valamint a tervezett adójóváírás a Bank360 számításai szerint jelentősen növelheti a felvehető kölcsön összegét, köztük a lakáshitelét is. A magasabb hitelkeret azonban nem jelenti azt, hogy az érintettek ténylegesen vállalni is tudják a maximális törlesztőrészletet.

A Bank360 számításai szerint a minimálbért keresők körülbelül 16,4 millió, a garantált bérminimumot keresők pedig 18,3 millió forintos piaci lakáshitelt törleszthetnének. / Fotó: Shutterstock

Megemelik a minimálbért, vele együtt a havi hiteltörlesztés megengedett legmagasabb összege is nő

A munkáltatók, a munkavállalók és a kormány képviselői csütörtökön állapodtak meg a 2027-es kötelező legkisebb bérekről. Januártól a minimálbér 7,5 százalékkal, bruttó 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, bruttó 396 ezer forintra emelkedik.

Amennyiben a tervezett adójóváírás is életbe lép, a minimálbér nettó összege 251 575 forintra, a garantált bérminimumé pedig 281 220 forintra nőhet. Ez havi 36 913, illetve 33 042 forintos emelkedést jelentene azoknak, akik más adókedvezményt nem vesznek igénybe.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi adósságfékszabályai szerint 800 ezer forint alatti nettó jövedelemnél a személyi kölcsönök, valamint a legalább tíz évre rögzített kamatozású lakáshitelek havi törlesztőrészlete főszabály szerint nem haladhatja meg a kereset 50 százalékát.

Ez a jövő évi minimálbér esetében havi 125 788 forintos, a garantált bérminimumnál pedig 140 610 forintos törlesztési plafont jelenthet. A jelenlegi bérekhez képest így mintegy 18 500, illetve 16 500 forinttal nagyobb havi törlesztőrészlet vállalását engednék a szabályok, feltéve, hogy az adósnak nincs más figyelembe veendő tartozása.

Több mint kétmillió forinttal emelkedhet a felvehető lakáshitel összege

A Bank360 hatéves futamidővel és 13,52 százalékos éves kamattal készített számítása szerint a minimálbért keresők körülbelül 6,2 millió, a garantált bérminimumot keresők pedig 6,9 millió forintos személyi kölcsönt vehetnének fel.

Ez a jelenlegi jövedelmek alapján számított összegekhez képest mintegy 900 ezer, illetve 800 ezer forintos növekedést jelent.

A jegybanki korlát azonban nem jelenti azt, hogy a bankok automatikusan folyósítanák ezeket az összegeket. A pénzintézetek saját hitelbírálati feltételeket alkalmaznak, figyelembe veszik a megélhetési költségeket, és minimumjövedelmet is előírhatnak. A ténylegesen felvehető hitelösszeg ezért alacsonyabb is lehet a számításokban szereplő értékeknél.

A Bank360 húszéves futamidővel és 6,9 százalékos éves kamattal számolva arra jutott, hogy a minimálbért keresők körülbelül 16,4 millió, a garantált bérminimumot keresők pedig 18,3 millió forintos piaci lakáshitelt törleszthetnének. Ez a jelenlegi bérekkel számított hitelösszegekhez képest 2,4 millió, illetve 2,1 millió forintos növekedés.

A támogatott Wekerle Plusz esetében a kamat mértéke is befolyásolja a felvehető összeget. Használt lakás vásárlására 5 százalékos, új lakás vásárlására vagy építésére pedig 3 százalékos kamattal lehet hitelt igényelni.

A Bank360 számításai szerint húszéves futamidő mellett, használt lakás vásárlásakor a minimálbért keresők 19,1 millió, a garantált bérminimumot keresők pedig 21,3 millió forintos hitelt vehetnének fel.

Új lakás vásárlásánál vagy építésénél a kedvezőbb, 3 százalékos kamat miatt ugyanezek az összegek 22,7 millió, illetve 25,4 millió forintra emelkedhetnek.

A futamidő 25 évre történő meghosszabbításával a 3 százalékos Wekerle Pluszból a minimálbért keresők 26,5 millió, a garantált bérminimumot keresők pedig 29,7 millió forintot vehetnének fel.