Magyar Péter Berlinben: a legtöbb ponton Orbán Viktor Ukrajna-politikáját képviselte – hosszan sorolta az előző kormány erőfeszítéseit
Hétfőn utazott el Magyar Péter vezetésével a kormánydelegáció Berlinbe. Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, nagy reményekkel érkezett a német fővárosba a fél Tisza-kormány. Magyar Péter hetek óta készül a német kancellárral való találkozójára, de a keddi németországi tárgyalás témája egészen nehéznek bizonyulhat, Merz ugyanis az asztalra csapott, és ultimátumot szabott az ukrán háború témájában.
Öt hónapon belül ez második legmagasabb szintű egyeztetés. A mai forduló annyiban más, hogy a magyar miniszterelnökkel tartott a honvédelmi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, belügyminiszter és a külügyminiszter. Orbán Anita hétfőn arról írt a közösségi oldalán, hogy gazdaságról, biztonságról, Európa versenyképességéről
és közös feladatokról lesz szó a magyar-német kormányközi konzultáción. Megjegyezte, hogy ez az első, hiszen ilyen formában a két ország kormányai korábban még nem ültek tárgyalóasztalhoz.
Szorosan kapcsolódik egymáshoz a magyar és a német nép sorsa és nagy feladatok állnak előttünk, kezdte a sajtótájékoztatót a német kancellár. Kiemelte, az MFF tárgyalások döntő fázisba lépnek, Ukrajna pénzügyi támogatását nem csökkenthetjük - így fogalmazott. Tovább kell növelni a nyomást Oroszországon - jelezte. Ezért az európai tanácselnök Antonio Costától javaslatokat vár a költségvetést illetően, mert változtatások nélkül nem tudnak megegyezni.
Magyarország fontos kereskedelemi partner, igen nagy az érdeklődés a kereskedelmi kapcsolatok iránt, együtt kívánjuk az energiaforrások diverzifikálását véghezvinni, és a haderő modernizálásában is nagy potenciált lát Németország – jelezte a kancellár. Azt mondta, Németország kész az LNG-terminálok és megújuló energiák terén szerzett tapasztalataival támogatni Magyarország leválását az orosz energiáról, és beszélt a védelmi és légvédelmi együttműködésről is.
Az uniós bővítés kérdésében a német kancellár álláspontja az, hogy örvendetes, hogy Montenegroval rövidesen le tudják majd zárni a csatlakozási tárgyalásokat. Ukrajna és Moldova kérdésében azt szeretné, ha végre minden tárgyalási fejezetet meg tudnának nyitni - hangsúlyozta. Reményei szerint ez az év végéig sikerülni is fog.
Magyar Péter is utalt arra, hogy már másodszor lehet Berlinben, május óta a második alkalommal. Magyarország büszke arra, hogy hozzájárult Németország újraegyesítéséhez, a vasfüggöny lebontásához- fűzte hozzá. Jelezte, meghívta Merz kancellárt Budapestre tavasszal.
Voltak észrevételei Magyar Péternek
Minden adott ahhoz, hogy az egyébként is erős magyar-német kapcsolatok tovább erősödjenek. 65 milliárd euró felett van a német-magyar kereskedelmi mérleg, de bőven van lehetőség az együttműködésre - mondta Magyar.
Magyar Péter a tárgyalások utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a kancellár úr nagyon fontos témákat hozott fel. Az európai költségvetés kapcsán azt mondta, a cél az, hogy a 27 európai ország el tudjon fogadni egy költségvetést. Ez nem lesz egyszerű feladat, minden országnak külön nemzeti érdeke van – közölte Magyar.
„Magyarországnak kissé eltérő érdekei vannak, és fontosnak tartja, hogy módosuljon a költségvetés, a netto befizetések alapján Magyarország lenne az egyik legnagyobb befizető per capita, egy kohéziós országnál nem elfogadható ez, nem lenne ildomos" - emelte ki.
