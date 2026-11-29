Kapitány István és Kármán András készülhet: sorsdöntő adatok érkeznek a jövő héten – kiderül, milyen állapotban van a magyar gazdaság
Hétfőn reggel közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelői árak októberi alakulását, ami jó látleletet fog adni a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről. Szeptemberben a belföldi értékesítés árai 7,2, az exportértékesítés árai 6,7 százalékkal nőttek az augusztusi 5,0, illetve 4,7 százalékos emelkedés után, együttesen az ipari termelői árak növekedési üteme 4,8-ról 6,9 százalékosra gyorsult. A harmadik negyedév három hónapjában mind a belföldi, mind az exportárak emelkedése folyamatosan élénkült.
Kedden a GDP harmadik negyedévi második becslését publikálja a KSH, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) pedig a novemberi Beszerzésimenedzser-index (BMI) adatát közli. A BMI szezonálisan kiigazított októberi értéke 53,1 pont lett, 0,2 ponttal alacsonyabb a szeptemberinél, azaz a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar árnyalatnyival lassabb bővüléséről számoltak be.
Az első becslés szerint Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) az előző negyedévhez képest mindössze 0,1 százalékkal, a tavalyi harmadik negyedévhez képest 1,5 százalékkal nőtt a július-szeptemberi három hónapos időszakban.
A második negyedévről 0,6 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves összevetésű GDP-növekedést jelentett a KSH. Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit éppen úgy, mint az első két negyedévben és az első félévben.
Csütörtökön a szolgáltatások harmadik negyedévi külkereskedelméről tesz közzé statisztikát a KSH, a Pénzügyminisztérium (PM) pedig az államháztartás november végi helyzetéről ad ki gyorstájékoztatót. A második negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 11 százalékkal, importja 13 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,394 milliárd euró volt, 210 millió euróval volt több a múlt év második negyedévinél. Az előző negyedévihez mérten az export értéke 18, az importé 11 százalékkal, a többlet összege pedig 931 millió euróval volt nagyobb.
Kiderül, hogyan áll az államháztartás az év végi hajrá előtt
Októberben az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének hiánya 200,6 milliárd forint volt, 138,4 milliárd forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az első tíz havi deficit 5462,5 milliárd forint volt. A tízhavi hiányt augusztusban 2186,9 milliárd forinttal növelték a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásából fakadó előfinanszírozások. Enélkül az első tíz havi hiány 3275,6 milliárd forint volt, 392,1 milliárd forinttal kisebb, mint 2025 azonos időszakában.
Pénteken az októberi kiskereskedelmi forgalom adata mellett a mezőgazdaság 2026-os teljesítményéről közöl előzetes adatokat a KSH.
Szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,1 százalékkal mérséklődött, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,2 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző havit 1,1 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom szezonális és naptárhatással kiigazított volumene. Január-szeptemberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Tavaly egész évben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5 százalékos emelkedése járult hozzá. Az agrárium termelési volumene 3,6, ezen belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal esett vissza.