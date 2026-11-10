Magyar Péter Berlinben: a legtöbb ponton Orbán Viktor Ukrajna-politikáját képviselte – hosszan sorolta az előző kormány erőfeszítéseit

Hétfőn utazott el Magyar Péter vezetésével a kormánydelegáció Berlinbe. Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, nagy reményekkel érkezett a német fővárosba a fél Tisza-kormány. Magyar Péter hetek óta készül a német kancellárral való találkozójára, de a keddi németországi tárgyalás témája egészen nehéznek bizonyulhat, Merz ugyanis az asztalra csapott, és ultimátumot szabott az ukrán háború témájában.

Magyar Péter miniszterelnököt kedden fogadta Friedrich Merz német kancellár/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Öt hónapon belül ez második legmagasabb szintű egyeztetés. A mai forduló annyiban más, hogy a magyar miniszterelnökkel tartott a honvédelmi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, belügyminiszter és a külügyminiszter. Orbán Anita hétfőn arról írt a közösségi oldalán, hogy gazdaságról, biztonságról, Európa versenyképességéről

és közös feladatokról lesz szó a magyar-német kormányközi konzultáción. Megjegyezte, hogy ez az első, hiszen ilyen formában a két ország kormányai korábban még nem ültek tárgyalóasztalhoz.

Szorosan kapcsolódik egymáshoz a magyar és a német nép sorsa és nagy feladatok állnak előttünk, kezdte a sajtótájékoztatót a német kancellár. Kiemelte, az MFF tárgyalások döntő fázisba lépnek, Ukrajna pénzügyi támogatását nem csökkenthetjük - így fogalmazott. Tovább kell növelni a nyomást Oroszországon - jelezte. Ezért az európai tanácselnök Antonio Costától javaslatokat vár a költségvetést illetően, mert változtatások nélkül nem tudnak megegyezni.

Magyarország fontos kereskedelemi partner, igen nagy az érdeklődés a kereskedelmi kapcsolatok iránt, együtt kívánjuk az energiaforrások diverzifikálását véghezvinni, és a haderő modernizálásában is nagy potenciált lát Németország – jelezte a kancellár. Azt mondta, Németország kész az LNG-terminálok és megújuló energiák terén szerzett tapasztalataival támogatni Magyarország leválását az orosz energiáról, és beszélt a védelmi és légvédelmi együttműködésről is.

Az uniós bővítés kérdésében a német kancellár álláspontja az, hogy örvendetes, hogy Montenegroval rövidesen le tudják majd zárni a csatlakozási tárgyalásokat. Ukrajna és Moldova kérdésében azt szeretné, ha végre minden tárgyalási fejezetet meg tudnának nyitni - hangsúlyozta. Reményei szerint ez az év végéig sikerülni is fog.