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Nem titok többé, itt vannak a Lidl fizetései Magyarországon: ennyit keres a bolti dolgozó, a vezető a dupláját viszi haza – a pénz mellé béren kívüli juttatás is jár

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Komoly összegeket fordít dolgozói megtartására az egyik legnagyobb magyarországi áruházlánc, amely az idei évben is emelte a béreket. A kereskedelmi szektorban egyre élesebb a verseny a munkavállalókért, a vállalat pedig a juttatási rendszerével is igyekszik vonzóbbá tenni az állásokat. A nyilvánosságra került adatokból az is látszik, mekkora különbség lehet egy Lidl bolti alkalmazott és egy üzletvezető jövedelme között.
VG
2026.11.09, 21:49
Frissítve: 2026.11.09, 21:50
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Bruttó 599 ezer forintos kezdő jövedelemmel számolhatnak a Lidl Magyarország teljes munkaidőben foglalkoztatott bolti dolgozói, ha a munkabér mellett a pótlékokat és a Lidl-kártyán biztosított juttatást is figyelembe vesszük. A diszkontlánc fizetéseiről a Hóvége számolt be, amely a vállalat 2026-os béradatait ismertette. A keresetek ugyanakkor jelentősen eltérhetnek attól függően, hogy valaki milyen munkakörben dolgozik, és mennyi tapasztalattal rendelkezik.

Lidl
Kiderültek a Lidl fizetései Magyarországon / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Lidl Magyarország az idei gazdasági évben összesen 103 milliárd forintot fordít bérköltségekre . A vállalat több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon, így a béremelések és a juttatások alakulása a hazai kiskereskedelmi munkaerőpiac szempontjából is jelentős.

Ennyit keresnek a Lidl dolgozói 2026-ban

A nyolcórás munkarendben dolgozó bolti alkalmazottak bruttó kezdő jövedelme 599 ezer forint, amely a pótlékokat és a Lidl-kártyát is tartalmazza. Ez azért fontos, mert az összeg nem kizárólag az alapbért jelenti, vagyis

  • a tényleges munkabér
  • és az egyéb juttatások

között különbséget kell tenni. A Lidl azonos munkakörökben országosan egységes bérszinteket alkalmaz, így a dolgozók fizetését nem az határozza meg, hogy Budapesten vagy egy vidéki üzletben dolgoznak.

A vezetői pozíciókban ennél lényegesen magasabb összegekkel lehet számolni. Egy tapasztalt üzletvezető bruttó havi jövedelme akár az 1 millió 349 ezer forintot is elérheti. Ez több mint kétszerese a bolti dolgozók induló jövedelmének, ugyanakkor az üzletvezetők feladatai is jóval összetettebbek: az áruház működtetése mellett a munkatársak irányításáért, a készletgazdálkodásért és az üzleti eredményekért is felelősek.

Nemcsak a fizetéssel próbálja megtartani a dolgozókat a Lidl

A diszkontlánc a munkabéren felül különböző juttatásokat is biztosít alkalmazottainak. Ezek közé tartozik a Lidl-kártya, amelyet a munkavállalók vásárlásra használhatnak fel, valamint a munkakörtől és a foglalkoztatás feltételeitől függően további támogatások és kedvezmények is elérhetők. A vállalat számára különösen fontos a dolgozók megtartása, hiszen az élelmiszer-kiskereskedelemben a munkaerőhiány és a fluktuáció továbbra is komoly kihívást jelenthet.

A Lidl bérpolitikájának egyik meghatározó eleme az országosan egységes bérezés. Ez a kisebb településeken dolgozók számára különösen kedvező lehet, mivel ugyanabban a munkakörben a fővárosi alkalmazottakkal megegyező bérszintre számíthatnak. A 103 milliárd forintos éves bérköltség ugyanakkor azt is jelzi, hogy a munkaerő finanszírozása mekkora tételt jelent a kereskedelmi vállalatok működésében.

Mennyit jelent ez nettóban?

A bruttó 599 ezer forintos jövedelem kedvezmények nélkül, kizárólag a szokásos 15 százalékos személyi jövedelemadóval és 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékkal számolva mintegy 398 ezer forint nettónak felelne meg. Fontos azonban, hogy a Lidl által közölt összeg a Lidl-kártyán biztosított juttatást is tartalmazza, ezért a dolgozók ténylegesen kézhez kapott nettó munkabére ettől eltérhet.

Az 1 millió 349 ezer forintos bruttó vezetői jövedelem ugyanezzel az egyszerűsített számítással mintegy 897 ezer forint nettónak felelne meg. A tényleges összeg itt is függhet a jövedelem összetételétől és az egyéni adókedvezményektől. A Lidl fizetési adatai mindenesetre jól mutatják, hogy a nagy élelmiszerláncoknál a bolti munkakörökben is jelentős jövedelem érhető el, a vezetői pozíciókban pedig már a magyarországi átlagkeresetet számottevően meghaladó összegekkel lehet számolni.

 

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