Lengyel mintára alakítják át a magyar közmédiát? Megkezdődtek az elbocsátások előkészületei – milliárdos megtakarítást jósolnak

Legfeljebb 160 munkavállalót érinthet a magyar közmédiánál tervezett csoportos létszámcsökkentés, amelyről november 2-án megkezdődtek a tárgyalások a munkavállalói képviselőkkel. A Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a végleges létszám az egyeztetések eredményétől függ. A társaság az átalakítást az elmúlt hónapok átvilágításával indokolja, amelynek során párhuzamos szervezeti egységeket és kifogásolható szerződéseket tártak fel.

Átalakítják a magyar közmédiát / Fotó: Hatlaczki Balazs

A közmédia vezetése szerint a másfél évtizede fennálló kettős szervezeti struktúra számos területen indokolatlan párhuzamosságokat eredményezett. Az átvilágítás során túlárazott, illetve teljesítés nélküli szerződéseket is azonosítottak, amelyek felszámolásával a társaság közlése alapján eddig 20 milliárd forint működési költséget sikerült megtakarítani. A létszámcsökkentésről szóló tárgyalások várhatóan november végéig tartanak, ezt követően az érintett munkavállalók írásbeli tájékoztatást kapnak. Munkaviszonyuk legkorábban további harminc nap elteltével szűnhet meg. A vezetés szerint a döntéseket

a munkakörök szükségessége,

valamint a dolgozók szakmai tapasztalata és képzettsége

alapján hozzák meg. A leépítés elsősorban a televíziós és rádiós területeket érintheti, míg a Magyar Távirati Irodát várhatóan elkerüli az intézkedés.

Lengyelországban is a kormányváltás után alakították át a közmédiát

A magyarországi folyamat több szempontból emlékeztet a Lengyelországban történtekre. Donald Tusk kormánya 2023 decemberében, a Jog és Igazságosság (PiS) nyolcéves kormányzásának lezárulása után kezdte meg a lengyel közszolgálati média átalakítását. Az új kabinet azzal indokolta a beavatkozást, hogy a közszolgálati televízió és rádió a korábbi kormány politikai érdekeit szolgálta. Leváltották a lengyel köztelevízió, a TVP vezetőit, leállították a TVP Info hírcsatorna adását, és átalakították a hírműsorokat. A változások a Lengyel Rádiót és a PAP állami hírügynökséget is érintették. A Reuters akkori beszámolója szerint a döntések komoly politikai konfliktust váltottak ki. A korábbi kormánypárt törvénytelennek nevezte a vezetőcseréket, és politikusai a köztelevízió székházában is tiltakoztak. A lengyel kormány végül felszámolási eljárás alá helyezte a közmédia társaságait. A PAP hírügynökség arról írt, hogy az intézkedés egyik célja éppen a működés fenntartása és a finanszírozási problémák miatti elbocsátások elkerülése volt.