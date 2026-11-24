Közleményt adott ki a Lidl Magyarország, mi fog történni a boltokban az árrésstop kivezetése után: ilyen árakra számíthatnak a vásárlók
A Lidl Magyarország üdvözli az árrésstop kivezetését – ezzel kezdődik az itthon piacvezető kiskereskedelmi lánc közleménye. A Lild megszólalásának apropója, hogy kedden délelőtt az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a 2025 márciusában bevezetett árrésstop az érintett élelmiszereknél 10, a drogériai termékeknél pedig 15 százalékban maximálta a kereskedők árrését.
A szociális intézkedés alkalmazását még az Orbán-kormány hajtotta végre, amikor az infláció jelentős terhet rótt a háztartásokra. Az eredeti szabályozás 30 alapvető élelmiszer-kategóriát érintett, köztük egyebek mellett
- a tejet és tejtermékeket,
- tojást,
- húsokat és húskészítményeket,
- lisztet,
- cukrot,
- étolajat,
- kenyeret,
- burgonyát
- és rizst.
A szabályozást később több alkalommal kibővítették, 2025 májusában aztán az árrésstopot a drogériai termékekre is kiterjesztették. Az intézkedés így már nem csupán az élelmiszerárak alakulására volt hatással, hanem a háztartások számára fontos egyéb termékek, például egyes tisztálkodási és háztartási cikkek árképzését is érintette.
Ennek tehát mostantól vége. Pontosabban a szabályozás a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon szűnik meg, vagyis már az idei év végén visszatérhet a szabadabb árképzés.
Elmondt a Lidl Magyarország, milyen árak lesznek a boltokban az árrésstop kivezetése után
Ezekre a fejleményekre reagált most a Lidl Magyarország. Alapvetően azt hangsúlyozta, hogy üdvözli és fontos lépésnek tartja az Országgyűlés döntését az árrésstop megszüntetéséről. Felhívták rá a figyelmet, hogy "az áruházlánc mindig a vásárlóit szem előtt tartva alakítja polci árait, ezért az intézkedés megszüntetése nem okoz érdemi változást a mindennapokban".
Elsősorban azért nem, mert a Lidl ugyanis az árrésstop kivezetése mellett az általa megjelölt termékek esetében megtartja az alacsony árakat.
Majd érdemes lesz figyelni, mennyire teljesül az ígéret. Mint kiderült, (a könnyebb tájékozódás érdekében) az árrésstop eltörlését követően az üzletekben a "Továbbra is alacsony áron!" jelölés segíti a vásárlókat azoknak a termékeknek az esetében, ahol a korábbi árrésstoppos termék ára nem változott. Ebből a megjegyzésből viszont az is következik, hogy nem minden árrésstopos termék ára marad alacsony, és bizonyos esetekben drágulásra kell számítani.
Mindenesetre a Lidl azt állítja, hogy a szabályozás kivezetésével az FMCG piac működése visszatér a megszokott, piaci alapú mederbe, ami a fogyasztói igényeknek megfelelő, és nem a jogszabályok által meghatározott akciókhoz vezethet. Azt is hozzátették, hogy a vállalat felkészülten várja a piaci környezet változását, és továbbra is alacsony árakkal áll a vásárlók rendelkezésére, akik a mindennapi bevásárlások során nyugodtan és kiszámíthatóan tervezhetnek.
A Lidl végezetül azt is szóba hozta, hogy az árrésstop megszüntetése továbbá új lendületet is ad az ellátási láncnak, így a Lidl Magyarország és hazai beszállítói partnerei megvalósíthatják az elmúlt időszakban elhalasztott fejlesztéseket, innovációkat és új termékbevezetéseket.
A Fidesz szerint a Tisza a multikat védi
A védett üzemanyagár után a Tisza – Brüsszel elvárására – az időseket és a családokat védő árrésstopot is megszünteti. Újra drágulás indulhat a boltokban – reagált a Fidesz parlamenti frakciója a fejleményre.
Az ellenzéki párt szerint a multicégek haszna nő, míg a magyar családok egyre többet fizethetnek. A magyarok pénze így külföldre vándorol. "A drágulás jövőre még magasabb lehet. Az átverés költségvetésében 2027-ben a cégeket és vállalkozásokat terhelő adóemelések és új adók meg fognak jelenni az árakban. Azaz a magyar családok nemcsak az inflációt, az árréstop kivezetését, de a tiszás adóemeléseket és új adókat is meg fogják fizetni" – értékeltek.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) azonban nagyon másképp látja a kérdsét. Szerinte fontos és régóta várt döntésnek az árrésstop kivezetése, amivel a végső soron a vásárló nyer: az intézkedés a vásárlókat szolgáló még erősebb piaci verseny helyreállítása felé vezet.