Hivatalos: leáll a nagy magyar gyár, csoportosan küldik el a dolgozókat – pontosan elmagyarázta a vezetője, miért következett be
Nem felszámolásra készül, hanem alaptevékenységének szüneteltetésével próbálja megőrizni a későbbi újraindulás lehetőségét a Silkem Hungary Kft. Az ajkai üzem a kedvezőtlen piaci viszonyok és a megemelkedett gyártási költségek miatt kényszerül a leállásra. A cég „stand by”-ra állítására kinevezett új vezetője beszélt a helyzetről és a várható fejleményekről.
A leállásról a szakszervezeti vezetőkkel is beszéltek
Jolsvai Zoltán ügyvezető igazgató az Ajkai Szónak adott telefoninterjúban hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy a még működő termelés és bevételek mellett, rendezett módon hajtsák végre a leállást, és teljesítsék a dolgozókkal, valamint a beszállítókkal szembeni kötelezettségeiket.
A szakszervezeti vezetőkkel folytatott legutóbbi tárgyalás a menetrend tisztázását szolgálta, nem valamennyi részlet végleges lezárását. Az ügyvezető kifejezetten konstruktívnak nevezte a megbeszélést. Elmondása szerint a szakszervezet is kedvezően értékelte az elmúlt mintegy hat év együttműködését a jelenlegi tulajdonosokkal. A dolgozók sajátjuknak érezték a gyárat; a vezetés bízik abban, hogy a mostani nehéz helyzetben is kölcsönösen elfogadható válaszokat találnak a felvetett kérdésekre.
Az üzem tényleges foglalkoztatotti létszáma az ügyvezető közlése szerint 135 fő, ezért a tervezett változás csoportos létszámleépítés keretében történik. A társaság már tájékoztatta a munkaügyi hatóságot és a szakszervezetet a döntésről. Jolsvai Zoltán kiemelte, hogy a folyamatot a munka törvénykönyvének előírásai szerint kívánják végigvinni, a munkavállalói jogok szem előtt tartásával. A részletes ütemezés kialakítása még folyamatban van, ebbe az érdekképviseletet is bevonják.
Megvan a dátum, mikor indul a leépítés
A leépítés januártól indulhat, de nem egyszerre, egyetlen csoportban küldenék el a dolgozókat. Az ütemezést össze kell hangolni az értékesítéssel, a feldolgozás menetével és az üzem megőrzéséhez szükséges feladatokkal. A termelés az interjú idején még folyik. A vezetés olyan átmenetet szeretne, amelynek végén a gyár nem válik újraindíthatatlan létesítménnyé: csökkentett létszámmal biztosítanák az állagmegóvást és a későbbi működés feltételeinek megőrzését. Arról azonban még nincs végleges információ, hány munkavállaló maradhat.
A társaság mintegy hat éve működik a korábbi MAL Zrt. f. a. után átvett üzemi háttérrel és dolgozói állománnyal. Az ügyvezető szerint a döntés egy újabb felszámolás megelőzését szolgálja. Nem szeretnék addig fenntartani a működést, amíg a tartalékok elfogynak, és már a dolgozók járandóságaira sem marad pénz. A cég pénzügyi helyzetét egyelőre jónak nevezte, de bizonytalan, meddig tartanak a kedvezőtlen piaci körülmények.
A nehézségek egyik fő okát az energia és az üzemanyagok drágulásában látja. Beszámolója szerint egyes költségelemek a korábbi szint háromszorosára, vagy akár annál magasabbra emelkedtek. Ezzel párhuzamosan a társaság piacain nagy mennyiségben jelentek meg olcsó távol-keleti, köztük kínai termékek. A magas gyártási költség és az alacsony versenytársi ár együtt olyan helyzetet teremtett, amelyben a termelés a vezetés megítélése szerint nem tartható fenn a megszokott módon.
Jolsvai Zoltán szerint a magyarországi ipari áram- és gázárak több európai versenytárshoz képest is hátrányt jelentenek. Úgy látja, lennének piacok, de a hazai költségszint megnehezíti a versenyképes gyártást. Értékelésében a nemzetközi energiapiaci feszültségek mellett
- a hazai energiapolitikának
- és az iparfejlesztési koncepció hiányának is szerepe van a helyzetben.
A szüneteltetésről a tulajdonosok döntöttek; ügyvezetőként az ő feladata a végrehajtás.
A dolgozók elhelyezkedésének segítése is része az egyeztetéseknek. A szlovéniai anyavállalattal működő cégcsoport egyes munkavállalóknak folytatási lehetőséget kínálhat, mások számára környékbeli cégeknél keresnének a képzettségüknek megfelelő munkát.
Felmerült a termékszerkezet átalakításának lehetősége is
Az ajkai gyártás két nagy területet szolgál ki: égéslassító, illetve égésgátló adalékanyagokat készítenek, amelyeket például autóipari szövetekhez használnak, továbbá kerámiaipari féltermékeket és kiegészítő termékeket állítanak elő. Ez utóbbiak felhasználása többek között a vendéglátáshoz és a turizmushoz kapcsolódik. Az ügyvezető szerint mindkét felvevőpiac nehéz időszakot él át Európában. Egy gyors váltás valamely teljesen más, keresettebb termékre nem reális, a meglévő technológia későbbi más irányú hasznosításán azonban gondolkodnak a tulajdonosok.
A Silkem nem adja fel az ajkai üzem jövőjét, de az újraindulás időpontjára és formájára még nincs ígéret. Nem tudható, hogy a jelenlegi profillal, módosított termékszerkezettel vagy más tevékenységgel folytatódhat-e a munka.