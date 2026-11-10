Ütött az óra, a német kancellár még ma közli a követeléseit Magyar Péterrel: Merz pénzt vár Magyarországtól Ukrajnának – 13:30-kor minden kiderül

Hetek óta óta jelzi a nyilvánosság számára Magyar Péter, hogy csúcstalálkozóra készül Friedrich Merz német kancellárral Berlinben. A magyar miniszterelnök erről először a Partizánnak tett említést még az október 23-i állami ünepség előtt, majd a múlt héten az Országgyűlésben számolt be napirend előtti felszólalásában arról, hogy tárgyalás várja Németországban.

Magyar Péter november 10-én Berlinben tárgyal a német kancellárral, Merz már júniusban is fogadta / Fotó: AFP

Eljött a nagy nap, november 10-én kedden Merz fogadja Magyar Pétert a hivatalában. (Ezt követően nem jön haza, hanem szerdán Dublinba utazik, ahol az Európai Unió 26 állam- és kormányfőjével tárgyal – a szerk.) Nem először fognak találkozni: júniusban a magyar kormányfő szintén a német fővárosban vizitált. Öt hónapon belül ez tehát már a második legmagasabb szintű egyeztetés, és adja magát a kérdés, hogy mi indokolja ezt az ütemezést.

A mai forduló annyiban más, hogy itt nem csak a két vezető ül le egymással, hanem kormányközli ülésre is sor kerül, ami már hétfőn megkezdődött. A magyar miniszterelnökkel tartott a honvédelmi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, beügyminiszter és a külügyminiszter. Orbán Anita hétfőn arról írt a közösségi oldalán, hogy

gazdaságról,

biztonságról,

Európa versenyképességéről

és közös feladatokról

lesz szó a magyar-német kormányközi konzultáción. Megjegyezte, hogy ez az első, hiszen ilyen formában a két ország kormányai korábban még nem ültek tárgyalóasztalhoz.

Magyar Péter pedig arról beszélt, hogy hetven évvel ezelőtt a magyar szabadságharcosok magukra maradtak a túlerővel szemben, ma viszont Magyarország nincs egyedül: barátai vannak Prágától Varsóig, Belgrádtól Washingtonig. "Nem azért, mert hangosabbak lettünk, hanem mert újra megbízható, erős és a nemzeti, valamint az európai értékeinkhez hű szövetségesek vagyunk" – fogalmazott.

Magyar Péter újabb világháború kitörésétől tart

Nos, ez lehet, hogy így van, de könnyen lehet, hogy Magyar Péter csúcstalálkozója Merz német kancellárral ma távolról sem lesz könnyű. Nem tudni, mire számít a magyar miniszterelnök, mindenesetre a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett, 17. State of Europe (Európa helyzete) című rendezvényen mondott beszédében azt mondta, hogy a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet, mint jelenleg.