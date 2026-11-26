Az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalások utolsó előtti fordulójához érkeztek a tagállamok vezetői – erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcstalálkozóról bejelentkezve a Facebook-oldalán közzétett videójában. A kormányfő közvetlenül a hivatalos munkaebéd előtt ismertette Magyarország álláspontját, hangsúlyozva, hogy rendkívül fontos egyeztetés előtt állnak.

Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett: három feltételt szabott a Tisza-kormány az uniós költségvetés elfogadásához/ Fotó: AFP

Magyar Péter leszögezte, hogy a magyar kormány három alapvető elvárást fogalmazott meg az Európai Unió következő hétéves pénzügyi keretével kapcsolatban:

nem fogad el olyan javaslatot, amely csökkentené a Magyarországnak elkülönített uniós forrásokat;

nem támogatja a magyar befizetési kötelezettségek növelését;

ragaszkodik ahhoz, hogy a kohéziós politika és a közös agrárpolitika a korábbiakhoz hasonló támogatásban részesüljön.

A miniszterelnök külön kitért Ukrajna finanszírozásának kérdésére is. Mint mondta, Magyarország több más tagállammal együtt világossá tette, hogy nem tudja elfogadni Ukrajna finanszírozásának összekapcsolását az Európai Unió következő hétéves költségvetésével.

Magyar Péter a visegrádi országokkal is egyeztetett

A kormányfő arról is beszámolt, hogy a csúcstalálkozó során már egyeztetést folytattak a kohézió barátaival, vagyis a felzárkóztatási források megőrzésében érdekelt tagállamokkal, emellett folyamatos kapcsolatban állnak a visegrádi négyekkel is. Magyar Péter szerint a közép-európai országok kölcsönösen erősítik egymás tárgyalási pozícióját, és közösen állnak ki a kohéziós politika, valamint a régió érdekei mellett. A miniszterelnök jelezte, hogy hosszabb tárgyalásra számít, az egyeztetések eredményéről pedig később tájékoztatja a nyilvánosságot.

A magyar érdek, a magyar emberek és a magyar vállalkozások érdeke az első

– zárta bejelentkezését Magyar Péter.