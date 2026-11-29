Hétfőn reggel közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelői árak októberi alakulását, ami jó látleletet fog adni a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről. Szeptemberben a belföldi értékesítés árai 7,2, az exportértékesítés árai 6,7 százalékkal nőttek az augusztusi 5,0, illetve 4,7 százalékos emelkedés után, együttesen az ipari termelői árak növekedési üteme 4,8-ról 6,9 százalékosra gyorsult. A harmadik negyedév három hónapjában mind a belföldi, mind az exportárak emelkedése folyamatosan élénkült.

Kapitány István és Kármán András készülhet: sorsdöntő adatok érkeznek a héten – kiderül, milyen állapotban van a magyar gazdaság / Fotó: Kapitány István / Facebook

Kedden a GDP harmadik negyedévi második becslését publikálja a KSH, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) pedig a novemberi Beszerzésimenedzser-index (BMI) adatát közli. A BMI szezonálisan kiigazított októberi értéke 53,1 pont lett, 0,2 ponttal alacsonyabb a szeptemberinél, azaz a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar árnyalatnyival lassabb bővüléséről számoltak be.

Az első becslés szerint Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) az előző negyedévhez képest mindössze 0,1 százalékkal, a tavalyi harmadik negyedévhez képest 1,5 százalékkal nőtt a július-szeptemberi három hónapos időszakban.

A második negyedévről 0,6 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves összevetésű GDP-növekedést jelentett a KSH. Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit éppen úgy, mint az első két negyedévben és az első félévben.

Csütörtökön a szolgáltatások harmadik negyedévi külkereskedelméről tesz közzé statisztikát a KSH, a Pénzügyminisztérium (PM) pedig az államháztartás november végi helyzetéről ad ki gyorstájékoztatót. A második negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 11 százalékkal, importja 13 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,394 milliárd euró volt, 210 millió euróval volt több a múlt év második negyedévinél. Az előző negyedévihez mérten az export értéke 18, az importé 11 százalékkal, a többlet összege pedig 931 millió euróval volt nagyobb.