Történelmi rekord dőlt meg: több mint hárommilliárd forintot fizettek egyetlen luxusóráért

Minden idők legnagyobb bevételét hozó óraárverését rendezte meg a Phillips aukciósház Genfben november 7-én és 8-án. A kétnapos eseményen összesen 36,4 milliárd forintért, vagyis 112,3 millió dollárért cseréltek gazdát a különleges időmérők. Ez volt az első alkalom, hogy egy élő óraárverés bevétele átlépte a 100 millió dolláros határt – számolt be a Robb Report.

Elképesztő rekord dőlt meg: több mint hárommilliárd forintot fizettek egyetlen luxusóráért

A The Geneva Watch Auction: XXIV elnevezésű árverésen 217 órát kínáltak eladásra, és valamennyi gazdára talált. A licitálásban 69 országból 2121 regisztrált érdeklődő vett részt, személyesen, telefonon vagy az interneten keresztül. A rendezvényen összesen 24 világrekord született, 17 időmérő pedig 397 millió forintnál, vagyis egymillió svájci franknál is magasabb áron kelt el. Az átlagos eladási ár meghaladta a 162 millió forintot, ami jól mutatja, milyen rendkívüli értéket képviselnek a legkeresettebb gyűjtői darabok.

Egyetlen óráért több mint hárommilliárd forintot fizettek

Az aukció egyik legnagyobb szenzációját az F.P. Journe Chronomètre à Résonance „Régence” nevű, platina tokos karóra jelentette, amelyért 3,44 milliárd forintnak megfelelő 8,68 millió svájci frankot fizettek. A különleges időmérő egyedi, kézzel gravírozott, rózsaarany számlapjával emelkedik ki a gyűjtői darabok közül. A márka órái iránti keresletet jelzi, hogy az árverésen szereplő 13 F.P. Journe-modell összesen közel 12,6 milliárd forint bevételt hozott.

A Cartier is történelmi eredményt ért el: a Portico Mystery Clock No. 4 elnevezésű különleges asztali óra 1,91 milliárd forintnak megfelelő 4,82 millió svájci frankért kelt el. Ez új aukciós világrekordot jelentett a márka számára. A hagyományos luxusórák között is hatalmas összegek mozogtak. Egy ritka, acéltokos Patek Philippe Ref. 1436 kronográfért több mint 2,47 milliárd forintot fizettek, míg egy Rolex Ref. 6062 „Stelline” közel 925 millió forintért talált gazdára.

Már a műkincsekkel versenyeznek a luxusórák

A mostani rekord különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Phillips mindössze fél évvel korábban, májusban már történelmi eredményt ért el egy másik genfi árverésen. Akkor 31,2 milliárd forintnak megfelelő 96,3 millió dollárért értékesítettek órákat, vagyis a novemberi esemény ezt az eredményt is jelentősen felülmúlta. Az árverés egyúttal a luxuspiac átalakulására is rávilágít. A legkülönlegesebb órák már nem pusztán használati tárgyak vagy státuszszimbólumok, hanem rendkívül értékes gyűjtői eszközök, amelyekért a világ leggazdagabb vásárlói versenyeznek.