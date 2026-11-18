A magyar autópályák külföldieknek történő átjátszásával vádolta meg Orbán Viktor volt kormányfő titkársága a kormányt szerdai közleményében. A titkárság arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés előtt a Facebook-oldalára feltöltött videóban „az orbáni korrupció, lopás egyik legfontosabb és legnagyobb volumenű ügyének” nevezte az autópálya-koncessziókat. Hozzátette: „23 ezer milliárd forintba került volna a magyar adófizetőknek a Mészáros-Szíj konzorcium kifizetése 35 éven keresztül”. „Ezt az ügyet most lezárjuk, erről dönt véglegesen a kormány” – mondta.

Magyar autópályák: súlyos állítás érkezett Orbán Viktoréktól, külföldi kézbe kerülhet a hatalmas állami vagyon – megszólaltak a kormány terveiről / Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt. / MKIF / Facebook

Orbán Viktor volt miniszterelnök titkársága azt írta, a kormány folytatja az ország kiárusítását, a külföldi vállalatok érdekeinek kiszolgálását, ezért felszólította a kabinetet, tartsa szem előtt a magyarok érdekeit, és ne herdálja el a nemzeti vagyont. Magyar Péter „összevissza hazudozik arról, hogy miért lenne jó Magyarországnak az, hogy az eddig magyar kézben működő, és Európa egyik leggyorsabban fejlődő autópálya-hálózatát külföldi kezelésbe adják”, az emberek azonban emlékeznek arra, hogy „a külföldi vállalatokat semmi más nem érdekli, csak a profit kivitele”.

„A nemzeti kormány viszont a magyar autósok, a magyar családok, a magyar fuvarozók érdekét követve olyan koncessziós rendszert alakított ki, amelynek keretében soha nem látott hálózatfejlesztést sikerült végrehajtani a magyar autópályákon” – írták.

Az Orbán-kormány idején, 2022 szeptemberében 35 évre szóló monumentális koncessziós szerződés lépett életbe, amelynek alapján a Mészáros Lőrinc és Szíjj László üzletemberek érdekeltségébe tartozó hét magántőkealap konzorciuma, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vette át a gyorsforgalmi úthálózaton, összességében 1237 kilométer hosszan az üzemeltetési, felújítási és bővítési jogot.

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án, a kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy

a kormány megszünteti az autópálya-koncesszióról született szerződést, feljelentést tesz, büntetőeljárások indulnak.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azt mondta: az állam 53 százalékkal olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani az autópályákat és 61 százalékkal olcsóbban tudja a nagy karbantartási feladatokat ellátni, ha ezt a feladatot nem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.-re bízza.