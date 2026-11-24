A Lidl Magyarország üdvözli az árrésstop kivezetését – ezzel kezdődik az itthon piacvezető kiskereskedelmi lánc közleménye. A Lild megszólalásának apropója, hogy kedden délelőtt az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás.

Elmondt a Lidl Magyarország, milyen árak lesznek a boltokban az árrésstop kivezetése után / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a 2025 márciusában bevezetett árrésstop az érintett élelmiszereknél 10, a drogériai termékeknél pedig 15 százalékban maximálta a kereskedők árrését.

A szociális intézkedés alkalmazását még az Orbán-kormány hajtotta végre, amikor az infláció jelentős terhet rótt a háztartásokra. Az eredeti szabályozás 30 alapvető élelmiszer-kategóriát érintett, köztük egyebek mellett

a tejet és tejtermékeket,

tojást,

húsokat és húskészítményeket,

lisztet,

cukrot,

étolajat,

kenyeret,

burgonyát

és rizst.

A szabályozást később több alkalommal kibővítették, 2025 májusában aztán az árrésstopot a drogériai termékekre is kiterjesztették. Az intézkedés így már nem csupán az élelmiszerárak alakulására volt hatással, hanem a háztartások számára fontos egyéb termékek, például egyes tisztálkodási és háztartási cikkek árképzését is érintette.

Ennek tehát mostantól vége. Pontosabban a szabályozás a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon szűnik meg, vagyis már az idei év végén visszatérhet a szabadabb árképzés.

Elmondt a Lidl Magyarország, milyen árak lesznek a boltokban az árrésstop kivezetése után

Ezekre a fejleményekre reagált most a Lidl Magyarország. Alapvetően azt hangsúlyozta, hogy üdvözli és fontos lépésnek tartja az Országgyűlés döntését az árrésstop megszüntetéséről. Felhívták rá a figyelmet, hogy "az áruházlánc mindig a vásárlóit szem előtt tartva alakítja polci árait, ezért az intézkedés megszüntetése nem okoz érdemi változást a mindennapokban".

Elsősorban azért nem, mert a Lidl ugyanis az árrésstop kivezetése mellett az általa megjelölt termékek esetében megtartja az alacsony árakat.

Majd érdemes lesz figyelni, mennyire teljesül az ígéret. Mint kiderült, (a könnyebb tájékozódás érdekében) az árrésstop eltörlését követően az üzletekben a "Továbbra is alacsony áron!" jelölés segíti a vásárlókat azoknak a termékeknek az esetében, ahol a korábbi árrésstoppos termék ára nem változott. Ebből a megjegyzésből viszont az is következik, hogy nem minden árrésstopos termék ára marad alacsony, és bizonyos esetekben drágulásra kell számítani.