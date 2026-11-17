Két napra leállítják a vasúti közlekedést Magyarország és Ukrajna között, miután orosz drón csapódott be a kárpátaljai Munkácson, a helyi pályaudvar közvetlen közelében. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be kedden a Facebook-oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök bejelentést tett az orosz dróntámadásról / Fotó: Hans Lucas via AFP

A kormányfő tájékoztatása szerint a becsapódás mindössze 300 méterre történt a munkácsi vasútállomástól. A támadás miatt a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét is leszállították a szerelvényről. Magyar Péter közölte, hogy november 17-én és 18-án szüneteltetik

a Magyarország

és Ukrajna

közötti vasúti közlekedést. A bejelentésből egyelőre nem derült ki, hogy a forgalom mikor és milyen feltételekkel indulhat újra, illetve pontosan mely járatokat érinti az intézkedés.

Orosz drónok támadták a magyarlakta területeket

Kedd reggel több orosz drónt is észleltek Kárpátalja légterében. A munkácsi önkormányzat és a területi katonai közigazgatás is megerősítette a támadást, a városban pedig robbanásokat hallottak. A helyi hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy a légiriadó idején maradjanak biztonságos helyen, és

ne tegyenek közzé olyan felvételeket, amelyekből következtetni lehet a légvédelem működésére.

A helyi beszámolók szerint a támadásnak nem volt halálos áldozata vagy sérültje. A térségben ugyanakkor további drónokat is észleltek, ezért a hatóságok folyamatos óvatosságra intették a lakosságot. A mostani támadás különösen érzékenyen érinti a magyar–ukrán közlekedési kapcsolatokat, hiszen Munkács a két ország közötti vasúti személyforgalom egyik fontos állomása.

Korábban is megbénították a közlekedést a kárpátaljai támadások

Nem ez az első alkalom, hogy az orosz–ukrán háború közvetlenül befolyásolja a Magyarország és Ukrajna közötti közlekedést. A Világgazdaság korábban részletesen beszámolt arról, hogy májusban Kárpátalját rendkívül intenzív orosz dróntámadás érte. Akkor Ungvár, Szolyva és Munkács térségéből is robbanásokat jelentettek, Szlovákia pedig biztonsági okokra hivatkozva lezárta ukrán határátkelőhelyeit. A támadások a vasúti forgalmat is érintették.