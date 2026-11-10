Ütött az óra, a német kancellár még ma közli a követeléseit Magyar Péterrel: Merz pénzt vár Magyarországtól Ukrajnának – 13:30-kor minden kiderül
Hetek óta óta jelzi a nyilvánosság számára Magyar Péter, hogy csúcstalálkozóra készül Friedrich Merz német kancellárral Berlinben. A magyar miniszterelnök erről először a Partizánnak tett említést még az október 23-i állami ünepség előtt, majd a múlt héten az Országgyűlésben számolt be napirend előtti felszólalásában arról, hogy tárgyalás várja Németországban.
Eljött a nagy nap, november 10-én kedden Merz fogadja Magyar Pétert a hivatalában. (Ezt követően nem jön haza, hanem szerdán Dublinba utazik, ahol az Európai Unió 26 állam- és kormányfőjével tárgyal – a szerk.) Nem először fognak találkozni: júniusban a magyar kormányfő szintén a német fővárosban vizitált. Öt hónapon belül ez tehát már a második legmagasabb szintű egyeztetés, és adja magát a kérdés, hogy mi indokolja ezt az ütemezést.
A mai forduló annyiban más, hogy itt nem csak a két vezető ül le egymással, hanem kormányközli ülésre is sor kerül, ami már hétfőn megkezdődött. A magyar miniszterelnökkel tartott a honvédelmi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, beügyminiszter és a külügyminiszter. Orbán Anita hétfőn arról írt a közösségi oldalán, hogy
- gazdaságról,
- biztonságról,
- Európa versenyképességéről
- és közös feladatokról
lesz szó a magyar-német kormányközi konzultáción. Megjegyezte, hogy ez az első, hiszen ilyen formában a két ország kormányai korábban még nem ültek tárgyalóasztalhoz.
Magyar Péter pedig arról beszélt, hogy hetven évvel ezelőtt a magyar szabadságharcosok magukra maradtak a túlerővel szemben, ma viszont Magyarország nincs egyedül: barátai vannak Prágától Varsóig, Belgrádtól Washingtonig. "Nem azért, mert hangosabbak lettünk, hanem mert újra megbízható, erős és a nemzeti, valamint az európai értékeinkhez hű szövetségesek vagyunk" – fogalmazott.
Magyar Péter újabb világháború kitörésétől tart
Nos, ez lehet, hogy így van, de könnyen lehet, hogy Magyar Péter csúcstalálkozója Merz német kancellárral ma távolról sem lesz könnyű. Nem tudni, mire számít a magyar miniszterelnök, mindenesetre a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett, 17. State of Europe (Európa helyzete) című rendezvényen mondott beszédében azt mondta, hogy a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet, mint jelenleg.
Az Orbán Viktor beszédeiből már ismert felismerést alkalmazva kifejtette, hogy az a kontinens, amely a háborút követő nyolc évtizedben történelme legnagyobb béke- és jóléti korszakát élte meg, ma alapjaiban rázkódik meg. "A nagyhatalmak vetélkedése, a háborúk, a technológiai függőségek és a világrend átalakulása egyszerre érik Európát, miközben a saját társadalmi, gazdasági és demográfiai problémáink felhalmozódtak, és az éveken át megoldatlan migrációs problémák is meggyengítették az egymásba vetett bizalmat."
Európa politikai vezetése pedig sokáig úgy viselkedett, mintha önmagában a figyelmeztetések a megoldás részét képeznék, nagyszerű jelentéseket fogalmaztak meg, de a szükséges intézkedések sorra elmaradtak– jelentette ki Magyar Péter. Sőt, egyenesen közölte, hogy Európának ma nincs akkora politikai, gazdasági és katonai súlya, amekkora a világ békéjének megőrzéséhez szükséges, ha azonban megerősödik,
Európának lehet akkora ereje és befolyása, hogy megakadályozza egy újabb világháború kitörését.
Ennek a kockázatát először a Fidesz-KDNP-kormány vetítette előre, igaz, akkor zömében rémhír terjesztésével vádolták meg miatta.
