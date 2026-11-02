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Véget ért a kavarás a legfőbb ügyész megválasztása körül: bejelentette Magyar Péter a Tisza Párt döntését – ez a sorsa Baka András jelöltjének

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Fontos döntést hozott hétfői ülésén a Tisza Párt parlamenti frakciója. Magyar Péter bejelentése alapján eldőlt, hogy a kormánypárti képviselők támogatják Baka András köztársasági elnök újabb legfőbb ügyész-jelöltjét. A parlament kedden szavazhat a tisztség betöltéséről.
VG
2026.11.02, 11:30
Frissítve: 2026.11.02, 11:31
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A Tisza-frakció támogatja, hogy megválasszák Fejes Pétert, mint legfőbb ügyészt – jelentette be hétfőn Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Hungarian National Assembly Elects The New President Of Hungary Magyar Péter Baka András legfőbb ügyész
Magyar Péter és Baka András: megszületett a döntés a legfőbb ügyész személyéről / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő közlése szerint a képviselőcsoport november 2-i ülésén megtárgyalta Baka András köztársasági elnök jelölését, és úgy döntött, hogy a keddi parlamenti szavazáson támogatja Fejes Péter megválasztását. A döntés azért is jelentős, mert az államfő korábbi jelöltjét a parlament elutasította. Fejes Péter megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

Korábban komoly vita alakult ki Baka András első legfőbb ügyész-jelöltje körül

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az Országgyűlés szeptember végén elutasította Baka András első legfőbbügyész-jelöltjét, Szathmáry Zoltánt. A köztársasági elnök ezt követően hangsúlyozta, hogy elfogadja és tiszteletben tartja a parlament döntését, ugyanakkor visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a Polt Péter nevével fémjelzett ügyészségi rendszer átmentésére törekedett volna. Az államfő szerint az ügyészség megújításához nem elegendő a vezető személyének megváltoztatása, a szervezet működését érintő átalakításokra is szükség van.

Fejes Péter lett az államfő második jelöltje

Baka András október 12-én jelentette be, hogy Fejes Pétert javasolja a legfőbb ügyészi tisztségre. A jogász negyven évet töltött az ügyészségi szervezetben, korábban a Vas megyei főügyészség büntetőjogi főügyészhelyetteseként is dolgozott. Pályafutása során fellebbviteli ügyészi és szóvivői feladatokat is ellátott, emellett tudományos és oktatói tevékenységet folytat. Az államfő a jelölés bejelentésekor Fejes szakmai tapasztalatát és vezetői múltját emelte ki, és alkalmasnak nevezte az ügyészség megújítására.

A Tisza-frakció múlt csütörtökön még arról tájékoztatta a sajtót, hogy nem döntött Fejes Péter támogatásáról. A hétfői bejelentéssel azonban egyértelművé vált a kormánypárti képviselőcsoport álláspontja. Az Országgyűlés november 3-án, kedden dönthet arról, hogy Fejes Péter töltheti-e be a legfőbb ügyészi tisztséget.

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köztársasági elnök
Baka András
legfőbb ügyész

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