Magyar Péter váratlanul durván nekiment Csányi Sándornak: a magyar miniszterelnök Lázár Jánost hívta segítségül a második leggazdagabb magyar ellen – „Mit is mondott róla, uzsorás?”
Magyar Péter a hétfői parlamenti ülésnapon egy viszontválaszban arról beszélt, hogy a rendszerváltozás során a pártok közösen lopták el az ország vagyonát, valamint a politikai elit nem tette lehetővé, hogy kiderüljön, kik vettek részt a spontán privatizációban.
„Hogyan lehetett egyes, ma már respektált vállalkozóknak bankjuk, áruházláncaik? Hogyan lett a semmiből valaki több tíz-, százmilliárdos vállalkozó? Vagy a hogy is hívta Lázár János, spekuláns, vagy mit is mondott róla, uzsorás?” − tette fel a kérdést a kormányfő, aki ezzel Lázár János egy 2013-as mondatára utalhatott, amelyben a politikus „az ország első számú uzsorásának” nevezte a bankvezért.
Magyar Péter túl messzire ment?
Csányi Sándor a 2013-as esetet követően büntetőfeljelentést tett a Fidesz politikusával szemben, valamint polgári pert is indított. Az eset azért különösen érdekes, mert Csányi Péter éppen a napokban bírálta keményen a Tisza-kormány vagyonadóra vonatkozó terveit. Meglátása szerint a jelenlegi adórendszer valóban reformokra szorul, azonban a vagyonadó nem a megfelelő eszköz.
Úgy véli, hogy az intézkedés igazságtalanul egy kalap alá sorol minden vállalkozást, és bünteti azokat, akik fejlesztették a cégüket, visszaforgatták a nyereséget, saját tőkét raktak a beruházásaikba, embereket foglalkoztattak, és jelentős volt a gazdasági hozzájárulásuk.
Szerinte az intézkedés különösen a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat hozhatja hátrányos helyzetbe a külföldi versenytársakkal szemben. Az évi 200 milliárd forintos várható bevételt a teljes költségvetés körülbelül fél százalékának tartja, ami szerinte nem ellensúlyozza a lehetséges károkat. A vállalkozásoknak ugyanis vagy árat kell emelniük, vagy csökkenteniük kell a beruházásaikat. Az adó szerinte ráadásul nem minden tulajdonosi struktúrát érintene azonos módon, így egyes cégek más vállalkozás alá szervezéssel ki is kerülhetnék a hatálya alól.
Miért nem támogatja a vagyonadó bevezetését Csányi Péter
Csányi Sándor fia 2025 óta az OTP Bank vezérigazgatója, a beruházásokra gyakorolt hatást pedig saját példájával is szemléltette. A Bonafarm csoport 2009-es megszervezése óta mintegy 200 milliárd forint saját forrást fordított stratégiai beruházásokra, többek között a mohácsi vágóhídra és a Pick új szalámigyárára. A megtermelt eredményt teljes egészében visszaforgatták a fejlesztésekbe, és a következő tíz-tizenöt évben legalább ugyanekkora tőkeberuházásra lenne szükség. Az új adó azonban az ilyen, saját tőkéből finanszírozott fejlesztések megtérülését is rontaná.
A beruházási kedv csökkenésének veszélyéről szólva Csányi hangsúlyozta, hogy van az a pont, ahol joggal kérdőjelezi meg egy bankcsoport, főleg egy regionálisan diverzifikált bankcsoport, hogy meddig hajlandó, vagy meddig tudja megmagyarázni a részvényeseinek, hogy olyan piacon van jelen, amelyik nem hozza az egyébként elvárható hozamot.
Úgy véli, az intézkedés hosszabb távon a költségvetési egyenlegre is negatív hatással lehet. A törvénytervezethez csatolt hatástanulmány a teljes ciklusra 800 milliárd forintos bevétellel számol, de Csányi szerint nem veszi figyelembe a gazdasági visszaesésből eredő lehetséges bevételkiesést.
Ennyit fizethetnek a gazdagok
A vagyonadóra vonatkozó tervek szerint a nettó, adóköteles vagyon egymilliárd forintot meghaladó része után évente kellene fizetni. Az adóalap nem maga a teljes vagyon, hanem a törvény szerinti módszerekkel meghatározott vagyonelemek értéke, csökkentve az elszámolható tartozásokkal, majd ebből levonva az egymilliárd forintos küszöböt.
Az adóalap első 100 milliárd forintjára 1 százalékos, az ezt meghaladó részére 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.
A kormány által készített hatásvizsgálat szerint a tervezett változás 15 ezer magánszemélyt és 2 ezer vagyonkezelési adóalanyt érintene. A Világgazdaság korábban hozzávetőlegesen kiszámolta, hogy kinek fájhatna leginkább az intézkedés. A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2026-os rangsora szerint a top 10 az alábbiak szerint alakult:
- Mészáros Lőrinc, 1604 milliárd forint,
- Csányi Sándor, 935 milliárd forint,
- Felcsuti Zsolt, 594 milliárd forint,
- Veres Tibor, 492 milliárd forint,
- Gattyán György, 432 milliárd forint,
- Szíjj László, 418 milliárd forint,
- Jellinek Dániel, 355 milliárd forint,
- Jászai Gellért, 333 milliárd forint,
- Széles Gábor, 317 milliárd forint,
- Pavelka Tibor, 309 milliárd forint.
Amennyiben az eddig ismert tervekből indulunk ki, akkor Mészáros Lőrincnek 2027-ben 23,5 milliárd forint, Csányi Sándornak 13,5 milliárd forint, Felcsuti Zsoltnak pedig közel 8,4 milliárd forint vagyonadót kellene befizetnie. A magasabb adókulcs összesen több mint harminc embert érinthet.