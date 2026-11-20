A Magyar Honvédség néhány Leopard 2 harckocsija Lengyelországba utazott, hogy részt vegyen a V4 tagállamok „Gallant Cheetah 26” elnevezésű gyakorlatán. A Panczelosok szakportál szerint az átcsoportosítás feltűnés nélkül zajlott, a szerkesztőség pedig csak az érkezést követően szerzett tudomást a hírről.

Megérkeztek Lengyelországba a magyar Leopardok / Fotó: 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

A vasúti berakodást az MH 25. Klapka György Páncélosdandár, vitéz Tarczay Ervin 11. Harckocsizászlóalj kijelölt állománya végezte, a járműveket ezt követően pedig a 10. Páncélos Lovasdandárhoz szállították.

Nemrégiben vált teljessé a Leopard 2-flotta

Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábbi honvédelmi miniszter tavaly decemberben jelentette be, hogy megérkezett az utolsó Leopard 2-es is, ezzel pedig teljessé vált a modern, 44 darabos harckocsiflotta. A politikus azt is közölte, hogy

Magyarország 2014-ben vállalta, hogy a GDP 2 százalékát védelemre fogja fordítani.

Ezt egy évvel az ígért 2024-es dátum előtt érte el az ország, és azóta is tartja. A legújabb cél már a 3,5 százalék, amit a NATO-tagállamok a 2025-ös hágai csúcstalálkozón vállaltak. Ezt a célt 2035-ig kell teljesíteni.

A Honvédség a nyár folyamán a Leopard 2A7HU harckocsikra szerelhető, 360 fokos védelmet biztosító kiegészítő páncélzatot tesztelt, amit kifejezetten a helységharc eredményesebb megvívására fejlesztettek ki. A toronynál a hátsó tárolódoboz vonaláig, a páncéltesten a motortérig nem robbanó reaktív páncélzat, azokon túl pedig lemezrácsozat alkotja a kiegészítő védelmet. A fejlesztés elsősorban a kumulatív fejjel szerelt páncéltörő rakéták ellen véd leginkább: a lemezrács dolga, hogy a kumulatív sugár képzéséért felelős kúpot rongálja, és az esetlegesen kialakuló kumulatív sugarat eltérítse. A beszámolók szerint a tatai Tankosok rövid torony- és futáspróbát végeztek, ami eredményesen zárult.

A magyar Leopard 2

A Magyar Honvédség összesen 56 német gyártmányú Leopard 2 harckocsival rendelkezik, amelyek a tatai MH Klapka György Páncélosdandárnál szolgálnak. A 12 darab Leopard 2A4HU harckocsi 2020 júliusa és decembere között érkezett Magyarországra, elsősorban kiképzési célokra. A korszerűbb, 44 darab Leopard 2A7HU változat szállítása 2023 decemberében kezdődött, az utolsó példányt pedig 2025 decemberében adták át.

A Leopard 2A7HU a világ egyik legkorszerűbb harckocsijának számít.

A mintegy 70 tonnás, négyfős személyzettel működő járművet 1500 lóerős dízelmotor hajtja, amellyel akár 70 kilométer/órás sebességre is képes. Fő fegyverzete egy 120 milliméteres Rheinmetall L55A1 harckocsiágyú, amelynek hatásos lőtávolsága a megfelelő lőszerekkel akár öt kilométer is lehet. A harckocsi korszerű tűzvezető rendszerrel, megerősített páncélvédelemmel és fejlett elektronikai berendezésekkel rendelkezik.