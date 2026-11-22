A magyar áramtőzsde, a HUPX másnapi piacán 19,6 százalékkal emelkedett a napi átlagár az előző szállítási naphoz képest. A SEE Energy News regionális piaci összesítése szerint Németországban ennél jóval nagyobb, 53,7 százalékos volt a drágulás, így ott 224,83 euróba került egy megawattóra. A magyar ár ezzel 8,94 euróval haladta meg a németet. A két piac úgy került közelebb egymáshoz, hogy közben mindkettőn drágult a villamos energia.

A magyar áramtőzsdén 233,77 euróra emelkedett a megawattóránkénti átlagár a november 19-i szállításra Fotó: Fehér Gábor

Ausztriától Horvátországig szinte ugyanannyiba került az áram

A Balancing Energy tőzsdei összesítése szerint Ausztriában 234,27, Szlovéniában 233,68, Horvátországban pedig 231,48 euró volt a megawattóránkénti ár. A magyar árral együtt ez a négy piac három eurón belül maradt. Délkelet felé már nagyobb volt az eltérés. Romániában 216,13, Bulgáriában 195,70, Szerbiában pedig 166,42 euróba került egy megawattóra ugyanerre a szállítási napra.

A Balancing Energy piaci elemzése a közép-európai széltermelés gyengülését és a gázár emelkedését is a drágulás tényezői közé sorolta. Az elemzés szerint az esti órákban Magyarországon, Romániában és Görögországban a gázerőművek határozták meg a tőzsdei árat. Így a földgáz drágulása az esti áramárakban is megjelenhetett. South East Europe

Októberben a határon akadt el az olcsóbb német áram

A Világgazdaság októberi elemzése arra mutatott rá, hogy a bőséges német nap- és széltermelés lenyomhatja a német tőzsdei árat, miközben a határkeresztező vezetékek szűk kapacitása miatt az olcsóbb áram csak korlátozottan jut el Magyarországra. Az akkori árkülönbséget a cseh–szlovák határon és a szlovák hálózaton belüli szűkület is növelte. A november 19-i árak azt mutatják, milyen gyorsan változhat a magyar felár akkor is, amikor a hazai áram közben drágul.