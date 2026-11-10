A magyarok érdekeit firtatta Latorcai Csaba az önálló gyógyszerhatóság kapcsán – a válasz több kérdést is hagyott maga után
November 1-jén önálló szervezetként kezdte meg működését az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), amely korábban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) részeként működött. A gyógyszerhatóság újbóli önállósításának indokaira, költségeire és várható előnyeire Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője kérdezett rá. Az írásbeli kérdést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez nyújtotta be, a kérdésre a miniszter megbízásából azonban Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára válaszolt.
Latorcai a gyógyszerhatóságról kérdezte a minisztériumot
Írásbeli kérdésében Latorcai Csaba arra volt kíváncsi, mi indokolja a gyógyszerhatóság NNGYK-ból történő kiválását, mekkora költséggel jár az átalakítás, és milyen előnyökkel járhat mindez a magyar emberek számára.
„Az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézet létrehozását az elmúlt évek kedvezőtlen szakmai tapasztalatai indokolták”
– írta válaszában Svéd Tamás.
Az államtitkár közlése szerint a gyógyszerészeti és népegészségügyi feladatok 2023-as összevonása „nem hozta meg a várt eredményeket”, és „a gyógyszerhatósági működés több fontos területen jelentősen romlott”. A válasz szerint közben a gyógyszerhatóság szakértői kapacitása mintegy 40 százalékkal csökkent, miközben a feladatok mennyisége nem mérséklődött.
Különösen látványos a visszaesés az új gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésénél. A 2019-2021 közötti időszakban még 98 százalék felett volt azoknak az új forgalomba hozatali engedélyeknek az aránya, amelyeket határidőben sikerült lezárni. Ez az arány 2025-re 19,84 százalékra esett vissza.
Az államtitkár válasza szerint a gyógyszertári ellenőrzések száma is jelentősen csökkent:
- míg 2022-ben 2425 ellenőrzést végeztek,
- 2025-ben már csak 496-ot.
„Ezek az adatok egyértelműen mutatják, hogy a korábbi szervezeti modell felülvizsgálata indokolt volt” – áll a válaszban.
Újra önálló intézményként működik az OGYI
A szervezeti változás november 1-jén lépett életbe: az Országos Gyógyszerészeti Intézet ismét önálló szervezetként kezdte meg működését. Az NNGYK-ból kiválással létrejött OGYI önálló központi hivatalként működő központi költségvetési szerv lett.
A minisztériumi válasz szerint a gyógyszerhatósági feladatok ellátásához saját szakmai vezetésre, megfelelő szakértői kapacitásra és a speciális európai uniós követelményekhez igazodó működésre van szükség.
Az önállóság célja a gyógyszerengedélyezéssel, a gyógyszerbiztonsággal és a piacfelügyelettel kapcsolatos hatósági feladatok megerősítése. A minisztérium szerint az átalakítás során arra is figyelni kell, hogy elkerüljék a szükségtelen párhuzamosságokat.
Gyorsabb és biztonságosabb gyógyszerellátást várnak
Latorcai egyik legfontosabb kérdése arra vonatkozott, hogy mit nyerhetnek a változásból a magyar betegek. Svéd Tamás válasza szerint az önálló gyógyszerhatóság elsősorban a gyógyszerekhez való hozzáférésben hozhat javulást.
A válasz szerint a megerősített hatóság hatékonyabban láthatja el a gyógyszerellátással, a gyógyszertárak és a forgalmazók ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy az új terápiák és a kedvezőbb árú helyettesítő készítmények mielőbb elérhetővé váljanak.
A minisztérium szerint az önálló szervezet így nem egyszerűen közigazgatási átszervezést jelent, hanem a gyógyszerengedélyezés, a gyógyszerbiztonság és a piacfelügyelet működésének megerősítését is szolgálja.
Konkrét költséget nem közölt a minisztérium
Latorcai Csaba a szervezeti átalakítás költségeire is rákérdezett. A válaszban azonban nem olvasható, mekkora összeget emészt fel az Országos Gyógyszerészeti Intézet önállóvá tétele.
A minisztérium szerint az új intézmény létrehozásának és működtetésének költségeit – az informatikai szétválasztást is beleértve – a tényleges ráfordítások és a jóváhagyott költségvetési adatok alapján kell értékelni. Az átalakítás eredményességét a hatósági eljárások gyorsaságán, az ellenőrzések hatékonyságán és a gyógyszerellátás biztonságának javulásán kívánják mérni.