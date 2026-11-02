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Magyar Péter váratlanul durván nekiment Csányi Sándornak: a magyar miniszterelnök Lázár Jánost hívta segítségül a második leggazdagabb magyar ellen – „Mit is mondott róla, uzsorás?”

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Keményen odaszólt a kormányfő az egyik leggazdagabb magyarnak. Magyar Péter érdekes összefüggésben utalt Csányi Sándorra, az OTP Bank elnökére. Erre nem sokkal azt követően került sor hogy a pénzintézet vezérigazgatója, Csányi Péter a Tisza-kormány tervezett vagyonadójával kapcsolatban fogalmazott meg kritikát, és egyenesen kockázatosnak nevezte azt.
VG
2026.11.02, 19:20
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Magyar Péter a hétfői parlamenti ülésnapon egy viszontválaszban arról beszélt, hogy a rendszerváltozás során a pártok közösen lopták el az ország vagyonát, valamint a politikai elit nem tette lehetővé, hogy kiderüljön, kik vettek részt a spontán privatizációban.

Csányi Sándor és Magyar Péter
Csányi Sándor és Magyar Péter / Fotó: AFP

„Hogyan lehetett egyes, ma már respektált vállalkozóknak bankjuk, áruházláncaik? Hogyan lett a semmiből valaki több tíz-, százmilliárdos vállalkozó? Vagy a hogy is hívta Lázár János, spekuláns, vagy mit is mondott róla, uzsorás?” − tette fel a kérdést a kormányfő, aki ezzel Lázár János egy 2013-as mondatára utalhatott, amelyben a politikus „az ország első számú uzsorásának” nevezte a bankvezért.

Magyar Péter túl messzire ment?

Csányi Sándor a 2013-as esetet követően büntetőfeljelentést tett a Fidesz politikusával szemben, valamint polgári pert is indított. Az eset azért különösen érdekes, mert Csányi Péter éppen a napokban bírálta keményen a Tisza-kormány vagyonadóra vonatkozó terveit. Meglátása szerint a jelenlegi adórendszer valóban reformokra szorul, azonban a vagyonadó nem a megfelelő eszköz.

Úgy véli, hogy az intézkedés igazságtalanul egy kalap alá sorol minden vállalkozást, és bünteti azokat, akik fejlesztették a cégüket, visszaforgatták a nyereséget, saját tőkét raktak a beruházásaikba, embereket foglalkoztattak, és jelentős volt a gazdasági hozzájárulásuk.

Szerinte az intézkedés különösen a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat hozhatja hátrányos helyzetbe a külföldi versenytársakkal szemben. Az évi 200 milliárd forintos várható bevételt a teljes költségvetés körülbelül fél százalékának tartja, ami szerinte nem ellensúlyozza a lehetséges károkat. A vállalkozásoknak ugyanis vagy árat kell emelniük, vagy csökkenteniük kell a beruházásaikat. Az adó szerinte ráadásul nem minden tulajdonosi struktúrát érintene azonos módon, így egyes cégek más vállalkozás alá szervezéssel ki is kerülhetnék a hatálya alól.

Miért nem támogatja a vagyonadó bevezetését Csányi Péter

Csányi Sándor fia 2025 óta az OTP Bank vezérigazgatója, a beruházásokra gyakorolt hatást pedig saját példájával is szemléltette. A Bonafarm csoport 2009-es megszervezése óta mintegy 200 milliárd forint saját forrást fordított stratégiai beruházásokra, többek között a mohácsi vágóhídra és a Pick új szalámigyárára. A megtermelt eredményt teljes egészében visszaforgatták a fejlesztésekbe, és a következő tíz-tizenöt évben legalább ugyanekkora tőkeberuházásra lenne szükség. Az új adó azonban az ilyen, saját tőkéből finanszírozott fejlesztések megtérülését is rontaná.

A beruházási kedv csökkenésének veszélyéről szólva Csányi hangsúlyozta, hogy van az a pont, ahol joggal kérdőjelezi meg egy bankcsoport, főleg egy regionálisan diverzifikált bankcsoport, hogy meddig hajlandó, vagy meddig tudja megmagyarázni a részvényeseinek, hogy olyan piacon van jelen, amelyik nem hozza az egyébként elvárható hozamot.

Úgy véli, az intézkedés hosszabb távon a költségvetési egyenlegre is negatív hatással lehet. A törvénytervezethez csatolt hatástanulmány a teljes ciklusra 800 milliárd forintos bevétellel számol, de Csányi szerint nem veszi figyelembe a gazdasági visszaesésből eredő lehetséges bevételkiesést.

Ennyit fizethetnek a gazdagok

A vagyonadóra vonatkozó tervek szerint a nettó, adóköteles vagyon egymilliárd forintot meghaladó része után évente kellene fizetni. Az adóalap nem maga a teljes vagyon, hanem a törvény szerinti módszerekkel meghatározott vagyonelemek értéke, csökkentve az elszámolható tartozásokkal, majd ebből levonva az egymilliárd forintos küszöböt.

Az adóalap első 100 milliárd forintjára 1 százalékos, az ezt meghaladó részére 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.

A kormány által készített hatásvizsgálat szerint a tervezett változás 15 ezer magánszemélyt és 2 ezer vagyonkezelési adóalanyt érintene. A Világgazdaság korábban hozzávetőlegesen kiszámolta, hogy kinek fájhatna leginkább az intézkedés. A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2026-os rangsora szerint a top 10 az alábbiak szerint alakult:

  1. Mészáros Lőrinc, 1604 milliárd forint,
  2. Csányi Sándor, 935 milliárd forint,
  3. Felcsuti Zsolt, 594 milliárd forint,
  4. Veres Tibor, 492 milliárd forint,
  5. Gattyán György, 432 milliárd forint,
  6. Szíjj László, 418 milliárd forint,
  7. Jellinek Dániel, 355 milliárd forint,
  8. Jászai Gellért, 333 milliárd forint,
  9. Széles Gábor, 317 milliárd forint,
  10. Pavelka Tibor, 309 milliárd forint.

Amennyiben az eddig ismert tervekből indulunk ki, akkor Mészáros Lőrincnek 2027-ben 23,5 milliárd forint, Csányi Sándornak 13,5 milliárd forint, Felcsuti Zsoltnak pedig közel 8,4 milliárd forint vagyonadót kellene befizetnie. A magasabb adókulcs összesen több mint harminc embert érinthet.

Energiaválság

Energiaválság
2007 cikk
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