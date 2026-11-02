Ennyit Vitézy Dávid bejelentéséről: szabályosan lerohanták a magyarok a lakáspiacot az Otthon Start kivégzésének hírére – három éve nem volt ekkora a kínálat
Bár az Otthon Start kivezetése átmenetileg felpörgette a lakáspiaci keresletet októberben, az élénkülés mellett továbbra is több eladó ingatlan jutott a tavalyinál kevesebb érdeklődőre – derül ki az ingatlan.com havi kereslet-kínálati összesítőjéből. Októberben összesen mintegy 250 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra. A napi átlag szeptemberhez képest 3,8 százalékkal emelkedett, de az egy és két évvel korábbi szinttől ez 15, illetve 16 százalékos visszaesést takar.
A nagyobb települések lakásainál volt a legerősebb a hajrá
„Az októberi keresletnövekedést az Otthon Start Program lezárása előtti hajrá hozta: ha ez nem lett volna, akkor 2 százalékkal csökkent volna az érdeklődések alapján mért kereslet. Az utolsó napokban elsősorban azok a lakóingatlanok voltak a fókuszban, amelyek az Otthon Start Program árplafonjába még belefértek, a végső határidő napján, október 31-én viszont már elfogyott a lendület, aznap már szeptemberhez képest is csökkent a kereslet” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Az OSP utolsó hetében október 26-30. között 38 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az ingatlan.com-on hirdetett eladó lakásokra és házakra, mint szeptember átlagos napjain. A szeptemberi munkanapok átlagához viszonyítva 22 százalékkal volt élénkebb a piaci kereslet, és ugyanekkora volt a növekmény október első két hetéhez képest is. A bejelentések nélkül várható szinthez képest Budapesten az Otthon Start Programnak megfelelő lakások iránt 55, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 46 százalékkal nőtt az érdeklődés. A községekben ugyanez 10 százalék volt.
A csúcspontot október 28. jelentette, amikor az országos hívásszám 41 százalékkal haladta meg az Otthon Start Program megszűnésének bejelentése nélkül várható szintet. Október 31-én már egy átlagos szombatinál is valamivel kevesebben telefonáltak. A teljes hónapot nézve
- a lakások iránti napi átlagos kereslet 10,4 százalékkal nőtt szeptemberhez képest,
- a házaké viszont 3,8 százalékkal csökkent.
Budapesten 8,7, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 5,9 százalékos havi élénkülés látszott. Éves összevetésben egyedül Veszprém vármegyében nőtt az érdeklődés, 4,2 százalékkal.
Hároméves csúcson a kínálat, már kereshetőek a Wekerle Plusz-os ingatlanok
Októberben 31,1 ezer eladó lakás- és ház új hirdetése jelent meg a kínálatban, ami 13,5 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Az elérhető teljes kínálat ugyanakkor bővült: október végén a vevők 150,4 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés közül válogathattak, ami havi összevetésben 1,4, éves szinten 10,5 százalékos növekedésnek felel meg. Utoljára 2023 novemberében volt ilyen bőséges a kínálat.
A programváltás utáni tájékozódást segíti, hogy november 1-től elsőként az ingatlan.com-on lehet külön keresni a Wekerle Plusz feltételeinek megfelelő hirdetésekre. A következő időszakban a kínálat további növekedése várható és folytatódhat a kereslet konszolidációja, így a lakáspiac nyugodt tempóban fordulhat rá 2027-re.
„Jelenleg nem látunk olyan keresleti rohamot kibontakozni, amely újabb áremelkedési hullámot indítana el. Minimális ingadozás mellett inkább stagnáló árakra számítunk. A 2-3 százalékos várható infláció mellett ez reálértéken enyhe árcsökkenést jelenthet. Az elmúlt hónapok tendenciái alapján várható 6-7 százalékos várható béremelkedés mellett pedig tovább javíthatja a lakások megfizethetőségét” – fogalmazta meg lakáspiaci várakozásait az ingatlan.com szakértője.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, immáron hivatalos, hogy 2027-től megszünteti az Otthon Start Programot a Tisza-kormány – erről Magyar Péter tett bejelentést. Ugyan a Tisza-kormány tavasszal még azt ígérte, hogy megtartja azokat a fideszes intézkedéseket, amelyek jók, az Otthon Startot pedig ide sorolták, ez a lakhatási intézkedés nem marad meg Magyarországon.
Mit kell tudni a Wekerle Plusz programról?
Nem csupán arról van szó, hogy kivezetik, hanem arról is, hogy a helyébe lépő új program sokkal szűkebb feltételekkel vehető igénybe. Az Otthon Startot "felváltó" hitelprogram ugyanis
- csak a 45 év alattiak számára érhető el,
- kifejezetten csakis elsőlakás-vásárlására és -építésére,
- ráadásul eltérő kamatokkal.
Utóbbi azt jelenti, hogy új lakások esetén marad a fix 3 százalék, azonban a használt lakások esetén már fix 5 százalékos kamattal kell számolni. De legalább visszatér a lakástakarék-pénztári megtakarítások állami támogatása és energetikai célú lakásfelújítási támogatást is bevezet a kormány 7,5 millió forintig házasságra és gyermekre vonatkozó megkötés nélkül. Ezt kiegészítheti egy akár 15 milliós, ugyancsak fix 3 százalékos kamatozású hitellehetőség is.