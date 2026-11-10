A magyarok érdekeit firtatta Latorcai Csaba az önálló gyógyszerhatóság kapcsán – a válasz több kérdést is hagyott maga után

November 1-jén önálló szervezetként kezdte meg működését az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), amely korábban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) részeként működött. A gyógyszerhatóság újbóli önállósításának indokaira, költségeire és várható előnyeire Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője kérdezett rá. Az írásbeli kérdést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez nyújtotta be, a kérdésre a miniszter megbízásából azonban Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára válaszolt.

Latorcai Csaba arra volt kíváncsi, mi indokolja a gyógyszerhatóság NNGYK-ból történő kiválását/Fotó: Northfoto

Latorcai a gyógyszerhatóságról kérdezte a minisztériumot

Írásbeli kérdésében Latorcai Csaba arra volt kíváncsi, mi indokolja a gyógyszerhatóság NNGYK-ból történő kiválását, mekkora költséggel jár az átalakítás, és milyen előnyökkel járhat mindez a magyar emberek számára.

„Az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézet létrehozását az elmúlt évek kedvezőtlen szakmai tapasztalatai indokolták”

– írta válaszában Svéd Tamás.

Az államtitkár közlése szerint a gyógyszerészeti és népegészségügyi feladatok 2023-as összevonása „nem hozta meg a várt eredményeket”, és „a gyógyszerhatósági működés több fontos területen jelentősen romlott”. A válasz szerint közben a gyógyszerhatóság szakértői kapacitása mintegy 40 százalékkal csökkent, miközben a feladatok mennyisége nem mérséklődött.

Különösen látványos a visszaesés az új gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésénél. A 2019-2021 közötti időszakban még 98 százalék felett volt azoknak az új forgalomba hozatali engedélyeknek az aránya, amelyeket határidőben sikerült lezárni. Ez az arány 2025-re 19,84 százalékra esett vissza.

Az államtitkár válasza szerint a gyógyszertári ellenőrzések száma is jelentősen csökkent:

míg 2022-ben 2425 ellenőrzést végeztek,

2025-ben már csak 496-ot.

„Ezek az adatok egyértelműen mutatják, hogy a korábbi szervezeti modell felülvizsgálata indokolt volt” – áll a válaszban.

Újra önálló intézményként működik az OGYI

A szervezeti változás november 1-jén lépett életbe: az Országos Gyógyszerészeti Intézet ismét önálló szervezetként kezdte meg működését. Az NNGYK-ból kiválással létrejött OGYI önálló központi hivatalként működő központi költségvetési szerv lett.