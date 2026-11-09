Nem titok többé, itt vannak a Lidl fizetései Magyarországon: ennyit keres a bolti dolgozó, a vezető a dupláját viszi haza – a pénz mellé béren kívüli juttatás is jár

Bruttó 599 ezer forintos kezdő jövedelemmel számolhatnak a Lidl Magyarország teljes munkaidőben foglalkoztatott bolti dolgozói, ha a munkabér mellett a pótlékokat és a Lidl-kártyán biztosított juttatást is figyelembe vesszük. A diszkontlánc fizetéseiről a Hóvége számolt be, amely a vállalat 2026-os béradatait ismertette. A keresetek ugyanakkor jelentősen eltérhetnek attól függően, hogy valaki milyen munkakörben dolgozik, és mennyi tapasztalattal rendelkezik.

Kiderültek a Lidl fizetései Magyarországon / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Lidl Magyarország az idei gazdasági évben összesen 103 milliárd forintot fordít bérköltségekre . A vállalat több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon, így a béremelések és a juttatások alakulása a hazai kiskereskedelmi munkaerőpiac szempontjából is jelentős.

Ennyit keresnek a Lidl dolgozói 2026-ban

A nyolcórás munkarendben dolgozó bolti alkalmazottak bruttó kezdő jövedelme 599 ezer forint, amely a pótlékokat és a Lidl-kártyát is tartalmazza. Ez azért fontos, mert az összeg nem kizárólag az alapbért jelenti, vagyis

a tényleges munkabér

és az egyéb juttatások

között különbséget kell tenni. A Lidl azonos munkakörökben országosan egységes bérszinteket alkalmaz, így a dolgozók fizetését nem az határozza meg, hogy Budapesten vagy egy vidéki üzletben dolgoznak.

A vezetői pozíciókban ennél lényegesen magasabb összegekkel lehet számolni. Egy tapasztalt üzletvezető bruttó havi jövedelme akár az 1 millió 349 ezer forintot is elérheti. Ez több mint kétszerese a bolti dolgozók induló jövedelmének, ugyanakkor az üzletvezetők feladatai is jóval összetettebbek: az áruház működtetése mellett a munkatársak irányításáért, a készletgazdálkodásért és az üzleti eredményekért is felelősek.

Nemcsak a fizetéssel próbálja megtartani a dolgozókat a Lidl

A diszkontlánc a munkabéren felül különböző juttatásokat is biztosít alkalmazottainak. Ezek közé tartozik a Lidl-kártya, amelyet a munkavállalók vásárlásra használhatnak fel, valamint a munkakörtől és a foglalkoztatás feltételeitől függően további támogatások és kedvezmények is elérhetők. A vállalat számára különösen fontos a dolgozók megtartása, hiszen az élelmiszer-kiskereskedelemben a munkaerőhiány és a fluktuáció továbbra is komoly kihívást jelenthet.