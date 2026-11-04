Kimondta a világ egyik legnagyobb pénzintézete, mikor jöhet az euró Magyarországon: már azt is látják, mennyit érhet addig a forint – most jön az igazi próbatétel a magyar gazdaság számára
Legkorábban 2032. január 1-jén vezetheti be Magyarország az eurót, amennyiben a következő években sikerül teljesíteni a maastrichti kritériumokat, és az ország 2029-ben belép az ERM II árfolyamrendszerbe. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a pénzintézet szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a magyar gazdaság kilátásai az elmúlt hónapokban jelentősen javultak, de a kedvező befektetői hangulat tartóssága elsősorban a költségvetési konszolidáció sikerén múlik.
A szakértő szerint az elmúlt időszak egyik legfontosabb változása Magyarország nemzetközi megítélésében következett be. Nemrég Londonban mintegy ötven intézményi befektetővel találkozott, és azt tapasztalta, hogy a magyar gazdaság megítélése látványosan kedvezőbbé vált. Míg korábban Lengyelország számított a régió egyik legvonzóbb piacának, a befektetői véleményekben jelentős fordulat történt.
Virovácz felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországot ma már a kelet-közép-európai régió egyik biztonságos kikötőjeként emlegetik a nemzetközi befektetők . A kedvező hangulatot a forint teljesítménye is alátámasztja. A magyar fizetőeszköz a nemzetközi geopolitikai feszültségek ellenére is 370 alatt maradt az euróval szemben.
Euróbevezetés: 2032 lehet a legkorábbi dátum
Az ING szerint a magyar euróbevezetéshez szükséges politikai és gazdaságpolitikai alapok már körvonalazódtak. A kormány elkötelezte magát a közös európai fizetőeszköz mellett, megkezdődött a költségvetési konszolidáció, és bejelentették az ERM II-csatlakozással kapcsolatos tárgyalásokat is. A bank alapforgatókönyve szerint Magyarország 2029-ben csatlakozhat az árfolyam-mechanizmushoz, 2030 végére teljesítheti a maastrichti kritériumokat, 2031-ben hivatalosan kérheti az euróövezeti felvételét, majd 2032. január 1-jén bevezetheti az eurót. A vezető elemző szerint azonban az euróbevezetésnél nem önmagában a dátum a legfontosabb, hanem az, hogy a magyar gazdaság képes lesz-e fenntartani a befektetői bizalmat és teljesíteni a vállalt költségvetési célokat.
Most a hitelességépítés érdemi időszaka következik, amelynek legfontosabb sarokköve a frissen bemutatott 2027-es költségvetés és a középtávú, 2030-ig szóló konszolidációs pálya
– fogalmazott Virovácz Péter.
Az ING szerint reális a kormány költségvetési terve
A vezető elemző kedvezően értékelte a 2027-es költségvetés tervezetét és a következő évekre felvázolt hiánycsökkentési pályát. Az ING számításai szerint a kormány által kitűzött célok megvalósíthatók, bár a nemzetközi környezet jelentős bizonytalanságot hordoz. A bank az idei évre a hivatalos 7,5 százalékos GDP-arányos hiánycélnál kedvezőbb, 6,9 százalékos deficitet vár. Ezt követően fokozatos csökkenéssel számol:
- 2027-ben 4,9 százalékos,
- 2028-ban 4,2 százalékos,
- 2029-ben 3,5 százalékos,
- 2030-ban pedig 2,8 százalékos
lehet a költségvetési hiány. Utóbbi már teljesítené az euróbevezetéshez szükséges, 3 százalék alatti maastrichti hiánykritériumot.
Virovácz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a következő évek egyik legnagyobb kockázatát a kamatkiadások jelentik. Az amerikai kötvényhozamok alakulása, a geopolitikai feszültségek és az energiaárak emelkedése egyaránt megnehezíthetik a költségvetési tervek teljesítését. A fiskális konszolidáció sikere ugyanakkor a hitelminősítőknél is meghozhatja az eredményét. Az ING szerint már 2026 végén elképzelhető a magyar adósbesorolás kilátásának pozitívra változtatása, 2027-ben pedig tényleges felminősítések is érkezhetnek. Hosszabb távon az euróövezeti konvergencia akár az A– hitelminősítés elérését is lehetővé teheti.
Erős maradhat a forint, a kamatcsökkentésre viszont várni kell
Az ING a következő évekre 350 és 370 forint közötti euróárfolyammal számol. A bank szerint a kedvezőbb befektetői megítélés és a költségvetési konszolidáció stabilizálhatja a magyar fizetőeszközt, miközben a nemzetközi kockázatok továbbra is jelentős árfolyammozgásokat okozhatnak.
Virovácz szerint a 350 forintos szint közelében a piac már újabb kamatcsökkentéseket kezdhet árazni, ami korlátozhatja a forint további erősödését. A 370 fölötti árfolyam viszont kedvezőtlen piaci folyamatokat indíthat el. Az ING szerint a 2029-es ERM II-csatlakozáskor akár 360 forint körüli euróárfolyam is szolgálhat a későbbi átváltási árfolyam meghatározásának alapjául, ez azonban egyelőre csak lehetséges forgatókönyv. A Magyar Nemzeti Bank alapkamata az ING várakozása szerint 2026 végéig biztosan 5,5 százalékon maradhat, és az élő előadásban Virovácz azt is valószínűsítette, hogy a kamatcsökkentésekre csak 2027 őszén nyílhat lehetőség.
