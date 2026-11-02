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Ennyit Vitézy Dávid bejelentéséről: szabályosan lerohanták a magyarok a lakáspiacot az Otthon Start kivégzésének hírére – három éve nem volt ekkora a kínálat

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Az Otthon Start Program kivezetésének hírére október végén jelentősen megugrott a lakáspiaci kereslet, az átmeneti roham azonban nem változtatott az alapvető tendencián: továbbra is több eladó ingatlan jut kevesebb érdeklődőre, mint egy évvel korábban. Az ingatlan.com adatai szerint a kínálat hároméves csúcsra emelkedett, miközben a szakértők a következő időszakban inkább a stagnáló lakásárakra és a megfizethetőség lassú javulására számítanak.
VG
2026.11.02, 09:29
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Bár az Otthon Start kivezetése átmenetileg felpörgette a lakáspiaci keresletet októberben, az élénkülés mellett továbbra is több eladó ingatlan jutott a tavalyinál kevesebb érdeklődőre – derül ki az ingatlan.com havi kereslet-kínálati összesítőjéből. Októberben összesen mintegy 250 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra. A napi átlag szeptemberhez képest 3,8 százalékkal emelkedett, de az egy és két évvel korábbi szinttől ez 15, illetve 16 százalékos visszaesést takar.

Megrohanták a vevők a lakáspiacot az Otthon Start vége előtt
Megrohanták a vevők a lakáspiacot az Otthon Start vége előtt/Fotó: ingatlan.com

A nagyobb települések lakásainál volt a legerősebb a hajrá

„Az októberi keresletnövekedést az Otthon Start Program lezárása előtti hajrá hozta: ha ez nem lett volna, akkor 2 százalékkal csökkent volna az érdeklődések alapján mért kereslet. Az utolsó napokban elsősorban azok a lakóingatlanok voltak a fókuszban, amelyek az Otthon Start Program árplafonjába még belefértek, a végső határidő napján, október 31-én viszont már elfogyott a lendület, aznap már szeptemberhez képest is csökkent a kereslet” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az OSP utolsó hetében október 26-30. között 38 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az ingatlan.com-on hirdetett eladó lakásokra és házakra, mint szeptember átlagos napjain. A szeptemberi munkanapok átlagához viszonyítva 22 százalékkal volt élénkebb a piaci kereslet, és ugyanekkora volt a növekmény október első két hetéhez képest is. A bejelentések nélkül várható szinthez képest Budapesten az Otthon Start Programnak megfelelő lakások iránt 55, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 46 százalékkal nőtt az érdeklődés. A községekben ugyanez 10 százalék volt.

A csúcspontot október 28. jelentette, amikor az országos hívásszám 41 százalékkal haladta meg az Otthon Start Program megszűnésének bejelentése nélkül várható szintet. Október 31-én már egy átlagos szombatinál is valamivel kevesebben telefonáltak. A teljes hónapot nézve 

  • a lakások iránti napi átlagos kereslet 10,4 százalékkal nőtt szeptemberhez képest, 
  • a házaké viszont 3,8 százalékkal csökkent. 

Budapesten 8,7, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 5,9 százalékos havi élénkülés látszott. Éves összevetésben egyedül Veszprém vármegyében nőtt az érdeklődés, 4,2 százalékkal.

Hároméves csúcson a kínálat, már kereshetőek a Wekerle Plusz-os ingatlanok

Októberben 31,1 ezer eladó lakás- és ház új hirdetése jelent meg a kínálatban, ami 13,5 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Az elérhető teljes kínálat ugyanakkor bővült: október végén a vevők 150,4 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés közül válogathattak, ami havi összevetésben 1,4, éves szinten 10,5 százalékos növekedésnek felel meg. Utoljára 2023 novemberében volt ilyen bőséges a kínálat.

A programváltás utáni tájékozódást segíti, hogy november 1-től elsőként az ingatlan.com-on lehet külön keresni a Wekerle Plusz feltételeinek megfelelő hirdetésekre. A következő időszakban a kínálat további növekedése várható és folytatódhat a kereslet konszolidációja, így a lakáspiac nyugodt tempóban fordulhat rá 2027-re.

„Jelenleg nem látunk olyan keresleti rohamot kibontakozni, amely újabb áremelkedési hullámot indítana el. Minimális ingadozás mellett inkább stagnáló árakra számítunk. A 2-3 százalékos várható infláció mellett ez reálértéken enyhe árcsökkenést jelenthet. Az elmúlt hónapok tendenciái alapján várható 6-7 százalékos várható béremelkedés mellett pedig tovább javíthatja a lakások megfizethetőségét” – fogalmazta meg lakáspiaci várakozásait az ingatlan.com szakértője.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, immáron hivatalos, hogy 2027-től megszünteti az Otthon Start Programot a Tisza-kormány – erről Magyar Péter tett bejelentést. Ugyan a Tisza-kormány tavasszal még azt ígérte, hogy megtartja azokat a fideszes intézkedéseket, amelyek jók, az Otthon Startot pedig ide sorolták, ez a lakhatási intézkedés nem marad meg Magyarországon.

Mit kell tudni a Wekerle Plusz programról?

Nem csupán arról van szó, hogy kivezetik, hanem arról is, hogy a helyébe lépő új program sokkal szűkebb feltételekkel vehető igénybe. Az Otthon Startot "felváltó" hitelprogram ugyanis

  • csak a 45 év alattiak számára érhető el,
  • kifejezetten csakis elsőlakás-vásárlására és -építésére,
  • ráadásul eltérő kamatokkal.

Utóbbi azt jelenti, hogy új lakások esetén marad a fix 3 százalék, azonban a használt lakások esetén már fix 5 százalékos kamattal kell számolni. De legalább visszatér a lakástakarék-pénztári megtakarítások állami támogatása és energetikai célú lakásfelújítási támogatást is bevezet a kormány 7,5 millió forintig házasságra és gyermekre vonatkozó megkötés nélkül. Ezt kiegészítheti egy akár 15 milliós, ugyancsak fix 3 százalékos kamatozású hitellehetőség is.

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