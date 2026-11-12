Most derült ki, mi várhat a magyarokra az Otthon Start kivégzése után: tömegek eshetnek el az olcsó lakáshiteltől, az OTP ezermilliárdos zuhanást vár

A kilátásokról a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) és a Portfolio közös konferenciáján beszéltek a szakértők. A rendezvényen elhangzott, hogy a Wekerle Pluszra való átállás legalább harmadával szűkítheti a kamattámogatott lakáshitelekre jogosultak körét. A kihelyezett kölcsönök akár fele is piaci kamatozású lehet jövőre, miközben a kamatok kedvező esetben 5 százalék környékére mérséklődhetnek.

Az Otthon Startot kivezette a kormány, a Wekerle Plusz feltételrendszere viszont szűkítést jelent az Otthon Startnál megszokott lakáshitelezéshez képest: a szakértők jelentős visszaesésre számítanak jövőre a lakáshitel-kihelyezésben (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Otthon Start alaposan felforgatta a lakás- és a lakáshitel-piacot is

A konferencián különösen nagy figyelmet kapott a kifutó Otthon Start Program értékelése. Sándorfi Balázs, az FPKOSZ elnöke szerint a konstrukció

egyszerre ösztönözte a hitelfelvételt és hajtotta fel a lakásárakat, vagyis a programnak jelentős piaci hatása volt.

2025 júniusának végétől 2026 szeptemberéig országosan 12 százalékkal emelkedtek a lakásárak, Budapesten pedig 7 százalékos drágulást mértek. Eközben a hitelek aránya a lakástranzakciók összértékén belül 22 százalékról 47 százalékra nőtt. A szerződések számában ugyanakkor a program nem eredményezett kiugró növekedést.

Egy másik érdekes összefüggésre is felhívták a figyelmet: 2024 első negyedéve és 2026 második negyedéve között a lakásárak 50 százalékkal emelkedtek, a tranzakciók összértéke viszont mindössze 17 százalékkal nőtt. Ez arra utal, hogy a kereslet egyre inkább az olcsóbb és kisebb ingatlanok felé tolódott el, miközben a vásárlók által felhasznált teljes önerő összege lényegében a 2023 végi szinten maradt.

Az MNB ügyvezető igazgatója, Banai Ádám arra figyelmeztetett, hogy bár az idei első fél évben már több támogatott lakáshitelt folyósítottak a bankok, mint tavaly egész évben, hosszú távon nem egészséges, ha a lakáspiac ennyire függ az állami támogatásoktól.

Bógyi Attila, az OTP jogtanácsosa és a Magyar Bankszövetség munkacsoport-vezetője szerint

az Otthon Start hatására a korábbi 20 százalékról 80 százalékra emelkedett a támogatott hitelek aránya a lakáshitelezésben.

A hitelből finanszírozott ingatlanvásárlások aránya pedig elérte a 65 százalékot.