A bank 2027 végére 5 százalékos, 2028 végére pedig 4,5 százalékos alapkamattal számol.
Visszavágta a magyar gazdaság növekedési előrejelzését az ING
Bár a magyar gazdaság már hat egymást követő negyedévben növekedett, a következő évek kilátásait több tényező is beárnyékolja. Az ING 2026-ra 1,8 százalékos GDP-bővülést vár, 2027-re vonatkozó előrejelzését azonban a korábbi 3,1 százalékról 2,7 százalékra rontotta. A bank 2028-ban már ismét 3 százalékos növekedéssel számol. A gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje továbbra is a lakossági fogyasztás lehet, amelyet a reálbérek emelkedése és a kormányzati intézkedések támogatnak. Az iparban szintén jelentős növekedési potenciál mutatkozik. Virovácz szerint
- a BMW,
- a Mercedes
- és más nagy gyártók
új kapacitásai még nem érték el teljes kihasználtságukat. A termelés felfutása és az exportmegrendelések növekedése a következő időszakban újabb lendületet adhat a magyar iparnak. A beruházások helyzete ugyanakkor továbbra is kedvezőtlen. A beruházási volumen 2026 első fél évében 3,8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és a harmadik negyedév sem hozott érdemi fordulatot. Kiemelte, hogy
különösen súlyos problémákkal küzd az építőipar.
Az ING vállalati partnereinek visszajelzései szerint több piaci szereplő csak 2027 első negyedévéig látja biztosítottnak a megrendelésállományát. Virovácz ezért arra figyelmeztetett, hogy a következő év akár rendkívül gyenge is lehet az építőipar számára, és egyáltalán nem biztos, hogy az ágazat érdemi növekedést tud felmutatni. A mezőgazdaság szintén jelentős kockázatot hordoz. A rendkívüli aszály miatt a talaj vízhiánya már az őszi vetést is hátrányosan befolyásolja. Az elemző szerint amennyiben 2027-ben sem következik be érdemi mezőgazdasági visszapattanás, a GDP növekedése akár a 2 százalékhoz is közelebb kerülhet.
Minimálbér: a 14 százalékos emelés helyett 5 százalék jöhet
A magyar munkaerőpiac helyzetét az ING továbbra sem tartja tragikusnak, ugyanakkor a demográfiai folyamatok egyre súlyosabb problémát jelentenek. A bank számításai szerint 2022 közepe óta mintegy 185 ezer fővel csökkent az aktív korú népesség, ami megközelíti Magyarország második legnagyobb városának teljes lakosságát. A munkaerő-kínálat szűkülése hosszabb távon a gazdasági növekedés egyik legfontosabb akadályává válhat. Virovácz szerint ezért a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának szabályait is érdemes újragondolni. Az elemző a 2027-es minimálbér-emelésről is határozott véleményt fogalmazott meg:
a korábbi hároméves bérmegállapodásban szereplő 14 százalékos emelés nem tartható, és sokkal inkább 5 százalék körüli növelésre lehet számítani.
Az alacsony keresetű munkavállalók nettó bére ugyanakkor az adócsökkentések révén ennél jelentősebben, akár 10 százalékkal is emelkedhet. A magyar gazdaságnak hosszabb távon alkalmazkodnia kell az alacsonyabb inflációs környezethez – jegyezte meg a vezető elemző, hozzátéve, hogy ebben a helyzetben a korábbinál mérsékeltebb nominális béremelkedés mellett is folytatódhat a reálkeresetek növekedése és a bérfelzárkózás.
Újabb inflációs hullám fenyegetheti a magyar gazdaságot
Az ING az idei évre 1,9 százalékos átlagos inflációt vár, 2027-ben azonban már 3,4 százalékra gyorsulhat a pénzromlás üteme. A bank 2028-ra 2,9 százalékos átlagos inflációval számol. A vezető elemző szerint a forint korábbi erősödése még a következő hónapokban is fékezheti az áremelkedést, ezt követően azonban egyre erőteljesebben jelenhetnek meg a magasabb energiaköltségek hatásai.
A vállalatok az új energiaárak egy részét várhatóan átháríthatják a fogyasztókra, így 2027 nyarán akár 4 százalék körüli infláció is kialakulhat. A magyar gazdaság hosszabb távú felzárkózásához ugyanakkor nemcsak a makrogazdasági stabilitás megőrzésére, hanem a beruházási modell átalakítására is szükség lesz. Virovácz szerint a külföldi működőtőke bevonzása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kellene helyezni azoknak a magyar közép- és nagyvállalatoknak a fejlődésére, amelyek képesek külföldi cégek felvásárlására és regionális vagy globális terjeszkedésre. Az ING szerint a magyar gazdaság következő fejlődési szakaszában már nem elegendő az export növelése: olyan hazai vállalatokra is szükség van, amelyek önálló nemzetközi szereplővé tudnak válni.