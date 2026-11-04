Kimondta a világ egyik legnagyobb pénzintézete, mikor jöhet az euró Magyarországon: már azt is látják, mennyit érhet addig a forint – most jön az igazi próbatétel a magyar gazdaság számára

Az ING szerint reális a kormány költségvetési terve

A vezető elemző kedvezően értékelte a 2027-es költségvetés tervezetét és a következő évekre felvázolt hiánycsökkentési pályát. Az ING számításai szerint a kormány által kitűzött célok megvalósíthatók, bár a nemzetközi környezet jelentős bizonytalanságot hordoz. A bank az idei évre a hivatalos 7,5 százalékos GDP-arányos hiánycélnál kedvezőbb, 6,9 százalékos deficitet vár. Ezt követően fokozatos csökkenéssel számol:

2027-ben 4,9 százalékos,

2028-ban 4,2 százalékos,

2029-ben 3,5 százalékos,

2030-ban pedig 2,8 százalékos

lehet a költségvetési hiány. Utóbbi már teljesítené az euróbevezetéshez szükséges, 3 százalék alatti maastrichti hiánykritériumot.

Virovácz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a következő évek egyik legnagyobb kockázatát a kamatkiadások jelentik. Az amerikai kötvényhozamok alakulása, a geopolitikai feszültségek és az energiaárak emelkedése egyaránt megnehezíthetik a költségvetési tervek teljesítését. A fiskális konszolidáció sikere ugyanakkor a hitelminősítőknél is meghozhatja az eredményét. Az ING szerint már 2026 végén elképzelhető a magyar adósbesorolás kilátásának pozitívra változtatása, 2027-ben pedig tényleges felminősítések is érkezhetnek. Hosszabb távon az euróövezeti konvergencia akár az A– hitelminősítés elérését is lehetővé teheti.

Erős maradhat a forint, a kamatcsökkentésre viszont várni kell

Az ING a következő évekre 350 és 370 forint közötti euróárfolyammal számol. A bank szerint a kedvezőbb befektetői megítélés és a költségvetési konszolidáció stabilizálhatja a magyar fizetőeszközt, miközben a nemzetközi kockázatok továbbra is jelentős árfolyammozgásokat okozhatnak.

Virovácz szerint a 350 forintos szint közelében a piac már újabb kamatcsökkentéseket kezdhet árazni, ami korlátozhatja a forint további erősödését. A 370 fölötti árfolyam viszont kedvezőtlen piaci folyamatokat indíthat el. Az ING szerint a 2029-es ERM II-csatlakozáskor akár 360 forint körüli euróárfolyam is szolgálhat a későbbi átváltási árfolyam meghatározásának alapjául, ez azonban egyelőre csak lehetséges forgatókönyv. A Magyar Nemzeti Bank alapkamata az ING várakozása szerint 2026 végéig biztosan 5,5 százalékon maradhat, és az élő előadásban Virovácz azt is valószínűsítette, hogy a kamatcsökkentésekre csak 2027 őszén nyílhat lehetőség.

A bank 2027 végére 5 százalékos, 2028 végére pedig 4,5 százalékos alapkamattal számol.

Visszavágta a magyar gazdaság növekedési előrejelzését az ING

Bár a magyar gazdaság már hat egymást követő negyedévben növekedett, a következő évek kilátásait több tényező is beárnyékolja. Az ING 2026-ra 1,8 százalékos GDP-bővülést vár, 2027-re vonatkozó előrejelzését azonban a korábbi 3,1 százalékról 2,7 százalékra rontotta. A bank 2028-ban már ismét 3 százalékos növekedéssel számol. A gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje továbbra is a lakossági fogyasztás lehet, amelyet a reálbérek emelkedése és a kormányzati intézkedések támogatnak. Az iparban szintén jelentős növekedési potenciál mutatkozik. Virovácz szerint

a BMW,

a Mercedes

és más nagy gyártók

új kapacitásai még nem érték el teljes kihasználtságukat. A termelés felfutása és az exportmegrendelések növekedése a következő időszakban újabb lendületet adhat a magyar iparnak. A beruházások helyzete ugyanakkor továbbra is kedvezőtlen. A beruházási volumen 2026 első fél évében 3,8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és a harmadik negyedév sem hozott érdemi fordulatot. Kiemelte, hogy

különösen súlyos problémákkal küzd az építőipar.

Az ING vállalati partnereinek visszajelzései szerint több piaci szereplő csak 2027 első negyedévéig látja biztosítottnak a megrendelésállományát. Virovácz ezért arra figyelmeztetett, hogy a következő év akár rendkívül gyenge is lehet az építőipar számára, és egyáltalán nem biztos, hogy az ágazat érdemi növekedést tud felmutatni. A mezőgazdaság szintén jelentős kockázatot hordoz. A rendkívüli aszály miatt a talaj vízhiánya már az őszi vetést is hátrányosan befolyásolja. Az elemző szerint amennyiben 2027-ben sem következik be érdemi mezőgazdasági visszapattanás, a GDP növekedése akár a 2 százalékhoz is közelebb kerülhet.