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A magyarok érdekeit firtatta Latorcai Csaba az önálló gyógyszerhatóság kapcsán – a válasz több kérdést is hagyott maga után

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Milyen előnyökkel járhat a magyar emberek számára, hogy a gyógyszerhatóság kivált a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központból, és ismét önállóan működik? Erre a kérdésre várt írásbeli választ Latorcai Csaba országgyűlési képviselő az egészségügyi minisztertől – a válasz azonban nem egészen onnan érkezett, ahonnan arra számítani lehetett.
VG
2026.11.10, 16:09
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November 1-jén önálló szervezetként kezdte meg működését az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), amely korábban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) részeként működött. A gyógyszerhatóság újbóli önállósításának indokaira, költségeire és várható előnyeire Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője kérdezett rá. Az írásbeli kérdést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez nyújtotta be, a kérdésre a miniszter megbízásából azonban Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára válaszolt.

Latorcai Csaba arra volt kíváncsi, mi indokolja a gyógyszerhatóság NNGYK-ból történő kiválását
Latorcai Csaba arra volt kíváncsi, mi indokolja a gyógyszerhatóság NNGYK-ból történő kiválását/Fotó: Northfoto

Latorcai a gyógyszerhatóságról kérdezte a minisztériumot

Írásbeli kérdésében Latorcai Csaba arra volt kíváncsi, mi indokolja a gyógyszerhatóság NNGYK-ból történő kiválását, mekkora költséggel jár az átalakítás, és milyen előnyökkel járhat mindez a magyar emberek számára.

„Az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézet létrehozását az elmúlt évek kedvezőtlen szakmai tapasztalatai indokolták”

– írta válaszában Svéd Tamás.

Az államtitkár közlése szerint a gyógyszerészeti és népegészségügyi feladatok 2023-as összevonása „nem hozta meg a várt eredményeket”, és „a gyógyszerhatósági működés több fontos területen jelentősen romlott”. A válasz szerint közben a gyógyszerhatóság szakértői kapacitása mintegy 40 százalékkal csökkent, miközben a feladatok mennyisége nem mérséklődött.

Különösen látványos a visszaesés az új gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésénél. A 2019-2021 közötti időszakban még 98 százalék felett volt azoknak az új forgalomba hozatali engedélyeknek az aránya, amelyeket határidőben sikerült lezárni. Ez az arány 2025-re 19,84 százalékra esett vissza.

Az államtitkár válasza szerint a gyógyszertári ellenőrzések száma is jelentősen csökkent:

  • míg 2022-ben 2425 ellenőrzést végeztek,
  • 2025-ben már csak 496-ot.

„Ezek az adatok egyértelműen mutatják, hogy a korábbi szervezeti modell felülvizsgálata indokolt volt” – áll a válaszban.

Újra önálló intézményként működik az OGYI

A szervezeti változás november 1-jén lépett életbe: az Országos Gyógyszerészeti Intézet ismét önálló szervezetként kezdte meg működését. Az NNGYK-ból kiválással létrejött OGYI önálló központi hivatalként működő központi költségvetési szerv lett.

A minisztériumi válasz szerint a gyógyszerhatósági feladatok ellátásához saját szakmai vezetésre, megfelelő szakértői kapacitásra és a speciális európai uniós követelményekhez igazodó működésre van szükség.

Az önállóság célja a gyógyszerengedélyezéssel, a gyógyszerbiztonsággal és a piacfelügyelettel kapcsolatos hatósági feladatok megerősítése. A minisztérium szerint az átalakítás során arra is figyelni kell, hogy elkerüljék a szükségtelen párhuzamosságokat.

Gyorsabb és biztonságosabb gyógyszerellátást várnak

Latorcai egyik legfontosabb kérdése arra vonatkozott, hogy mit nyerhetnek a változásból a magyar betegek. Svéd Tamás válasza szerint az önálló gyógyszerhatóság elsősorban a gyógyszerekhez való hozzáférésben hozhat javulást.

A válasz szerint a megerősített hatóság hatékonyabban láthatja el a gyógyszerellátással, a gyógyszertárak és a forgalmazók ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy az új terápiák és a kedvezőbb árú helyettesítő készítmények mielőbb elérhetővé váljanak.

A minisztérium szerint az önálló szervezet így nem egyszerűen közigazgatási átszervezést jelent, hanem a gyógyszerengedélyezés, a gyógyszerbiztonság és a piacfelügyelet működésének megerősítését is szolgálja.

Konkrét költséget nem közölt a minisztérium

Latorcai Csaba a szervezeti átalakítás költségeire is rákérdezett. A válaszban azonban nem olvasható, mekkora összeget emészt fel az Országos Gyógyszerészeti Intézet önállóvá tétele.

A minisztérium szerint az új intézmény létrehozásának és működtetésének költségeit – az informatikai szétválasztást is beleértve – a tényleges ráfordítások és a jóváhagyott költségvetési adatok alapján kell értékelni.  Az átalakítás eredményességét a hatósági eljárások gyorsaságán, az ellenőrzések hatékonyságán és a gyógyszerellátás biztonságának javulásán kívánják mérni.

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egészségügy
gyógyszer
gyógyszerellátás

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