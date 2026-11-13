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Magyar Péter végre elmondta, mi vár a magyar gazdaságra: új pályázatokról, inflációról, GDP-növekedésről beszélt – nekiesett Orbán Viktornak

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A kormány továbbra is 2,4 százalékos gazdasági növekedést vár 2027-re, és az infláció gyorsulását sem tartja aggasztónak. Magyar Péter a Kossuth Rádióban visszavágott Orbán Viktornak, de a cégekre váró adóterheket nem részletezte.
VG
2026.11.13, 08:10
Frissítve: 2026.11.13, 08:21
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A miniszterelnök szerint a két százalékra emelkedő infláció miatt nincs ok aggodalomra, és a kormány továbbra is elérhetőnek tartja a jövő évre várt gazdasági növekedést. Magyar Péter a Kossuth Rádióban Orbán Viktor költségvetési bírálatára is visszavágott, de a cégekre váró adóterheket nem vette sorra.

Magyar Péter végre elmondta, mi vár a magyar gazdaságra: új pályázatokról, inflációról, GDP-növekedésről beszélt – nekiesett Orbán Viktornak
Magyar Péter végre elmondta, mi vár a magyar gazdaságra: új pályázatokról, inflációról, GDP-növekedésről beszélt – nekiesett Orbán Viktornak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem változtatott a növekedési előrejelzésén a kormány. Magyar Péter péntek reggel a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, hogy a kabinet továbbra is reálisnak tartja az idei 1,7 százalékos GDP-növekedést, 2027-re pedig 2,4 százalékos bővüléssel számol. A miniszterelnök Dublinból, telefonon adott interjút, az uniós tagállamok vezetőinek informális csúcstalálkozója előtt.

Az infláció 1,6 százalékról 2 százalékra emelkedett, de Magyar Péter szerint ezt nem kell tragédiaként megélni. A kormányfő a gyorsulás ellenére kedvezőnek nevezte a két százalékos értéket. Azzal érvelt, hogy a kormány 3 százalékos inflációval számol, és elmondása szerint a Magyar Nemzeti Bank is ekkora áremelkedést vár.

A repülőrajttal vágott vissza Orbán Viktornak

Magyar Péter szerint a Tisza-kormány nem ígért repülőrajtot, és hangzatos vállalások helyett olyan célokat tűzött ki, amelyeket teljesíthetőnek tart. Ezzel vágott vissza Orbán Viktornak, aki csütörtök este az Ultrahang adásában arról beszélt, hogy a 2027-es költségvetésben szereplő intézkedésekkel szerinte „megfojtják a gazdaságot”. A volt miniszterelnök úgy látja, hogy a nagyobb adóterhek előbb a vállalatokat hozzák nehéz helyzetbe, ennek az árát pedig a munkavállalók is megfizetik.

Orbán Viktor a büdzséhez mellékelt többéves kitekintést is bírálta. Szerinte már a 2027-es intézkedések is sok családot érintenek hátrányosan, 2028-ra pedig még rosszabb helyzetet vetített előre. A Fidesz elnöke megszorításnak nevezte az adóemeléseket és az elvonásokat. Magyar a rádióban a növekedési várakozást védte meg, de arra nem tért ki, hogy a kabinet milyen hatással számol az adóemelések miatt a vállalatoknál.

A vita tétjét mutatja, hogy 

a jövő évi költségvetés mintegy 950 milliárd forintnyi többletbevétellel számol az adóváltozásokból. 

Ebből 240 milliárdot a társasági adó és az innovációs járulék változásától, további 200 milliárdot a vagyonadótól vár a kabinet. A tervezet szerint a GDP-arányos költségvetési hiány az idei 7,5 százalékról jövőre 4,9 százalékra csökkenne. A kormány tehát úgy számol gyorsabb növekedéssel, hogy közben a hiányt is jelentősen lefaragná.

A kormányfő szerint nem lesz dízelhiány

Magyar Péter az üzemanyag-ellátásról is beszélt. Azt mondta, hogy a rendszer működik, Magyarországon nem kell dízelhiánytól tartani, az üzemanyagárak pedig a korábbi védett árak közelébe kerültek. A dublini tárgyalások kapcsán a kormányfő jelezte, hogy a pénteki informális ülésnek nem a következő hétéves uniós költségvetés a fő témája, de a kérdés így is többször előkerül. 

Magyar Péter a dublini programjáról szóló korábbi bejelentkezésében az európai versenyképesség egyik problémájaként említette a mesterséges intelligenciát. Szerinte Európa jelentős lemaradásban van ezen a területen, és a vezetők arról is egyeztetnek, hogyan reagáljanak erre.

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GDP
infláció
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magyar gazdaság

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