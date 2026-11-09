Óriási változás jön a magyar magánkórházakban: új hatóság veheti górcső alá az orvosokat és a klinikákat – akár bezárások is jöhetnek a magánegészségügyben

A magyar magánegészségügy előtt álló legfontosabb kérdéseket járta körül a Magánegészségügyi Summit, amely a szektor vezetőit, döntéshozóit és szakértőit ültette egy asztalhoz november elején. A budapesti Magyar Tudományos Akadémián megrendezett szakmai esemény igazi csúcstalálkozó volt, amely középpontjában a minőség, a fenntarthatóság, a szakemberhiány, a szabályozás és a technológiai átalakulás kérdése állt.

Merre tart a magyar magánegészségügy?/Fotó: khunkornStudio

A konferencián elhangzott előadások azt érzékeltették, hogy a hazai magánegészségügy új szakaszba lépett. A korábbi gyors piacbővülés mellett egyre fontosabbá válik, hogy a szolgáltatók miként tudnak hosszú távon is versenyképesek, szakmailag hitelesek és a betegek számára megbízhatóak maradni. A rendezvényen több mint 200 döntéshozó és több mint 30 szakértő vett részt, a program pedig tíznél is több, a szektort meghatározó témát érintett.

Versenyelőnyök a magánegészségügyben

A nap egyik első és meghatározó beszélgetése azt a kérdést járta körül, hogy mi jelentheti a következő években a valódi versenyelőnyt a magánegészségügyben. A kerekasztal résztvevői a technológiai innováció, a szakmai minőség és a betegélmény szerepét emelték ki.

A beszélgetés alapján egy fontos piaci változás húzódik meg: miközben korábban önmagában a kapacitásbővítés és a növekedés is komoly előnyt jelenthetett, ma már egyre összetettebbé válik a verseny. A páciensek elvárásai nőnek, a szolgáltatók pedig egyre inkább olyan rendszerekben gondolkodnak, amelyekben a szakmai színvonal mellett az ügyfélélmény és a technológiai háttér is meghatározó.

Lancz Róbert, a Doktor24 elnök-tulajdonosa elmondta, hogy a Doktor24-nél jelentősen nőtt a betegforgalom az előző évhez képest. A járóbeteg-ellátásban 17-18 százalékos növekedést tapasztaltak, ami az üzleti modelljüknek is köszönhető. A vállalat dinamikusan fejlődik, és a lakossági forgalom is növekedett. Tapasztalataik szerint Budapesten dinamikusabb a forgalom növekedése, mint vidéken.

Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója szerint a Dr. Rose esetében elsősorban a magánszemélyek, vagyis a lakossági ügyfelek vannak fókuszban, nem pedig a vállalati ügyfelek. Úgy látja, hogy a magánegészségügyi piac egyre nehezebb és összetettebb, hiszen számos új szereplő jelent meg. A nagy szolgáltatók ugyanakkor sok esetben a megfelelő és kiszámítható szabályozási környezetre várnak. Papik Kornél hangsúlyozta: egy hatékony állami egészségügyi rendszer mellett is szükség van magánegészségügyre. A magánszektor ugyanis bizonyos terheket levesz az állami egészségügyről, és ezáltal hozzájárulhat az egész rendszer működőképességéhez.