Most derült ki, mi várhat a magyarokra az Otthon Start kivégzése után: tömegek eshetnek el az olcsó lakáshiteltől, az OTP ezermilliárdos zuhanást vár
A kilátásokról a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) és a Portfolio közös konferenciáján beszéltek a szakértők. A rendezvényen elhangzott, hogy a Wekerle Pluszra való átállás legalább harmadával szűkítheti a kamattámogatott lakáshitelekre jogosultak körét. A kihelyezett kölcsönök akár fele is piaci kamatozású lehet jövőre, miközben a kamatok kedvező esetben 5 százalék környékére mérséklődhetnek.
Az Otthon Start alaposan felforgatta a lakás- és a lakáshitel-piacot is
A konferencián különösen nagy figyelmet kapott a kifutó Otthon Start Program értékelése. Sándorfi Balázs, az FPKOSZ elnöke szerint a konstrukció
egyszerre ösztönözte a hitelfelvételt és hajtotta fel a lakásárakat, vagyis a programnak jelentős piaci hatása volt.
2025 júniusának végétől 2026 szeptemberéig országosan 12 százalékkal emelkedtek a lakásárak, Budapesten pedig 7 százalékos drágulást mértek. Eközben a hitelek aránya a lakástranzakciók összértékén belül 22 százalékról 47 százalékra nőtt. A szerződések számában ugyanakkor a program nem eredményezett kiugró növekedést.
Egy másik érdekes összefüggésre is felhívták a figyelmet: 2024 első negyedéve és 2026 második negyedéve között a lakásárak 50 százalékkal emelkedtek, a tranzakciók összértéke viszont mindössze 17 százalékkal nőtt. Ez arra utal, hogy a kereslet egyre inkább az olcsóbb és kisebb ingatlanok felé tolódott el, miközben a vásárlók által felhasznált teljes önerő összege lényegében a 2023 végi szinten maradt.
Az MNB ügyvezető igazgatója, Banai Ádám arra figyelmeztetett, hogy bár az idei első fél évben már több támogatott lakáshitelt folyósítottak a bankok, mint tavaly egész évben, hosszú távon nem egészséges, ha a lakáspiac ennyire függ az állami támogatásoktól.
Bógyi Attila, az OTP jogtanácsosa és a Magyar Bankszövetség munkacsoport-vezetője szerint
az Otthon Start hatására a korábbi 20 százalékról 80 százalékra emelkedett a támogatott hitelek aránya a lakáshitelezésben.
A hitelből finanszírozott ingatlanvásárlások aránya pedig elérte a 65 százalékot.
A változás a felvett kölcsönök nagyságán és futamidején is látszik. Csányi Dániel, az MNB felügyeleti szárnyának ügyvezető igazgatója ismertette: a használt lakások megvásárlására felvett hitelek átlagos összege 22 millió forintról 29 millió forintra emelkedett, az átlagos futamidő pedig 21 évről 23 évre nőtt az Otthon Start előtti időszakhoz képest.
A Wekerle Plusz miatt tömegek eshetnek el a 3 százalékos hiteltől
A következő időszak egyik legfontosabb kérdése, hogy a Wekerle Plusz mennyire tudja majd pótolni az Otthon Start által generált keresletet. Banai Ádám szerint az új konstrukció kevesebb hitelkihelyezést eredményezhet, ugyanakkor a költségvetés számára fenntarthatóbb lehet.
A két program között több lényeges különbség is van.
- Az új rendszerben szűkül az elsőlakás-szerzők meghatározása, a használt lakások esetében pedig 3-ról 5 százalékra emelkedik az ügyfélkamat.
- Emellett az 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát 2028-tól várhatóan indexálható lesz.
Az MNB számításai szerint a változtatások következtében a hitelfelvevők mintegy harmada kieshet a kamattámogatott konstrukcióra jogosultak köréből. A jegybank becslése alapján az Otthon Start keretében a vásárlók 25–40 százaléka befektetési céllal szerezhetett ingatlant, így az új jogosultsági feltételek ezt a csoportot is jelentősen érinthetik.
Bógyi Attila szerint a Wekerle Plusz egy hosszabb távú lakáspolitika alapjait teremtheti meg. A program három pillére a támogatott lakáshitel, a felújítási program és a lakástakarék, amelyek együttesen a lakáshoz jutást és a hazai lakásállomány energetikai korszerűsítését is segíthetik.
Az OTP számításai ugyanakkor még jelentősebb szűkülést vetítenek előre bizonyos jogosulti csoportoknál.
A bank becslése szerint az ingatlantulajdonra vonatkozó elvárások 30–40 százalékkal, az életkori korlátozás pedig további 10 százalékkal csökkentheti a jogosultak számát.
Ezzel ellentétes hatást jelenthet a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételek lazítása, amely elsősorban az egyetemisták számára nyithatja meg a lehetőséget.
A használt lakásokra vonatkozó ügyfélkamat 3-ról 5 százalékra emelése szintén visszafoghatja a keresletet, bár ennek pontos mértéke egyelőre bizonytalan. Az OTP a befektetési célú vásárlók arányát ráadásul jóval alacsonyabbra, 12–15 százalékra becsüli a városokban, mint az MNB.
A bank előrejelzése szerint az idei, várhatóan 3000 milliárd forintos lakáshitel-kihelyezést követően jövőre már csak 1950 milliárd forintnyi új lakáshitel kerülhet a piacra. Ez több mint ezermilliárd forintos, közel 35 százalékos visszaesést jelentene egyetlen év alatt.
A hitelközvetítői piac modernizációja szintén napirendre került: az új kormány és az MNB vezetése a korábbinál nyitottabbnak mutatkozik az egyszerűbb, gyorsabb és digitálisabb ügyintézést célzó javaslatokra.
Megjött a feketeleves: máris megtorpant a lakáspiac
A hitelpiaci előrejelzések mellett az ingatlanpiacon is megjelentek a lassulás első jelei. Október végén még egymást érték az adásvételek, november elején azonban már jóval kevesebb érdeklődő jelent meg az ingatlanoknál. A kereslet visszaesését például a Duna House adatai is alátámasztják: a társaság hálózatában november első napjaiban munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb ingatlanmutatást tartottak, mint október elején.
A vállalat keresletindexe 20–25 százalékkal esett vissza, miközben a vevők harmadával kevesebb vételi ajánlatot tettek.