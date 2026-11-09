Óriási változás jön a magyar magánkórházakban: új hatóság veheti górcső alá az orvosokat és a klinikákat – akár bezárások is jöhetnek a magánegészségügyben
A magyar magánegészségügy előtt álló legfontosabb kérdéseket járta körül a Magánegészségügyi Summit, amely a szektor vezetőit, döntéshozóit és szakértőit ültette egy asztalhoz november elején. A budapesti Magyar Tudományos Akadémián megrendezett szakmai esemény igazi csúcstalálkozó volt, amely középpontjában a minőség, a fenntarthatóság, a szakemberhiány, a szabályozás és a technológiai átalakulás kérdése állt.
A konferencián elhangzott előadások azt érzékeltették, hogy a hazai magánegészségügy új szakaszba lépett. A korábbi gyors piacbővülés mellett egyre fontosabbá válik, hogy a szolgáltatók miként tudnak hosszú távon is versenyképesek, szakmailag hitelesek és a betegek számára megbízhatóak maradni. A rendezvényen több mint 200 döntéshozó és több mint 30 szakértő vett részt, a program pedig tíznél is több, a szektort meghatározó témát érintett.
Versenyelőnyök a magánegészségügyben
A nap egyik első és meghatározó beszélgetése azt a kérdést járta körül, hogy mi jelentheti a következő években a valódi versenyelőnyt a magánegészségügyben. A kerekasztal résztvevői a technológiai innováció, a szakmai minőség és a betegélmény szerepét emelték ki.
A beszélgetés alapján egy fontos piaci változás húzódik meg: miközben korábban önmagában a kapacitásbővítés és a növekedés is komoly előnyt jelenthetett, ma már egyre összetettebbé válik a verseny. A páciensek elvárásai nőnek, a szolgáltatók pedig egyre inkább olyan rendszerekben gondolkodnak, amelyekben a szakmai színvonal mellett az ügyfélélmény és a technológiai háttér is meghatározó.
Lancz Róbert, a Doktor24 elnök-tulajdonosa elmondta, hogy a Doktor24-nél jelentősen nőtt a betegforgalom az előző évhez képest. A járóbeteg-ellátásban 17-18 százalékos növekedést tapasztaltak, ami az üzleti modelljüknek is köszönhető. A vállalat dinamikusan fejlődik, és a lakossági forgalom is növekedett. Tapasztalataik szerint Budapesten dinamikusabb a forgalom növekedése, mint vidéken.
Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója szerint a Dr. Rose esetében elsősorban a magánszemélyek, vagyis a lakossági ügyfelek vannak fókuszban, nem pedig a vállalati ügyfelek. Úgy látja, hogy a magánegészségügyi piac egyre nehezebb és összetettebb, hiszen számos új szereplő jelent meg. A nagy szolgáltatók ugyanakkor sok esetben a megfelelő és kiszámítható szabályozási környezetre várnak. Papik Kornél hangsúlyozta: egy hatékony állami egészségügyi rendszer mellett is szükség van magánegészségügyre. A magánszektor ugyanis bizonyos terheket levesz az állami egészségügyről, és ezáltal hozzájárulhat az egész rendszer működőképességéhez.
Hartman Gábor, a Duna Medical Center orvosigazgatója szerint náluk a betegforgalmi számok nem növekedtek jelentősen, ugyanakkor nem is csökkentek. Elindították a szülészeti szolgáltatást, amely nagyon jó eredményeket produkál. Álláspontja szerint Magyarországon valójában egy egészségügyi piac van, amelynek két nagy szektora
- az állami
- és a magánegészségügy.
A magánegészségügyi piac ugyanakkor bizonyos szempontból torz, hiszen a szolgáltatók egymással versengenek.
Magyarországon mintegy 48 ezer magánegészségügyi szolgáltató működik, amelyeknek a minőségi ellenőrzése rendkívül nehéz feladat. Az állami és a magánegészségügy helyzetét ezért Dávid és Góliát küzdelméhez hasonlította. Elmondta azt is, hogy a protézisműtétek mintegy 18 százalékát már a magánegészségügyben végzik.
