Nem felszámolásra készül, hanem alaptevékenységének szüneteltetésével próbálja megőrizni a későbbi újraindulás lehetőségét a Silkem Hungary Kft. Az ajkai üzem a kedvezőtlen piaci viszonyok és a megemelkedett gyártási költségek miatt kényszerül a leállásra. A cég „stand by”-ra állítására kinevezett új vezetője beszélt a helyzetről és a várható fejleményekről.

Leáll a Silkem, csoportosan küldik el a dolgozókat/Fotó: Wikipédia

A leállásról a szakszervezeti vezetőkkel is beszéltek

Jolsvai Zoltán ügyvezető igazgató az Ajkai Szónak adott telefoninterjúban hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy a még működő termelés és bevételek mellett, rendezett módon hajtsák végre a leállást, és teljesítsék a dolgozókkal, valamint a beszállítókkal szembeni kötelezettségeiket.

A szakszervezeti vezetőkkel folytatott legutóbbi tárgyalás a menetrend tisztázását szolgálta, nem valamennyi részlet végleges lezárását. Az ügyvezető kifejezetten konstruktívnak nevezte a megbeszélést. Elmondása szerint a szakszervezet is kedvezően értékelte az elmúlt mintegy hat év együttműködését a jelenlegi tulajdonosokkal. A dolgozók sajátjuknak érezték a gyárat; a vezetés bízik abban, hogy a mostani nehéz helyzetben is kölcsönösen elfogadható válaszokat találnak a felvetett kérdésekre.

Az üzem tényleges foglalkoztatotti létszáma az ügyvezető közlése szerint 135 fő, ezért a tervezett változás csoportos létszámleépítés keretében történik. A társaság már tájékoztatta a munkaügyi hatóságot és a szakszervezetet a döntésről. Jolsvai Zoltán kiemelte, hogy a folyamatot a munka törvénykönyvének előírásai szerint kívánják végigvinni, a munkavállalói jogok szem előtt tartásával. A részletes ütemezés kialakítása még folyamatban van, ebbe az érdekképviseletet is bevonják.

Megvan a dátum, mikor indul a leépítés

A leépítés januártól indulhat, de nem egyszerre, egyetlen csoportban küldenék el a dolgozókat. Az ütemezést össze kell hangolni az értékesítéssel, a feldolgozás menetével és az üzem megőrzéséhez szükséges feladatokkal. A termelés az interjú idején még folyik. A vezetés olyan átmenetet szeretne, amelynek végén a gyár nem válik újraindíthatatlan létesítménnyé: csökkentett létszámmal biztosítanák az állagmegóvást és a későbbi működés feltételeinek megőrzését. Arról azonban még nincs végleges információ, hány munkavállaló maradhat.