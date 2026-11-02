Ennyit Vitézy Dávid bejelentéséről: szabályosan lerohanták a magyarok a lakáspiacot az Otthon Start kivégzésének hírére – három éve nem volt ekkora a kínálat

Bár az Otthon Start kivezetése átmenetileg felpörgette a lakáspiaci keresletet októberben, az élénkülés mellett továbbra is több eladó ingatlan jutott a tavalyinál kevesebb érdeklődőre – derül ki az ingatlan.com havi kereslet-kínálati összesítőjéből. Októberben összesen mintegy 250 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra. A napi átlag szeptemberhez képest 3,8 százalékkal emelkedett, de az egy és két évvel korábbi szinttől ez 15, illetve 16 százalékos visszaesést takar.

Megrohanták a vevők a lakáspiacot az Otthon Start vége előtt/Fotó: ingatlan.com

A nagyobb települések lakásainál volt a legerősebb a hajrá

„Az októberi keresletnövekedést az Otthon Start Program lezárása előtti hajrá hozta: ha ez nem lett volna, akkor 2 százalékkal csökkent volna az érdeklődések alapján mért kereslet. Az utolsó napokban elsősorban azok a lakóingatlanok voltak a fókuszban, amelyek az Otthon Start Program árplafonjába még belefértek, a végső határidő napján, október 31-én viszont már elfogyott a lendület, aznap már szeptemberhez képest is csökkent a kereslet” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az OSP utolsó hetében október 26-30. között 38 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az ingatlan.com-on hirdetett eladó lakásokra és házakra, mint szeptember átlagos napjain. A szeptemberi munkanapok átlagához viszonyítva 22 százalékkal volt élénkebb a piaci kereslet, és ugyanekkora volt a növekmény október első két hetéhez képest is. A bejelentések nélkül várható szinthez képest Budapesten az Otthon Start Programnak megfelelő lakások iránt 55, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 46 százalékkal nőtt az érdeklődés. A községekben ugyanez 10 százalék volt.

A csúcspontot október 28. jelentette, amikor az országos hívásszám 41 százalékkal haladta meg az Otthon Start Program megszűnésének bejelentése nélkül várható szintet. Október 31-én már egy átlagos szombatinál is valamivel kevesebben telefonáltak. A teljes hónapot nézve

a lakások iránti napi átlagos kereslet 10,4 százalékkal nőtt szeptemberhez képest,

a házaké viszont 3,8 százalékkal csökkent.

Budapesten 8,7, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 5,9 százalékos havi élénkülés látszott. Éves összevetésben egyedül Veszprém vármegyében nőtt az érdeklődés, 4,2 százalékkal.