Több transzparenciát vár a piac
Külön blokk foglalkozott a bizalom, a transzparencia és a szabályozás kérdésével. A magánegészségügyben egyre nagyobb szerepet kapnak a hiteles, összehasonlítható információk, miközben a betegek is tudatosabban választanak szolgáltatót. A szakmai diskurzus egyik fontos kérdése így az lett, hogy a minőségi mutatók, a betegbiztonsági adatok és a szolgáltatók működésének átláthatósága miként válhat a jövőben a verseny részévé. A transzparencia ebben a megközelítésben nem csupán szabályozási követelmény, hanem a betegbizalom egyik alapja is lehet.
A beszélgetés során elhangzott, hogy kormányzati szándék az Egészségügyi Minőségbiztosítási Hatóság létrehozása. A tervek szerint a hivatal brit mintára épülne, és 2027. január 1-jétől kezdhetné meg működését.
Novák Katalin, az Aranyklinika képviselője üdvözölte az új hivatal létrehozását. Véleménye szerint szükség van egy egységes felügyeleti szervre, amely egyaránt kiterjed az állami és a magánegészségügyi szereplőkre. Kívánatos cél a nagyobb transzparencia, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a rendszer bevezetésekor ne azonnal a szankcionálás legyen az elsődleges eszköz. Reményét fejezte ki, hogy az új szabályozás nem vezet majd indokolatlan vagy felesleges adminisztratív terhek bevezetéséhez.
Moravcsik Bence Balázs, ortopéd és traumatológus szakorvos, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika képviselője szerint a magánegészségügyi szolgáltatók számára kiemelten fontos a láthatóság és a transzparencia. Az új hivatal megjelenésével kapcsolatban elsősorban szerinte az lesz érdekes, hogy milyen mérőszámok alapján értékelik majd az egyes szolgáltatókat. Fontos kérdés továbbá, hogy ki számít majd transzparensnek, és pontosan milyen szempontok alapján minősíti a szolgáltatókat a hivatal – hangsúlyozta.
Mózer Attila, a Szent Magdolna Magánkórház ügyvezetője és tulajdonosa elmondta, hogy volt lehetősége a minisztériummal együtt részt venni a hivatallal kapcsolatos egyeztetéseken. Elmondása szerint a hivatal működése szektorsemleges lesz. Az állami szektorban összetettebb feladatokat kell majd ellátnia, míg a magánszektorban elsősorban az egyértelmű működési rend és szabályrendszer felállítása lesz az egyik legfontosabb elvárás.
Potyó Krisztián, az RMC Clinics igazgatója, ügyvezetője szerint egy magánegészségügyi intézmény sem működhet megfelelő szabályrendszer nélkül. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy pontosan milyen szerepet kap majd az új hatóság: olyan szervezet lesz-e, amely elsősorban bezárással és szankcionálással él, vagy inkább egy olyan hivatal, amely minősít, ellenőriz és egyértelmű szakmai kereteket határoz meg a szolgáltatók számára.
Az orvos már nemcsak a rendelőben kommunikál
A digitális jelenlét szintén kiemelt témaként jelent meg. Az online térben a páciens gyakran már azelőtt találkozik egy orvossal vagy klinikával, hogy időpontot foglalna. Emiatt a szakmai kommunikáció minősége közvetlenül hatással lehet a bizalom kialakulására.
A résztvevők a hiteles és közérthető orvosi kommunikáció mellett a tévhitek elleni fellépésről és arról is beszéltek, hogyan lehet úgy jelen lenni a digitális térben, hogy közben a szakmai hitelesség ne sérüljön. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az egészségügyi információk mennyisége soha nem látott mértékben nő, miközben a páciensek számára egyre nehezebb eldönteni, melyik információ megbízható.
Két rendszer, egy beteg
A konferencia egyik központi kérdése volt az állami- és magánegészségügy együttélése is. A két rendszer közötti határok a betegek és a szakemberek szintjén is egyre összetettebbek: sok orvos és szakdolgozó párhuzamosan van jelen mindkét oldalon, miközben a betegek is mozognak a köz- és a magánellátás között.
A kerekasztal-beszélgetés azt vizsgálta, milyen szabályozási és működési modell teremthet átláthatóbb és biztonságosabb együttélést. A szakértők szerint a magánegészségügy további növekedése várhatóan nem függetleníthető az állami ellátórendszer működésétől.