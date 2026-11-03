Felvették, kirúgták: Magyar Péter a Facebookon kommentált Feledy Botondról – ugyanígy jár, aki nem vallja be, hol kereste a pénzét

Turbulens éjszakája volt a külügynek és Magyar Péternek, megváltak a korábban sztárigazolásnak számító Feledy Botondtól, a Külügyi Intézet vezetőjétől. „Nehéz döntés volt és mégis gyorsan megszületett. Nehéz volt, mert Feledy Botond mindenki által elismerten jó szakember. És mégis gyorsan meghoztuk a döntést, mert a rendszerváltás után nem tölthet be senki vezetői pozíciót a TISZA-kormány alatt, aki eltitkolja, hogy az előző kormánytól, jelesül Lázár Jánostól 84 millió közpénzt kapott (közbeszerzés nélkül), úgy, hogy még a választások környékén is 19 millió forint közpénz érkezett hozzá" - posztolta kedden reggel a miniszterelnök.

Gyorsan döntött Magyar Péter a külügyi szakértő, Feledy Botond sorsáról/Fotó: AFP

Hozzátette: „Szeretnék valami világossá tenni. Azzal semmi baj nincs, ha valaki transzparens módon, nem túlárazva, szakmai munkát végzett az előző kormánynak. Az sem kizáró ok, ha fideszes volt. A baj az, ha nem transzparens módon kapott közpénz tízmilliókat, és ezt az információt még el is hallgatja a felvételekor. Arról nem is beszélve, hogy vajon miért is volt szüksége az elvileg közlekedési miniszternek ilyen elemzésekre havi hárommillió forintért.

Sokan voltunk fideszesek, jómagam is. Többen dolgoztunk is hosszabb-rövidebb ideig az előző kormány alatt. Csakhogy ez az információ akár rólam, akár más hasonló cipőben járó kollegámról tudható volt. Ezt soha nem titkoltuk."

Kapott kritikákat, de megválaszolta

A hosszabb posztban Magyar Péter így indokolta a döntését: „Hallom a kritikákat, hogy a minisztériumnak tudnia kellett volna Feledy Botond szerződéseiről. Nos nem. A minisztériumok nem nyomozó szervek. Egy cég szerződéseinek részleteit, ha azok nem közbeszerzésen alapulnak, akkor egy nemzetbiztonsági átvilágítás sem mutatja ki.

Természetesen minden vezető felvételénél rákérdezünk, hogy van-e olyan információ vagy tény, ami veszélyeztetheti a jelölt integritását. Ez ebben az esetben is megtörtént. A válasz pedig nemleges volt."

Aztán így folytatta a kormány meglehetősen drasztikus humánpolitikájának a megvédését: ha bárkinél kiderül hasonló, ugyanerre a sorsra jut. Kiemelte, hogy miután az információk eljutottak hozzánk, igyekeztünk méltányosan eljárni, és felajánlottuk Feledy Botondnak a lemondás lehetőséget, aki ezzel nem élt.