Merz nagyon mást akar a háborúval, mint amiről Magyar Péter beszél
Bármit is gondoljon azonban Magyar Péter és a Tisza-kormány a háborúk veszélyeiről, a német kancellár egészen más szempontból közelít a témához. Talán nem véletlen, hogy éppen hétfőn robbant a bomba: Friedrich Merz az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatáshoz kötötte az Európai Unió következő költségvetéséről szóló megállapodást. Ezzel két olyan politikailag érzékeny kérdést kapcsolt össze, amelyek mély megosztottságot idéztek elő a tagállamok között.
Ukrajna 2027-es költségvetésében az orosz hadsereg szűnni nem akaró légicsapásai miatt 70 milliárd eurós finanszírozási hiány keletkezhet. Az EU ígéretet tett arra, hogy ennek mintegy kétharmadát, hozzávetőleg 45 milliárd eurót egy egyelőre még nem meghatározott pénzügyi eszköz révén fedezi.
„A kérdés rendezésének, valamint minden további, különösen a pénzügyi vonatkozású ügy megvitatásának elengedhetetlen előfeltétele annak,
hogy közösen kötelezettséget vállaljunk arra: kivétel nélkül valamennyien méltányos mértékben hozzájárulunk a hiány megszüntetéséhez
– szögezte le Merz az António Costának, az Európai Tanács elnökének címzett levelében, amelyet az Euronews hozott nyilvánosságra. Ebben a német kancellát köjelentette, hogy az unió következő hétéves költségvetéséről folyó tárgyalásokon olyan, valamennyi tagállam által támogatott megoldást kell biztosítani, amely 2028-tól kezdődően stabil, több évre szóló finanszírozási perspektívát nyújt Ukrajna számára, beleértve a már felhalmozódott kamatfizetési kötelezettségeket is.
A német kancellár közli a követeléseit Magyar Péterrel: pénzt vár Magyarországtól Ukrajnának
A kamatok a jelenleg folyósítás alatt álló, 90 milliárd eurós támogatási hitelhez kapcsolódnak, amelynek fedezetét 24 ország közös hitelfelvétele biztosítja. Csakhogy ebből Magyarországot – Szlovákiával és Csehországgal közösen – Orbán Viktor kivonta és mentességet harcolt ki a hitelkonstrukcióban való részvétel alól.
Nagyon úgy fest, hogy ez a kulcsfontosságú pillanat most Magyar Péternek is eljön.
A német sajtó ugyanis arról ír, hogy az új ukrán finanszírozás kapcsán több uniós tagállam részéről is ellenállás mutatkozik.
- Rumen Radev bolgár kormányfő és Robert Fico szlovák miniszterelnök már jelezték, hogy nem kívánnak tovább részt venni az Ukrajnának nyújtandó újabb uniós pénzügyi támogatásban.
- Magyarország és Csehország szintén bizonytalan szereplőnek („wackelkandidat”) számít.
Így érkezünk meg tehát a keddi Merz-Magyar Péter csúcstalálkozóhoz. A hírek szerint kettejük tárgyalásán Ukrajna támogatásának témája valószínűleg lényeges szerepet fog játszani. Németország az EU-n belül a legfontosabb pénzügyi támogatója Ukrajnának. Ebből fakad a német kancellár sürgetése, ultimátuma is, hogy a terheket szélesebb körben osszák el.
Hogy mire jut Merz a magyar miniszterelnökkel, az hamarosan kiderül. Az előzetes, a német hírügynökségek által kiadott információk szerint a két kormányfő először négyszemközti beszélgetést folytat egymással, ezt követően pedig a két ország minisztereivel együtt tárgyalnak majd az európai ügyekről, a védelemről, a gazdasági együttműködésről, valamint
Ukrajna Oroszország elleni védekező háborújának további támogatásáról.
Kérdés, hogy főleg a négyszemközti tárgyalásról, mit akarnak megosztani a nyilvánossággal. Mindenesetre a tervek szerint Merz és Magyar Péter kedden körülbelül 13:30-kor lép a sajtó elé, hogy tájékoztassanak a fejleményekről.