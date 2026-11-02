Magyar Péter váratlanul durván nekiment Csányi Sándornak: a magyar miniszterelnök Lázár Jánost hívta segítségül a második leggazdagabb magyar ellen – „Mit is mondott róla, uzsorás?”

Magyar Péter a hétfői parlamenti ülésnapon egy viszontválaszban arról beszélt, hogy a rendszerváltozás során a pártok közösen lopták el az ország vagyonát, valamint a politikai elit nem tette lehetővé, hogy kiderüljön, kik vettek részt a spontán privatizációban.

Csányi Sándor és Magyar Péter / Fotó: AFP

„Hogyan lehetett egyes, ma már respektált vállalkozóknak bankjuk, áruházláncaik? Hogyan lett a semmiből valaki több tíz-, százmilliárdos vállalkozó? Vagy a hogy is hívta Lázár János, spekuláns, vagy mit is mondott róla, uzsorás?” − tette fel a kérdést a kormányfő, aki ezzel Lázár János egy 2013-as mondatára utalhatott, amelyben a politikus „az ország első számú uzsorásának” nevezte a bankvezért.

Magyar Péter túl messzire ment?

Csányi Sándor a 2013-as esetet követően büntetőfeljelentést tett a Fidesz politikusával szemben, valamint polgári pert is indított. Az eset azért különösen érdekes, mert Csányi Péter éppen a napokban bírálta keményen a Tisza-kormány vagyonadóra vonatkozó terveit. Meglátása szerint a jelenlegi adórendszer valóban reformokra szorul, azonban a vagyonadó nem a megfelelő eszköz.

Úgy véli, hogy az intézkedés igazságtalanul egy kalap alá sorol minden vállalkozást, és bünteti azokat, akik fejlesztették a cégüket, visszaforgatták a nyereséget, saját tőkét raktak a beruházásaikba, embereket foglalkoztattak, és jelentős volt a gazdasági hozzájárulásuk.

Szerinte az intézkedés különösen a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat hozhatja hátrányos helyzetbe a külföldi versenytársakkal szemben. Az évi 200 milliárd forintos várható bevételt a teljes költségvetés körülbelül fél százalékának tartja, ami szerinte nem ellensúlyozza a lehetséges károkat. A vállalkozásoknak ugyanis vagy árat kell emelniük, vagy csökkenteniük kell a beruházásaikat. Az adó szerinte ráadásul nem minden tulajdonosi struktúrát érintene azonos módon, így egyes cégek más vállalkozás alá szervezéssel ki is kerülhetnék a hatálya alól.

Miért nem támogatja a vagyonadó bevezetését Csányi Péter

Csányi Sándor fia 2025 óta az OTP Bank vezérigazgatója, a beruházásokra gyakorolt hatást pedig saját példájával is szemléltette. A Bonafarm csoport 2009-es megszervezése óta mintegy 200 milliárd forint saját forrást fordított stratégiai beruházásokra, többek között a mohácsi vágóhídra és a Pick új szalámigyárára. A megtermelt eredményt teljes egészében visszaforgatták a fejlesztésekbe, és a következő tíz-tizenöt évben legalább ugyanekkora tőkeberuházásra lenne szükség. Az új adó azonban az ilyen, saját tőkéből finanszírozott fejlesztések megtérülését is rontaná.

A beruházási kedv csökkenésének veszélyéről szólva Csányi hangsúlyozta, hogy van az a pont, ahol joggal kérdőjelezi meg egy bankcsoport, főleg egy regionálisan diverzifikált bankcsoport, hogy meddig hajlandó, vagy meddig tudja megmagyarázni a részvényeseinek, hogy olyan piacon van jelen, amelyik nem hozza az egyébként elvárható hozamot.

Úgy véli, az intézkedés hosszabb távon a költségvetési egyenlegre is negatív hatással lehet. A törvénytervezethez csatolt hatástanulmány a teljes ciklusra 800 milliárd forintos bevétellel számol, de Csányi szerint nem veszi figyelembe a gazdasági visszaesésből eredő lehetséges bevételkiesést.