Mindenesetre Magyarország konstruktív partner lesz, természetesen nem engedve a nemzeti érdekből – emelte ki a miniszterelnök, de szerinte ez minden európai vezetőre igaz. Egyetértett abban, hogy beszélni kell a versenyképességi kérdésekről. De ehhez kezdeni kell valamit az elszabaduló energiárakkal, az energiabiztonsággal, az energiadiverzifikációval – sorolta Magyar Péter. Jelezte egyúttal azt is, hogy a magyar kormány semmiképpen sem szeretne sem a cégekre, sem a magyar lakosságra nagyobb terheket róni, hiszen a magyar cégek jelenleg elképesztően magas energiaárakkal szembesülnek, rontva ezzel a versenyképességüket.
Kitért arra is, hogy hazánk támogatja az EU balkáni bővítését, kapcsolataink jók és támogatja az integrációt.
Mi büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyfajta stabilizátori szerepet lát el a nyugat-balkáni térséggel kapcsolatban.
Érdem alapú csatlakozásra van szükség, jegyezte meg, szerinte Moldova készen áll, több nyugat-balkáni ország készen áll, ezek után lehet, majd megnyitni a tárgyalási klaszterokat. Ukrajna kapcsán annyit említett, hogy találkozott Brüsszelben Zelenszkij elnökkel, az ukrán-magyar megállapodás szerint a kisebbségek, a magyar kisebbségek jogainak visszaállítása és az oktatás kapcsám sok mindent végre kell hajtani, teljesíteni kell, de ez kezdetnek szerinte egy nagyon jó lépés volt.
A védelmi ipar szorosabban együttműködik
A magyar miniszterelnök a hadiipari kooperáció kapcsán elmondta, hogy a SAFE program révén sok lehetőség van az együttműködésre. Jelezte, nagyon nehéz örökséget vett át a kormánya, megemlítette, hogy most fogják elfogadni a költségvetést, majd felsorolta a kormány jóléti, béremelési intézkedéseit.
A sajtó kérdésére, hogy mi történik, ha Magyarország nem járul hozzá Ukrajna pénzügyi támogatásához Merz kancellár elmondta, hogy nehéz tárgyalások előtt állnak az első középtávú pénzügyi keret tekintetében. Kell egy felépítési fázis, bár cselekvéskényszer van – így fogalmazott. Két téma fontos, az új prioritások megállapítása, a versenyképesség és a védelem lesznek ezek. Ukrajna támogatása közös feladat – emelte ki, a kérdés az, hogyan folytatódik ez a következő években. 27-ből 24 állam döntött úgy, hogy szorosan együttműködik, és Ukrajna támogatása legyen benne az uniós költségvetésben. Azt is mondta, tudja, hogy ez Magyarországon belpolitikai kérdés.
Magyar Péter azt tette hozzá, nem csak Ukrajnát kell támogatni, az egész európai biztonsági rendszert kell támogatni. Hozzátette: a különböző tagállamok különbözőképpen veszik ki a részüket ebből a feladatból. Nyilván különböző nagysággal, pénzügyi lehetőségekkel, felkészültségekkel rendelkeznek a tagállamok, különböző geográfiai helyzetben is vannak – hangsúlyozta.
Azt is közölte, hogy Magyarország évek óta, de tulajdonképpen a migrációs válság kitörése óta óriási emberi és anyagi költségvetési erőforrásokat fordít Európa külső határának a védelmére. Nem csak a kerítés felépítésére gondolt, hanem óriási emberi, logisztikai, rendvédelmi feladatkra utalt. Kiemelte: ennek fejében nem kapott az ország ellentételezést, sőt napi 1 millió eurós büntetést kapott.
Jelezte, hogy hazánk a NATO-ban is helytáll, ellátja a keleti határ védelmét és korábban ellátta a balti országok védelmét. Arról is beszélt, hogy Magyarország sokrétű segítséget nyújtott a menekülteknek is, megemlítve, hogy saját családja is fogadott be ukrán menekülteket, járt Kijevben, ahová humanitárius segítséget is vitt.
Udvariasan, de határozottan jelezte Magyar Péter, hogy a 7 éves költségvetést – aminek a gazdákról a diákokról és cégekről kellene szólni – nem kellene egy másik ügyhöz kötni. Magyarország számára nem elfogadható, hogy egymilliárd euró hitelt vegyen fel az ország, de fogunk megoldást találni – zárta szavait.