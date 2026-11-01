Fellázadt a kulturális élet Magyar Péter költségvetése ellen: milliárdokat vágnának le a támogatásokból – már a színházi dolgozók is tiltakoznak

Egyre nagyobb visszhangot vált ki a kulturális életben Magyar Péter kormányának 2027-es költségvetése. A péntek éjjel benyújtott törvényjavaslatból ugyanis jelentős átrendeződés rajzolódik ki: miközben az előadóművészeti tevékenységekre, a közgyűjteményekre és a filmgyártásra több forrást irányoznak elő, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázati támogatásait csaknem kétötödével csökkentenék. A változásokat már a kulturális szakma képviselői is kifogásolják, miközben a Költségvetési Tanács a tervezet végrehajtásának általános kockázataira figyelmeztetett – derül ki a 2027-es költségvetési törvényjavaslatból és a Költségvetési Tanács október 29-i véleményéből.

Magyar Péter a költségvetést ismerteti az Országgyűlésben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A legnagyobb visszaesés az NKA-nál látható. A tervezet szerint az alapból nyújtható támogatások működési kerete a 2026-os 12,31 milliárd forintról 7,51 milliárdra mérséklődne, ami 4,8 milliárd forintos, közel 39 százalékos csökkentést jelent. A 300 millió forintos felhalmozási támogatási előirányzat változatlan maradna, így a teljes támogatási keret 12,61 milliárdról 7,81 milliárd forintra esne. Az NKA saját működtetésére ugyanakkor a korábbi 1,47 milliárd helyett 1,98 milliárd forintot terveznek, vagyis ezen a soron csaknem 35 százalékos növekedés következhet. Ahogy azt lapunk korábban részletesen bemutatta, hogy a kulturális támogatások csökkentése mellett az alap tervezett pénzügyi többlete is emelkedne.

A helyzet különösen azért érdekes, mert Tarr Zoltán kulturális miniszter korábban éppen az NKA támogatási rendszerének átláthatóbbá tételét ígérte. Októberben bejelentette, hogy 2027-től a korábbi mintegy 20 százalék helyett már csak a támogatási keret 5 százalékáról dönthet közvetlenül a miniszter, a többi forrás elosztásában pedig a szakmai testületek szerepe erősödne. A változás így egyszerre jelenthet nagyobb szakmai önállóságot és jóval szűkebb elosztható keretet.

Rényi András felháborítónak tartja a tervezetet, a színházi dolgozók tárgyalásokat követelnek

A költségvetés kulturális fejezetét Rényi András művészettörténész, esztéta is élesen bírálta. Mint az Index beszámolt róla, Rényi szerint a jövő évi támogatások elosztása felháborító, és a tervezet nem tükrözi kellően az új kormány által képviselt értékrendet. A művészettörténész hangsúlyozta, hogy nem feltétlenül több pénzt vagy azonnali intézményi átalakításokat vár, hanem elsősorban a támogatások belső arányainak megváltoztatását.